Gelingt den Selber WÃ¶lfen die Titelverteidigung?

Somit tritt das Wolfsrudel in diesem Jahr als Titelverteidiger an und schlüpft nicht nur deswegen in die Favoritenrolle. Die weiteren Teilnehmer sind der Gastgeber Deggendorfer SC sowie die Heilbronner Falken (beide Oberliga Süd) und die Unterland Cavaliers aus der Alps Hockey League.

Formkurve

Die letzten beiden Gastspiele unserer Selber Wölfe bei den Piráti Chomutov und den Starbulls Rosenheim gingen knapp verloren. Doch die Ergebnisse sind in der Saisonvorbereitung ohnehin zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass das Trainergespann verschiedene Dinge ausprobieren kann, dass der gesamte Kader Spielpraxis bekommt und sich auch die jungen Cracks zeigen können. Und diesbezüglich können Sergej Waßmiller und Lanny Gare auch zufrieden sein, stand doch bis auf den leicht angeschlagenen Wölfe-Stürmer Richard Gelke bislang stets der komplette Kader zur Verfügung.

Die Gegner

Zunächst bekommen es die Selber Wölfe am Samstag mit dem Gastgeber Deggendorfer SC zu tun. Es ist davon auszugehen, dass die Niederbayern vor heimischen Publikum bis in die Haarspitzen motiviert sein und den Wölfen alles abverlangen werden. Tags darauf trifft das Wolfsrudel dann entweder auf den letztjährigen Gegner in den Playdowns und späteren Absteiger Heilbronner Falken oder auf die Unterland Cavaliers aus Südtirol. Sowohl Deggendorf als auch Heilbronn zählen zu den Teams, die die hochfavorisierten Blue Devils Weiden das ein oder andere Mal ärgern und im Kampf um den Aufstieg in die DEL2 vielleicht sogar ein Bein stellen wollen. Beide Mannschaften sollten also keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Schwerer einzuschätzen ist die Leistungsfähigkeit der Unterland Cavaliers, eines der letztjährigen Top-Teams aus der Alps Hockey League. Rein von der Papierform gehen die Selber Wölfe aber eindeutig als Favorit ins Turnier.

Lineup

Voraussichtlich wird am Wochenende das komplette Wolfsrudel einsatzbereit sein, so dass wieder fleißig ausprobiert und durchgewechselt werden kann.

Alex Grossrubatscher blickt voraus

Wölfe Neuzugang Alex Grossrubatscher blickt zufrieden auf den bisherigen Verlauf der Saisonvorbereitung: „Bisher läuft die Vorbereitung aus meiner Sicht sehr gut. Die Trainingseinheiten waren allesamt sehr intensiv und wir haben uns in den Testspielen auch von Spiel zu Spiel steigern können. Klar gibt es immer noch Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen. Das werden wir im Laufe der kommenden beiden Wochen auch noch tun, sodass wir dann pünktlich zum Saisonstart unser Spiel dann auch über 60 Minuten durchziehen können.“ Ganz besonders freut sich der Verteidiger auf die Begegnung gegen seinen früheren Club am Samstag: „Gegen das ehemalige Team zu spielen ist immer etwas Besonderes. Zumal die Deggendorfer Mannschaft im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich zusammengeblieben ist. Ich kenne noch ganz viele Jungs und freue mich darauf, gegen die auch mal im Wettkampfmodus zu spielen. Ich freue mich auch auf die Fans in Deggendorf. Ich war ja doch ein paar Jahre in Deggendorf und es war auch eine sehr schöne Zeit dort.“ Obwohl er gebürtiger Südtiroler ist, tut sich auch Alex Grossrubatscher schwer, den möglichen Sonntagsgegner aus der Alps Hockey League einzuschätzen: „Ich kann da nicht so viel dazu sagen, da ich die Alps Hockey League nicht richtig verfolge. Klar kenne ich ein paar Leute, die dort spielen und auch mein Heimatverein ist in dieser Liga, aber so richtig gut beurteilen kann ich die Qualität trotzdem nicht. Ich glaube aber, dass ein gutes Niveau vorherrscht. Nicht ganz vergleichbar mit der DEL2, aber ich denke auf Augenhöhe mit den Top Teams der Oberliga. Es wird definitiv ein interessantes Spiel werden, sollten wir am Sonntag auf die Unterland Cavaliers treffen.“

