Gegen Fischtown und in München in der Außenseiterrolle: Roosters wollen den ersten Dreier vor den eigenen Fans einfahren

Iserlohn. (MK) Am kommenden Wochenende warten zwei sehr schwere Aufgaben auf die Iserlohn Roosters.

Bremerhaven gut in die Saison gestartet

Mit den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven kommt am Freitag ein aktueller Champions Hockey League Teilnehmer an den Seilersee. In der Königsklasse lief es für Fischtown allerdings mit zwei Siegen nach Verlängerung bzw. Penaltyschießen aus vier Spielen eher mäßig.

Die Fischtown Pinguins sind mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen dagegen gut in die DEL-Saison gestartet. Anfang der Woche wurde der Kader mit Akito Hirose in der Abwehr ergänzt. Zudem wartet man in der Seestadt noch auf die Einbürgerung des Ex-Münchners Will Riedell.

Im Sommer wurde der Kader der Nordlichter gezielt ergänzt. Im Tor kam Leon Hungerecker aus Nürnberg für den nach Mannheim gewechselten Maxi Franzreb. Mit dem erfahrenen Andy Miele wurde ein Center vom Ligarivalen Wolfsburg verpflichtet. Nico Krämmer bringt die Erfahrung aus fast 700 DEL-Spielen mit. Bennett Roßmy (Düsseldorf) hat sich mit vier Scorerpunkten ebenfalls gut eingefügt. Die slowenischen Dauerbrenner Jeglic, Urbas und Verlic sind im Angriff noch immer eine Bank im Team von Trainer Alexander Sulzer.

Jakub Borzecki vor Comeback

Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier zollt dem über einige Jahre stetig gewachsenen Kader der Pinguins großen Respekt und erwartet, dass beide Teams mit großer Leidenschaft das Spiel angehen werden. Personell wird Jakub Borzecki nach überstandener Verletzung seine DEL-Premiere für die Roosters endlich feiern können. Dagegen wird Sturmkollege Taro Jentzsch mit einer Unterkörperverletzung vorerst ausfallen. Die zuletzt zum Einsatz gekommenen Youngster Daniel Geiger und Bence Farkas haben gute Chancen auch am Wochenende wieder Eiszeit zu sammeln.

Am Sonntag zu Gast bei den punktgleichen Red Bulls

Sonntagsgegner München ist bereits am heutigen Donnerstag in Ingolstadt im Einsatz und hat somit etwas mehr Regenerationsphase bis Sonntag (16:30 Uhr). In der bayerischen Landeshauptstadt wurde ein größerer Umbruch vollzogen. Der neue Headcoach Oliver David (zuvor Salzburg) hat in der Abwehr mit Heatherington, Murphy und Pokka drei neue Importspieler im Kader. Im Angriff sollen Ferguson (Rögle), Fontaine (Berlin), McKenna (Nürnberg) und der Ex-Wolfsburger Schinko für mehr Power sorgen.

Die Red Bulls stehen mit sechs Punkten punktgleich mit den Roosters in der Tabelle da.

Franz-David Fritzmeier sieht sein Team in beiden Spielen des Wochenendes in der Außenseiterrolle, hofft aber, dass mit wieder vollgeladenen Akkus und der gewohnt fokussierten Einstellung der eine oder andere Punkt für die Roosters herausspringt.

Am Rande der Bande: Im Rahmen des Projektes „Herzschlag für Iserlohn“ hat der Rotary Club einen weiteren Defibrillator für die Iserlohn Roosters gespendet, der in der Eissporthalle helfen soll die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken – und dabei zählt bekanntlich jede Minute. Eine großartige Aktion!

