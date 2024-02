„Gehen gut vorbereitet in die Playoffs“ – Der sportliche Leiter des ESC Kempten Ervin Masek jr. gibt im Interview einen Einblick in sein Empfinden nach der Vorrunde der Eishockey Bayernliga

Kempten. (PM ESC) Es ist gefühlt noch gar nicht lange her da sind wir mit viel Spannung in die Vorbereitung zur Saison gestartet. Und...

Kempten. (PM ESC) Es ist gefühlt noch gar nicht lange her da sind wir mit viel Spannung in die Vorbereitung zur Saison gestartet.

Und kaum schaut man sich einmal um, ist die Vorrunde auch bereits Geschichte. Zeit für uns mal ein kleines Resümee zu ziehen.

Wie sieht Dein Fazit denn aus nach den ersten 30 Spielen?

Ervin Masek jr.: Rückwirkend betrachtet können wir mit der Vorrunde mehr als zufrieden sein. Wir hatten mit zwei Siegen einen ziemlich guten Start in die Saison. Die erste Niederlage kam am dritten Spieltag gegen Erding, wobei man in diesem Spiel schon ansatzweise gesehen hat zu was die Mannschaft fähig ist. Wir konnten bis auf Erding alle Mannschaften in der Bayernliga mindestens einmal schlagen. Sogar gegen Mannschaften mit denen wir uns in der Vergangenheit schwergetan haben, haben wir eine souveräne Leistung abgeliefert und Spiele gewonnen. Dieses Jahr ist die gesamte Liga enorm ausgeglichen. Trotz konstanter Leistungen und regelmäßiger Punkteausbeute konnten wir uns nie ausruhen oder einen komfortablen Vorsprung erspielen, so dass wir bis zum letzten Spieltag um einen direkten Playoffplatz gekämpft haben. Was mich enorm freut ist, dass wir uns statistisch in allen Belangen zum Vorjahr verbessert haben. Wir haben die zweitwenigsten Tore der Liga bekommen, wir haben eines der besten Penalty Killing der Liga und auch in anderen Statistiken gehören wir zur oberen Tabellenhälfte. Das attraktive Eishockey, welches wir dieses Jahr in Kempten spielen, bringt natürlich auch Zuschauer und Stimmung in die Halle, was ebenfalls enorm wichtig für die Jungs ist. Die Fans unterstützen uns bei Heim- sowie Auswärtsspielen lautstark und wir zahlen es ihnen sportlich zurück. Jetzt gilt es, all das positive aus der Vorrunde in die Playoffs mitzunehmen. Die Jungs haben 30 Spieltage hart für die Playoffs gearbeitet und nun gilt es, sich für die harte Arbeit zu belohnen.

Ihr habt den Kader massiv verändert und es hat natürlich ein bisserl gedauert bis sich alles gefunden hat. Ab wann hast Du das Eishockey gesehen dass Ihr Euch gewünscht und vorgestellt habt?

Ervin Masek jr.: Die Kaderverjüngung und Veränderung im Sommer war natürlich extrem. Wir haben aus einer Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von über 28 Jahren eine Mannschaft mit 24 Jahren im Durchschnitt gebildet. In Verbindung mit einem neuen Trainer braucht dies natürlich ein bisschen Zeit, bis sich alles in der Kabine aber auch auf dem Spielfeld positiv auswirkt und einspielt. In der Vorbereitung lief das eine oder andere noch nicht ganz nach unseren Vorstellungen. Durch den offenen Austausch zwischen dem Trainerteam und der sportlichen Leitung haben wir aber immer die Fehler analysiert, aufgearbeitet und diese dann Step by Step abgestellt. Im Sport passieren Fehler, die darf auch jeder Spieler machen und daraus lernen und besser machen, dass ist dann der Fortschritt den die Mannschaft durch die Hauptrunde gemacht hat. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass man schon früh in der Hauptrunde die Handschrift des Trainers sehen konnte.

Die Frage wie zufrieden bist Du mit dem Saisonverlauf bis jetzt ist vielleicht zu einfach. Fragen wir anders: Hast Du vor der Saison fest damit gerechnet dass die Jungs die direkte Playoffqualifikation schaffen?

