Gelingt den Iserlohn Roosters gegen Straubing der nÃ¤chste Step?

Iserlohn. (MK) Weiter geht die wilde Terminhatz für die Iserlohn Roosters.

Am Mittwochabend erwarten die Iserlohner die Straubing Tigers zum vierten Aufeinandertreffen in dieser Saison. Bislang gingen alle drei Vergleiche in dieser Saison an die Tigers. Ende Oktober gewannen die Straubinger zu Hause mit 6:2. Mitte Dezember setzten sie sich in Iserlohn mit 5:2 durch und das Sonderzug-Spiel der Roosters gewannen die Tigers am Pulverturm auch knapp mit 5:4.

Nach den beiden Auswärtsniederlagen in Bremerhaven vor knapp einer Woche und am Sonntag in Ingolstadt, sowie dem Heimsieg im Derby gegen Düsseldorf am vergangenen Freitag steht nun das nächste wichtige Spiel für die Sauerländer an.

Trainer und Sportdirektor in Personalunion Franz-David Fritzmeier wollte seinen Jungs am Sonntag nach der 5:1 Niederlage beim Spitzenreiter in Ingolstadt keine großen Vorwürfe machen. „Es hat nicht gereicht. Ingolstadt war immer einen Schritt schneller“, so sein Statement. Zu Wochenbeginn stand logischerweise das Thema Regeneration ganz oben. Am Dienstag begann dann die intensive Vorbereitung auf die Tigers.

Bei den Straubing Tigers verliefen die letzten Tage auch alles andere als entspannt ab. Vor zwei Wochen stellte der Spengler-Cup Teilnehmer Headcoach Tom Pokel nach fast acht Jahren Tätigkeit hinter der Bande frei. Craig Woodcroft übernahm und konnte daheim gegen Köln einen 4:3 Sieg feiern. In Berlin unterlagen die Tigers mit 4:2 In der Tabelle kämpfen die Gäubodenstädter als aktuell Achter in einem sehr engen Umfeld um das Heimrecht in den Pre-Playoffs. Zuletzt fehlten in Berlin Nogier, Daschner, Geitner, Lipon und Brandl.

Bei den Roosters könnte der zuletzt krank fehlende Alberg wieder zum Kader stoßen. Für Burke ist die Saison beendet, Huß und Troock könnten in dieser Saison noch zum Einsatz kommen.

Die Tabellensituation der Roosters ist klar. Die Sauerländer brauchen als Zwölfter mit zwei Punkten Vorsprung auf die DEG und Augsburg dringend weitere Punkte, um im Tabellenkeller nicht auf den letzten Platz abzurutschen. Die direkten Konkurrenten aus Düsseldorf und Augsburg sind ebenfalls am Mittwochabend im Einsatz.

Düsseldorf empfängt Ingolstadt und die Augsburger Panther sind zu Gast in Bremerhaven.

Das erste Bully in der Balver-Zinn-Arena ist am Mittwochabend um 19:30 Uhr. Freitag steht das schwere Spiel in München an und am Sonntag werden die Fischtown Pinguins am Seilersee erwartet.

Für die kommenden drei Heimspiele sind (Stand Dienstag, 11 Uhr) nur noch Stehplatztickets verfügbar. Das letzte Spiel gegen Augsburg ist seit Wochen bereits ausverkauft.

