Geglückte Generalprobe für die Krefeld Pinguine

Krefeld.(RS) Am Sonntagnachmittag fand in der Krefelder YAYLA Arena das letzte Testspiel der Krefeld Pinguine statt, bevor am kommenden Freitag die DEL2-Saison mit einem Heimspiel gegen die Selber Wölfe beginnt.

Der Gegner an diesem Tag: die Hannover Scorpions, Aufstiegsfavorit aus der Oberliga Nord.

Die Pinguine, das Team von der Westparkstraße, starteten stark in die Partie. Bereits in der 4. Minute brachte David Cerny die Seidenstädter mit einem Rückhand-Treffer ins lange Eck in Führung, nachdem Steven Raabe glänzend vorgelegt hatte. In der 16. Minute verpasste Christian Kretschmann knapp die Chance, zu erhöhen, bevor Leon Niederberger in der 17. Minute in Überzahl auf 2:0 stellte. Sein Schuss ging zwischen die Schoner von Scorpions-Torwart Kevin Reich. Auf der anderen Seite vergab Andi Reiss in der 13. Minute die beste Chance der Gäste, als er einen Pass von McPherson übers Tor setzte. Kurz vor der Pause traf Max Newton nach einem Solo nur die Latte (20. Minute).

Im Mitteldrittel setzten die Pinguine nach. Eine Strafe gegen Louis Trattner in der 34. Minute nutzte Riefers nur 7 Sekunden nach Beginn der Überzahl, um auf 3:0 zu erhöhen. Marcinew hatte zwei große Chancen innerhalb einer Minute, scheiterte jedoch beide Male an Kevin Reich. Auch in doppelter Überzahl, nach zwei Strafen gegen Mike Fischer in der 28. Minute, wirkten die Scorpions glücklos und ideenarm. Kuhnekath verpasste sogar in Unterzahl die Chance, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben.

Das Schlussdrittel begann mit einer Möglichkeit der Gäste, doch Cameron zielte vorbei. In der 44. Minute erhöhte dann Kuhnekath humorlos auf 4:0, als er völlig freistehend im Slot verwandelte. Spätestens mit Max Newtons Abpraller-Tor in der 54. Minute zum 5:0 war das Spiel entschieden. Es war bereits der dritte Powerplay-Treffer der Pinguine an diesem Nachmittag. Die Hannoveraner machten sich mit vielen Fehlern und Undiszipliniertheiten das Leben schwer und fanden keinen Weg, das Ergebnis angenehmer zu gestalten.

Am Ende stand ein nie gefährdeter 5:0-Sieg der Krefeld Pinguine, und Felix Bick konnte sich über einen verdienten Shutout freuen.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Hannover Scorpions 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bittner (Bick) – Raabe, Vandane; Adam, Söll; Buschmann, Konze; Trinkberger – Lessio, Newton, Marcinew; Hops, Matsumoto, Flaake; Riefers, Fischer, Niederberger; Cerny, Kretschmann, Kuhnekath.

Trainer: Thomas Popiesch.

Hannover Scorpions: Reich (Gensicke) – Götz, Reinig; Reiss, Eberhardt; Heinrich, Tramm; Bender – Kirsch, Klöpper, Kabitzky; Wruck, Knackstedt, Cameron; Aquin, McPherson; Knaub M., Trattner, Knaub V..

Trainer: Tobias Stolikowski.

Statistik:

Tore: 1:0 (03:01) Cerny (Raabe/Kuhnekath), 2:0 (16:51) Niederberger (Kretschmann/Adam) PP5-4, 3:0 (33:23) Riefers (Niederberger/Adam) PP5-4, 4:0 (43:04) Kuhnekath (Cerny/Raabe), 5:0 (53:25) Newton (Matsumoto/Flaake) PP5-4

Strafminuten: Krefeld 6, Hannover 16

Schiedsrichter: Engelmann/Todam.