Gelingt den Pinguinen der Lizenzantrag für den Aufstieg in die Penny DEL? Verhaltener Optimismus und hoher Zeitdruck in Krefeld

Krefeld. (EM) Sportlich ist die Sache geklärt. Die Krefeld Pinguine sind als neuer Meister der DEL2 für den Aufstieg in die Penny DEL qualifiziert.

Und wie! Mit drei Sweeps sind sie ohne Niederlage im Eiltempo zum Titel geprescht.

Erste Voraussetzungen für den Aufstieg schon im letzten Jahr erbracht

Im vergangenen Jahr haben die Seidenstädter alle Voraussetzungen erbracht, um den sportlichen Aufstieg überhaupt auch wahrnehmen zu können.

Seit dem 24. April sind die Pinguine Meister der DEL2. Fortan lief der Prozess, um den Aufstieg auch wahrnehmen zu können. Bis zum 17. Mai muss der DEL der Lizenzantrag vorliegen. Dieser sieht nach der „Anzahlung“ von 250.000 Euro im vergangenen Sommer vor, dass man das komplette „Eintrittsgeld“ von 1,4 Millionen Euro (Restsumme 1,15 Millionen Euro) hinterlegt. Entsprechende Sponsorenverträge und verbindliche schriftliche Zusagen müssen unter anderem vorgelegt werden, um einen DEL-tauglichen Etat darzustellen.

Die Fans der Pinguine haben in den Playoffs die Stadiontore der Yayla-Arena mit durchschnittlich 7.633 Zuschauern pro Spiel passiert. Ein klares Bekenntnis Seitens der Anhängerschaft zum Eishockey-Traditionsstandort Krefeld, der nach dem sportlichen Abstieg 2022 wirtschaftlich erst einmal auf der Intensivstation lag.

Großer Zeitdruck und nur sehr vorsichtiger Optimismus bei den Verantwortlichen

Doch die Fans müssen sich seit drei Wochen auch sehr in Geduld üben. Denn nach Außen hin hält man sich bei den Pinguinen eher bedeckt, ob man die Rückkehr ins Eishockey-Oberhaus überhaupt wahrnehmen will. Der geschäftsführende Gesellschafter Peer Schopp bezifferte die Chancen wenige Tage nach dem Aufstieg gegenüber der Sportschau auf 60:40. Seither scheint einiges passiert zu sein. So zitiert die Westdeutsche Zeitung Schopp und spricht von Optimismus und einem guten Weg, auf dem man sei. Die Rheinische Post berichtet sogar von zwei neuen Mitgesellschaftern und noch einigen fehlenden Unterschriften. Zusammengefasst kann man wohl von vorsichtigem Optimismus sprechen. Gleichzeitig wird aber auch eingeschränkt, dass die DEL-Lizensierungskommission das letzte Wort hat.

Der Zeitdruck (intern spricht man auch aufgrund des Wochenendes von einer Frist bis zum 15. Mai) ist für die Pinguine sicherlich enorm. „Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk“ und nicht wenige Beobachter ordnen die jüngsten Aussagen eher so ein, dass man noch den einen oder anderen Euro rauskitzeln möchte. Auffällig ist allerdings schon, dass man im Vergleich zu den letzten DEL Auf- und Einsteigern Dresden, Frankfurt, Bietigheim und Bremerhaven relativ wenig Optimismus versprüht und auch öffentlich einen Verbleib in der DEL2 nicht völlig verteufelt.

So bleibt den Fans der Pinguine nichts anderes übrig als zu hoffen und abzuwarten.

Acht Spieler fest unter Vertrag und eine Menge Gerüchte

Die sportlich Verantwortlichen basteln derweil weiter an einem konkurrenzfähigen Kader. Mit Goalie Felix Bick, den Abwehrstrategen Zack Dybowski und Davis Vandane (CAN), sowie den Stürmern Max Newton (CAN), Daniel Bruch, Marcel Müller, C. J. Suess (USA), und Alexander Weiß hat man bereits acht Spieler unter Vertrag.

Headcoach Thomas Popiesch wird von den Co-Trainern Dany aus den Birken und Thomas Dolak (neu, Augsburger Panther) unterstützt.

Als Neuzugänge werden der schwedische Abwehrriese William Worge Kreü (1,97 Meter, Adler Mannheim), Leon van der Linde (Augsburg), Bremerhavens Oldie Ross Mauermann und Luca Hauf (Ingolstadt) gehandelt. Der Kanadier Liam Hawel hat sich mittlerweile zu einem Wechsel in die finnische Liiga entschieden und hat die Gerüchteküche verlassen.

Zu Personalien hält man sich an der Westparkstraße verständlicherweise noch bedeckt. Bei einem Verbleib in der DEL2 steigen sicherlich auch wieder die Chancen von Spielern des Meisterkaders in Krefeld bleiben zu können. Beim Gang in die Penny DEL müssen die Pinguine gerade auf dem deutschen Spielermarkt die übrig gebliebenen und genießbaren Krümel vom Transfermarkt aufpicken.

Die Dresdner Eislöwen, sportlicher Absteiger aus der Penny DEL, erwarten in der kommenden Woche auch Klarheit. Sie würden bei einem Krefelder Verzicht in der Penny DEL verbleiben können. Mit der Verpflichtung der Spink-Zwillinge ließen die Eislöwen in dieser Woche aufhorchen und nährten damit ungewollt zugleich die Hoffnung doch noch in der Liga bleiben zu können. „Wissen die etwa mehr?“, orakelte ein Dresdner Fan in den sozialen Medien.

Es bleibt also spannend bis Anfang der kommenden Woche. Dann sollte Klarheit herrschen in welche Richtung der KEV-Express fahren soll. Nach Köln (DEL) oder Düsseldorf (DEL2)?