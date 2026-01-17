Gelingt den Freiburger Wölfen gegen favorisierte Starbulls eine Wiedergutmachung?

Freiburg. (PM EHCF) Am 36. Spieltag der DEL2-Saison 2025/26 geht es in der Echte Helden Arena beim Duell zwischen dem EHC Freiburg und den Starbulls Rosenheim um wichtige Punkte.

Das Heimspiel am Sonntag um 18:30 Uhr stellt das Wölfe-Team vor eine spannende und anspruchsvolle Aufgabe.

Ausgangslage: 30 Punkte trennen Freiburg und Rosenheim aktuell in der Tabelle, was sich auch im Tabellenbild widerspiegelt. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellen-13 wirken die Vorzeichen klar: Vier der letzten fünf Duelle konnte das Team von Jari Pasanen für sich entscheiden, zuletzt unterlagen sie am Freitag jedoch mit einem 1:3 zuhause gegen die Ravensburg Towerstars. Auch bei den Wölfen gab es zuletzt einen Dämpfer: Beim Auswärtsspiel in Krefeld musste man sich trotz gutem Start mit 1:6 geschlagen geben, ist nun jedoch vor den heimischen Fans auf Wiedergutmachung aus.

Die bisherigen Begegnungen dieser Saison gingen jeweils an die Heimteams: In Freiburg setzten sich die Wölfe in der Verlängerung dank eines Game-Winning-Goals von Christian Kretschmann durch. Beim Auswärtsspiel in Oberbayern waren die Gastgeber Anfang Dezember mit 6:3 tonangebend.

Wissenswert: Defensiv gelten die Starbulls als die stärksten Mannschaften der DEL2. Mit nur 80 Gegentoren – Freiburg kommt im gleichen Zeitraum auf 125 – zeigen die Rosenheimer genau das, was ihr Cheftrainer sehen möchte. Schlüsselspieler bei den Gästen ist der finnische Angreifer Teemu Pulkkinen mit 1,11 Punkten pro Spiel. Auf Seiten der Wölfe sticht weiterhin der Schwede Fabian Ilestedt hervor, der mit 1,06 Scorerpunkten pro Partie eine ähnliche Effektivität zeigt. Eine besondere Partie wird es zudem für Kilian Kühnhauser: Der Wölfe-Verteidiger durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Starbulls und wechselte erst in dieser Saison nach Freiburg, wo er erstmals in seiner Karriere einen Vertrag bei einem anderen Team unterschrieb.

Kader-Update: Wie bereits am Freitag muss Cheftrainer Juraj Faith erneut auf Maximilian Leitner und Christian Billich verzichten. Des Weiteren können die Wölfe auf einen voraussichtlich vollen Kader zurückgreifen.

Stimme zum Duell: „Rosenheim ist individuell stark besetzt und spielt unheimlich strukturiert. Wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, und wollen dennoch unseren eigenen Gameplan durchziehen. Unsere Jungs haben zuletzt gezeigt, dass sie sich auch gegen Topteams gut behaupten können. Mit der Unterstützung unserer Fans im Rücken wollen wir erneut ein starkes Heimspiel liefern“, so Mike Mengis, Leiter für Spielbetrieb, Kommunikation und Team-Management.

Tickets, Livestream und Berichterstattung: Tickets für das Duell mit den Starbulls gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und am Spieltag ab 16:30 Uhr über die Abendkasse direkt an der Eishalle. Zudem können alle Duelle des EHC Freiburg in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga als Pay-per-View-Livestream über sporteurope.tv verfolgt werden. Über den WhatsApp-Kanal und die Instagram-Story der Wölfe gibt es während der Partie aktuelle Drittelstände.