Es war lediglich mein großer Wunsch. Um mich in die Zeit vor der Saison zurückversetzten: Ganz ehrlich, ich habe mit gar nichts gerechnet. Ich persönlich bin in der Funktion des sportlichen Leiters neu, und daher war ich sehr vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Das Ziel nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben hatte ich aber natürlich im Hinterkopf. Mit den zunehmenden Spielen und der Spielweise, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat, war ich aber von Spieltag zu Spieltag mehr davon überzeugt, dass wir in die TOP6 gehören und dies auch schaffen werden. Was wir am Ende des Tages auch verdient haben.

Man hat mit den letztjährigen Oberligisten Klostersee und Landsberg, dem Meister Königsbrunn, Miesbach, Peißenberg, Amberg oder Buchloe alle Teams aus dem sehr engen Mittelfeld mindestens einmal geschlagen und befindet sich somit auf Augenhöhe mit diesen starken Gegnern. Da muss man doch einfach sehr zufrieden sein? Oder siehst Du noch Potential wo sich die Jungs für die und in den Playoffs verbessern können?

Ervin Masek jr.: Hier halte ich mich mit meiner Antwort relativ knapp. Die Hauptrunde hat gezeigt, dass jeder Gegner schlagbar ist. Playoffs haben eigene Regeln und wir gehen voller Zuversicht in die erste Serie. Ich denke, die Hauptrunde hat uns alles abverlangt und wir gehen gut vorbereitet in die Playoffs.

Wer und was im und um das Team hat Dich denn besonders überrascht?

Ervin Masek jr.: Ich denke nicht dass es fair wäre, einzelne Spieler aus dieser Mannschaft explizit zu loben. Ich habe von Anfang an an die Qualität der Jungs geglaubt. Man muss auch mal eine Saison wie die letzte verdauen, und dies haben vor allem die Spieler aus dem letztjährigem Kader sehr gut gemacht und zur alten Stärke zurückgefunden. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Jungs zu einer Einheit geworden sind, welche als Team auftritt, zusammen Spiele gewinnt und auch zusammen verliert. Ich habe leider keinen Vergleich zu den vergangenen Jahren, aber der Teamgeist in der Mannschaft und der Zusammenhalt sind schon enorm gut, was uns meiner Meinung nach auch eine hervorragende Vorrunde beschert hat.

Es gab mit Jonas Mikulic und Colin Witting zwei sehr frühe Ausfälle für den Rest der Saison, dazu nun auch noch Max Miller. Dazwischen Joonas Sillanpää, Danny Schubert und Luca Mayer mit langwierigen Verletzungen. Es geistern in den Medien und Fankreisen ja immer viele Namen, zum Teil auch von ehemaligen Spielern, die man doch anfragen und verpflichten könnte um den Kader wieder auf die Ausgangsstärke zu bringen. Wie sehen dazu die Pläne aus, das Transferfenster ist ja noch bis Mitte Februar geöffnet. Wird es noch die ein oder andere Verstärkung geben?

Ervin Masek jr.: Die Ausfälle von Colin und Jonas am Anfang der Saison waren natürlich nicht erfreulich für uns. Wir hatten aber dann die Möglichkeit Max Miller zunächst mit Förderlizenz und dann auch fix zu verpflichten und somit wieder mehr Tiefe und Qualität in den Kader zu bringen.

In deiner Frage sprichst Du wohl auch konkret Verteidiger an, die in der Vergangenheit in Kempten gespielt haben. Grundsätzlich haben wir uns mit der Thematik natürlich auseinandergesetzt, als die Diagnose von Joonas Sillanpää kam. Das war eine wirklich schwierige Zeit mit viel Gesprächen zwischen der sportlichen Leitung und dem Trainerteam. Am Ende haben wir uns gemeinsam entschieden, keinen weiteren Spieler zu verpflichten und der bestehenden Mannschaft zu vertrauen. Auch diese Entscheidung war ein gewisses Risiko. Zwar standen wir in der Tabelle sehr gut da, hatten aber nach dem Ausfall von Joonas eine kleine Negativserie. Die Mannschaft hat das aber sehr gut gemeistert, und den Ausfall von Joonas sehr gut kompensiert. Das zeigte uns erneut, wie viel dieses Jahr möglich ist. Wir planen für den Rest der Saison keine weiteren Verstärkungen. Wir vertrauen, so wie auch die Saison über, dieser Mannschaft. Die Jungs, die aktuell auf dem Eis stehen haben sich die Playoffs erkämpft und verdienen es auch das Highlight der Saison zu spielen.

