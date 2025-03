Gegner gesucht! Ganz Sonthofen ist heiÃŸ aufs Halbfinal-Heimspiel

Sonthofen. (PM ERC) Erst Bad Aibling im Achtelfinale, dann Trostberg im Viertelfinale: Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen ist bislang souverän durch die Playoffs gekommen.

In beiden Runden setzte sich der ERC mit jeweils zwei Siegen durch. Nun sind Team und Fans bereit fürs Halbfinale – wer der Gegner der Schwarz-Gelben am Sonntag ab 18 Uhr im Eisstadion an der Hindelanger Straße sein wird, entscheidet sich aber erst am Freitagabend.

In Sonthofen ist die Vorfreude auf das Halbfinale riesig. Unter der Woche zeigten sich die Spieler hochkonzentriert bei den Trainingseinheiten, die Begeisterung für das bislang Erreichte aber blitzte bei den Akteuren auf dem Eis immer wieder durch. Die Freude über den souveränen Einzug in die Runde der verbleibenden Vier und damit das Erreichen eines wichtigen Etappenziels ist spürbar beim ERC – auf und neben dem Eis.

Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames arbeiten in diesen Tagen akribisch an einem Matchplan für das erste Halbfinal-Heimspiel am kommenden Sonntag. Was das Einüben einer taktisch-spielerischen Ausrichtung in dieser Woche erschwert: Der ERC weiß aktuell noch nicht, wer sein Gegner sein wird. Da die Wanderers Germering die Serie gegen den ESC Dorfen am vergangenen Wochenende ausgeglichen haben, müssen sich die Sonthofer noch etwas gedulden. Als mögliche Gegner sind der ESV Burgau 2000 und eben die Wanderers aus dem Münchner Umland im Geschäft.

Sollte Dorfen sich im entscheidenden dritten Aufeinandertreffen am Freitagabend behaupten, dürften die Eisbären aus dem Landkreis Günzburg nach Sonthofen reisen. Schaltet Germering den Hauptrundenmeister der Landesliga-Gruppe B aus, sind die Sonthofer in einer zusammengelegten Tabelle der übrig gebliebenen Teams Erster und treten damit gegen die am schlechtesten platzierte Mannschaft an: Germering. Bereits als Halbfinalteilnehmer stehen zudem die Pegnitz Ice Dogs fest, die, je nach Spielausgang am Freitag, in dieser „Halbfinal-Tabelle“ Zweiter oder Dritter wären und dann entweder gegen Dorfen oder Burgau antreten würden. Eine Bestätigung des Bayerischen Eissport-Verbands wird am Freitagabend nach Spielende erfolgen.

Wer auch immer der Halbfinal-Gegner der Oberallgäuer sein wird: Eine kniffelige Aufgabe wird es allemal. Sowohl Burgau als auch Germering spielen ein schnelles und technisch starkes Eishockey. Der ERC ist zusätzlich gewarnt: Gegen die Wanderers kassierte der ERC seine einzige Heimniederlage in der Hauptrunde. Ein wichtiges Signal wäre eine Rückkehr des erkrankten Ondrej Havlicek, der im Viertelfinale pausieren musste.

Dafür sprangen andere in die Bresche und zeigten, wie wichtig sie für den mannschaftlichen Erfolg sind. Beim 5:2-Sieg in Trostberg erzielte Adam Suchomer, der rund acht Wochen wegen einer schweren Verletzung fehlte, das wichtige 1:0 und bereitete einen weiteren Treffer vor. Torjäger Dan Przybyla sammelte im Viertelfinale fünf Scorerpunkte, Kapitän Marc Sill und Matyas Stransky steuerten in beiden Duellen mit den Chiefs jeweils vier Punkte bei. Und auch die jungen Jonas Gotzler, Jochen Hartmann und Philipp Zeiske trugen sich im Viertelfinale in die Scorerliste ein. Nicht unerwähnt sollte zudem bleiben, dass beide Keeper des ERC, Calvin Stadelmann und Fabian Schütze, in den Trostberg-Spielen hochklassige Leistungen und Paraden zeigten.

Ganz Sonthofen freut sich auf das anstehende Halbfinale. Besonders groß ist die Freude naturgemäß bei den Fans, die bereits in der Hauptrunde das heimische Stadion füllten: Fast 1.000 Zuschauer pilgerten an die Hindelanger Straße. In den Playoffs sind es im Schnitt bislang sogar 1.100 – eine beeindruckende Zahl für die Landesliga. Am Sonntag dürften mit Sicherheit noch mehr Fans im Stadion sein.

Damit der Besuch aufgrund des zu erwartenden Andrangs möglichst entspannt abläuft, hat der Verein in dieser Woche einen Vorverkauf an den Kassen des Eisstadions eingerichtet:

Donnerstag, 6. März, von 17 bis 19 Uhr

Freitag, 7. März von 16 bis 19 Uhr

Für den freien Verkauf steht ein Kartenkontingent von insgesamt 800 Karten zur Verfügung. Sollte innerhalb der oben genannten Tage dieses Kontingent vergriffen sein, wird es am Sonntag, 9. März, keinen Kartenverkauf an der Abendkasse geben.

Das Halbfinale wird als erneut Best-of-Three-Serie gespielt. Match zwei steigt für den ERC auswärts am Freitag, 14 März. Sollte ein drittes Duell nötig sein, wird dies am Sonntag, 16. März, im Eisstadion an der Hindelanger Straße ausgetragen.

