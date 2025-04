„Geht auch gerne vors Tor und hat einen relativ aggressiven Spielstil“ – Starbulls Rosenheim verpflichten StÃ¼rmer Luigi Calce

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, mit Luigi Calce einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 bekannt geben zu dürfen.

Der 21-jährige Stürmer wechselt an die Mangfall und wird ab der kommenden Spielzeit für zwei Jahre das grün-weiße Trikot tragen.

Luigi Calce gilt als junger, dynamischer Angreifer mit viel Entwicklungspotenzial. In den vergangenen Jahren sammelte er wertvolle Erfahrungen im deutschen Profieishockey und machte vor allem durch seinen Einsatzwillen, seine Schnelligkeit und seine mannschaftsdienliche Spielweise auf sich aufmerksam. Mit seinem Offensivdrang, seinem läuferischen Können und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, soll Calce frischen Wind in den Angriff der Starbulls bringen.

Cheftrainer Jari Pasanen zeigt sich erfreut über den Neuzugang: „Luigi Calce ist ein groß gewachsener Stürmer, der Mittelstürmer und auch Außenstürmer spielen kann. Er hat eine gute Entwicklung gemacht in den zwei Jahren in Ravensburg und letztes Jahr in Bad Nauheim. Luigi geht auch gerne vors Tor und hat einen relativ aggressiven Spielstil, was uns die letzten Jahre bisschen gefehlt hat.“

Mit der Verpflichtung von Luigi Calce setzen die Starbulls Rosenheim ihre gezielte Kaderplanung fort und bauen weiter an einem Team, das mit einer guten Mischung aus Erfahrung, Tempo und Entwicklungspotenzial in die neue Saison starten soll.