Schauen wir mal über den Tellerrand hinaus. Die Playoffs werden natürlich am Ende mit einem Meister gekrönt, der die Chance hat in die Oberliga aufzusteigen. Die Oberliga zeigt uns aber auch Jahr für Jahr durch Insolvenzen ihrer Vereine (Aktuell in der vorletzten Woche Bayreuth) was für ein Risiko sie tatsächlich ist. Macht Ihr Euch denn Gedanken in diese Richtung, oder spielt das in der Planung aktuell keine Rolle?

Ervin Masek jr.: Die Oberliga spielt in unserer Planung aktuell keine Rolle. Wie auch schon vor der Saison gesagt, möchten wir uns in der Zukunft bei den TOP Vereinen der Bayernliga etablieren und regelmäßig in den Playoffs weit kommen. Die Schere zwischen den Vereinen in der Oberliga und der Bayernliga ist aktuell zu groß für uns. Ich denke wir haben mit der Bayernliga eine sehr starke und attraktive Liga, welche auch den Zuschauern enorm viel Freude bereitet. Die Voraussetzungen in Kempten sind Stand heute nicht dafür geschaffen, um in der Oberliga ein Wörtchen mitzureden.

Es geht nun im Viertelfinale gegen Königsbrunn, wie siehst Du die Chancen in der Best of Seven Serie und was macht Dich zuversichtlich dass in der ersten Runde noch nicht Schluss für die Sharks ist?

Ervin Masek jr.: Der Charakter dieser Mannschaft und die aktuelle Stimmung macht mich zuversichtlich, dass in der ersten Runde nicht Schluss ist. Königsbrunn hat eine erfahrene Mannschaft, die weiß, wie man Playoffs spielt. Im Grunde hat sich die Mannschaft über den Sommer nicht viel verändert, tendenziell eher verstärkt. Wenn es uns gelingt, über die komplette Serie eine konzentrierte Leistung an den Tag zu legen, bin ich zuversichtlich, dass wir die Serie gewinnen.

Wer ist denn für Dich der Favorit auf den Meistertitel? Ist es tatsächlich Erding, so klar wie die Vorrunde gelaufen ist, oder hast Du ein anderes Team auf dem Zettel?

Ervin Masek jr.: Naja, eine Favoritenrolle musst Du Dir erspielen. Und das hat Erding eindrucksvoll gemacht. Grundsätzlich sind aber auch die Gladiators nicht unschlagbar. Da muss schon vieles zusammenpassen damit du auch Meister wirst. Wir werden sehen. Der Sport im allgemeinen und natürlich auch das Eishockey sind immer für eine Überraschung gut.

Auch in der Abstiegsrunde wird es heiß her gehen, da stehen Teams drin die man vor der Saison stärker eingeschätzt hat. Und auch die Teams am Tabellenende haben sich inzwischen zum Teil verstärkt und in den letzten Spielen gezeigt dass sie bereit sind für den Kampf gegen den Abstieg. Wer wird nach Deiner Meinung den Weg in die Landesliga nehmen müssen?

Ervin Masek jr.: Es wird auch in der Abstiegsrunde sehr spannend. Im Vorfeld eine Mannschaft als Absteiger abzustempeln, ist meiner Meinung nach falsch. Wobei man sicher sagen muss, dass durch die aktuelle Situation und die vielen Abgänge Dorfen in der schwierigsten Situation ist.

Und zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage, würdest Du mit dem Wissen von heute alles wieder so machen, oder würdest Du Entscheidungen in Deinem Bereich anders treffen?

Ervin Masek jr.: Ich würde die Entscheidungen genau so wieder treffen, wie wir das als Team im Sommer gemacht haben. Natürlich hat mich die Arbeit in der sportlichen Leitung vor die eine oder andere Herausforderung gestellt und einige Punkte aufgedeckt, die noch nicht ganz nach meiner Vorstellung laufen. Das gilt es für die Zukunft zu verbessern. Jetzt aber freue ich mich auf die Playoffs und hoffe, dass alle Zuschauer und Fans zusammen unsere Mannschaft auch für geile Hauptrunde mit lautstarker Unterstützung im Stadion besuchen! Die Spieler und wir alle, die so viel Arbeit in den Verein stecken, würden uns für die Playoffs eine volle Halle wünschen.

Also auf ins Stadion!