Gelebte Kooperation: Drei Kölner Spieler sind per Förderlizenz für die Düsseldorfer EG spielberechtigt

14. September 20251 Mins read20
Kevin Niedenz von den Kölner Haien - © Moritz Eden / City-Press
Düsseldorf. (PM DEG) Es ist eine Eishockey-Kooperation, die erste Früchte trägt: Gleich drei Talente der Kölner Haie (PENNY DEL) erhalten Förderlizenzen für die Düsseldorfer EG (DEL2).

Es handelt sich jeweils um Spieler aus dem Bereich „U24“:
Sten Fischer (25. Januar 2003) ist ein Verteidiger, der bereits 31 Spiele in der DEL (München, drei Punkte) und 69 Begegnungen für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 bestritten hat (17 Zähler).

– Kevin Niedenz (2. April 2003). Außenstürmer mit 72 Spielen für Köln mit fünf Punkten und 84 Partien in der DEL2 für Krefeld und Bad Nauheim mit elf Zählern.

– Marco Münzenberger (2. September 2005) kommt in 43 Spielen auf sechs Punkte für die Kölner Haie.

Zur Erklärung: Diese Spieler sind weiterhin „Besitz“ der Kölner Haie. Sollten die Domstädter einen vollen Kader haben oder diesen Jungprofis mehr Spielzeit verschaffen wollen, können die Haie diese Spieler für die DEG freigeben. Entsprechend gleich ist die Regelung zwischen der DEG und den Füchsen Duisburg (z.B. Leon Hümer) oder den Fischtown Pinguins (Lenny Boos).

