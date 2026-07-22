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Gekommen um zu bleiben: Sharks können auch weiterhin auf Martin Hlozek setzen

22. Juli 20261 Mins read51
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Martin Hlozek - © Mario Wiedel
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Kempten. (PM ESC) Vor der letzten Saison vom EC Peiting verpflichtet konnte der 26 jährige Stürmer gleich in seinem ersten Jahr an der Iller überzeugen.

Hauptsächlich in der zweiten Sturmformation eingesetzt gelangen ihm trotzdem in 33 Spielen starke 36 Scorerpunkte, 15 Tore und 21 Vorlagen verbuchte der Deutsch-Tscheche dabei. Und auch seine physische Präsenz blieb nicht verborgen, 51 Strafminuten sammelte er. Hlozek ist dabei kein unfairer Spieler, er spielt hart und das ist auch ein Pluspunkt der den Angreifer auszeichnet.

Ein Top Teamplayer, der in seinem jungen Alter schon reichlich Erfahrung aus Oberliga und DEL2 mitgebracht hatte. Darunter auch den Oberliga Titel mit Weiden und die DEL 2 Vizemeisterschaft mit Ravensburg. Beim Augsburger EV war er in der DNL U 20 Top Scorer und Top Torjäger der Liga, in seiner ersten Oberliga Saison in Peiting wurde er zum Rookie des Jahres ausgezeichnet. Sehr viel Talent, Können und Erfahrung hat er im Gepäck, umso wichtiger ist er im Team von Sven Curmann. Nun bleibt er also weiterhin in Kempten, er fühlt sich wohl im Team und im Umfeld und wer weiß, vielleicht wird auch aus ihm, wie schon aus vielen Anderen zuvor, eine langjährige Stütze der Sharks.

Source: Martin Hlozek @ Elite Prospects

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