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Gelder aus der „Sportmilliarde“ fließen in die Sanierungen der Eissporthallen in Mittenwald und Erfurt

23. April 20261 Mins read186
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Eissporthalle Arena Mittenwald - © Sportfoto-Sale (MK)
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Mittenwald. (EM) Gehofft haben sie, so richtig daran geglaubt eher weniger: Doch nun ist es beschlossene Sache, dass die Marktgemeinde Mittenwald Zuwendungen aus dem Fördertopf des Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ (SKS) erhalten wird.

Die kleine Stadt im Karwendel hatte sich mit einem schlüssigen Konzept zur ganzjährigen Wiederbelebung der im Dezember 2023 endgültig geschlossenen Arena Mittenwald beworben.

Angedacht ist die kleine Eissporthalle nach der Sanierung im Winter wieder dem Breitensport zugänglich zu machen und im Sommer für Indoor-Spiel- und Sportmöglichkeiten zu nutzen.

Nach den Plänen des Architekturbüros Zhu Laub soll die Eisfläche auf das kanadische NHL-Maß verkleinert werden. Die alte Tribüne weicht einem „Plaza“. Die Gesamtkosten sollen rund zwei Millionen Euro betragen. Aus dem Fördertopf sollen 939.195 Euro in die Sanierung einfließen. Eishockeyklub EV Mittenwald könnte mit der Wiedereröffnung eine mittlerweile zweieinhalbjährige Tortur ohne Heimspielstätte zu den Akten legen.

Auch Erfurt erhält Zuschlag, Freiburg, Iserlohn und Sonthofen nicht berücksichtigt

Ebenfalls positiv beschieden wurde die Sanierung und Erweiterung der Eissporthalle in Erfurt mit 3.379.113,00 Euro.

Nicht berücksichtig wurden unter anderem die energetischen Sanierungen der Eissporthallen in Iserlohn, Freiburg und Sonthofen. Den Verantwortlichen dort bleibt nun die Hoffnung, dass sie mit ihren Projekten doch noch überzeugen können und bei der Auszahlung der nächsten Tranchen berücksichtig werden. In jedem Fall haben diese Standorte aber zumindest vorerst wichtige Zeit verloren.

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