„Geht dahin, wo es wehtut“ – Grefrath Phoenix verstärkt sich mit weiterem Stürmer

Grefrath. (PM GEG) Auch vier Wochen vor Saisonstart sind bei der Grefrather EG die Kaderplanungen noch nicht abgeschlossen.

Nun haben sich die Blau-Gelben noch einmal verstärkt und mit Jonathan Galke einen weiteren Regionalliga erfahrenen Angreifer verpflichtet.

Es ist bereits der siebte Neuzugang in diesem Sommer. Für Jonathan Galke ist der Wechsel vom Liga-Konkurrenten Neusser EV an die Grefrather Stadionstraße so etwas wie die Rückkehr an den Ort, wo er einst mit dem Eishockey-Sport begann. Der inzwischen 25-jährige gebürtige Kempener machte in Grefrath seine ersten Eishockey-Erfahrungen, bevor er schließlich in die Nachwuchs-Abteilung des EV Duisburg zu den Jungfüchsen wechselte. Es folgten weitere Stationen, die Galke durchaus weit herumkommen ließen. Einer Junioren-Saison in Polen bei MKS Sokoly Torun folgte 2016/17 eine weitere in Kanada bei den Tilsonborg Hurricanes und den Langton Royals. Anschließend ging es zurück nach Deutschland, wo Galke schließlich im Seniorenbereich für den EHC Neuwied, die Ratinger Ice Aliens und zuletzt den Neusser EV auf 53 Regionalliga-Einsätze kam. Für die Rostocker Piranhas stehen sogar bereits 4 Oberliga-Einsätze zu Buche, Erfahrung, die der schnelle Flügelstürmer künftig beim Phoenix einbringen wird.

Bereits im ersten Vorbereitungsspiel kam Jonathan Galke gegen das Krefelder DNL-Team zum Einsatz, musste im ersten Drittel aufgrund einer erlittenen Gesichtsverletzung jedoch vorzeitig vom Eis. Das GEG-Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe ist dennoch absolut von den Qualitäten ihrer zukünftigen Nummer 7 überzeugt: „Johnny ist ein sehr athletischer Spieler, der nochmal Tiefe in unseren Kader bringt und bereits einiges an Erfahrungen in Regionalliga, Oberliga und sogar im Ausland sammeln konnte“, so Coach Christian Tebbe über den Neuzugang. „Mit ihm gewinnen wir einen sehr hart arbeitenden Stürmer hinzu, der auf dem Eis dahin geht, wo es auch mal wehtut und damit unsere Offensive qualitativ verstärkt. Durch seine Schnelligkeit ist er in der Lage, unser Spiel schnell ins gegnerische Drittel zu bringen“, so Tebbe weiter.

Auch Jonathan Galke freut sich über seine Rückkehr an die Niers und die sportliche Herausforderung mit dem Phoenix: „Ich habe mich für die Rückkehr nach Grefrath entschieden, da ich hier in meiner früheren Zeit im Verein sowohl sportlich als auch menschlich sehr wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Die positive Entwicklung des Vereins in den letzten Jahren hat mein Interesse geweckt und motiviert mich, nun erneut ein Teil dieses Teams zu sein. Mein Ziel für diese Saison ist es, mit vollem Einsatz zum gemeinsamen Erfolg beizutragen und mit der Mannschaft in der Regionalliga das bestmögliche Ergebnis zu erreichen“.

Unterdessen kommt die Mannschaft mit jeder Eiseinheit besser in Tritt. Auf die deutliche 1:11-Niederlage im ersten spontan angesetzten Test beim Krefelder DNL-Team folgte am vergangenen Sonntag ein deutlicher 9:4 (1:1,4:0,4:3)-Erfolg bei den Young Moskitos Essen (DNL3). Auffallend war, dass alle 9 Grefrather Tore von verschiedenen Schützen erzielt wurden. Auch wenn längst noch nicht immer alle Abläufe und Spielzüge gelangen, so konnte das Trainer-Duo dem Team doch bereits eine deutliche Steigerung attestieren. Christian Tebbe: „Nach einem holprigen Start im ersten Drittel haben wir zu unseren Stärken gefunden und die taktischen Anweisungen gut umsetzen können. Insgesamt sind wir mit dem zweiten Test nach gerade einmal fünf Trainingseinheiten auf dem Eis sehr zufrieden, auch wenn weiter noch viel Arbeit auf uns wartet“.

Bis zum Saisonstart am 06. Oktober bleibt noch ein wenig Zeit, dem Team den nötigen Feinschliff für die diesjährige Regionalliga-Saison zu geben. Bevor es soweit ist, testen die Blau-Gelben zwei weitere Male, zunächst bei Liga-Konkurrent Grizzlys Bergkamen (Samstag, 21.09., 17:30 Uhr) und dann bereits auf heimischem Eis gegen den Landesliga-Pokalsieger ESC Rheine IceCats (Samstag, 28.09., 19:30 Uhr).

Ebenso dürften in Kürze weitere Namen der künftigen Kader-Liste bekannt gegeben werden.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Maik Schäfer (29), Leon Brunet (neu, 33), Mathis Kaiser (35), – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Yorck Löwenstein (5), Paul Herz (neu, 8), Lukas Siebenmorgen (neu, 9), Christoph Kiwall (15), Stefan Bronischewski (21), Justus Sperling (71), Jan Kupka (neu, 92), Tim Schröder (93) – Angriff: Jonathan Galke (neu, 7), Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Jan Wellen (neu, 24), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Dorian Kielbasa (88), Max Tillmann (neu, 95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)