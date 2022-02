Gegen die Spitzenteam Rosenheim und Regensburg war fÃ¼r den EVF nichts zu holen

Füssen. (PM EVF) Für den ersatzgeschwächten EV Füssen setzte es in Rosenheim die erwartete Niederlage. Am Ende wurde man beim 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)...

Füssen. (PM EVF) Für den ersatzgeschwächten EV Füssen setzte es in Rosenheim die erwartete Niederlage. Am Ende wurde man beim 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) aber unter Wert geschlagen.

Nach verhaltenem Beginn erspielten sich die Ostallgäuer ab der 33. Spielminute ein Übergewicht und waren auch im Schlussdrittel zunächst die Mannschaft mit der größeren Anzahl an Torchancen. Erst ein Überzahlspiel in der 48. Minute beendete diese Phase und brachte den Gastgebern wieder Oberwasser sowie mit dem 4:1 siebeneinhalb Minuten vor Ende auch die Entscheidung.

Mit Moritz Borst im Tor anstatt des erkrankten Benedikt Hötzinger lieferten die Füssener ein vor allem defensiv gutes Startdrittel ab. Die Gastgeber erzielten zwar früh das 1:0 durch Marc Schmidpeter, ansonsten blieben die großen Chancen Mangelware. Da dies auch für den EVF galt, ging es mit diesem einen Tor in die Kabinen.

Im Mitteldrittel konnten die Starbulls schnell das 2:0 durch Maximilian Vollmayer erzielen. Danach hatte Sam Payeur das freie Toreck und den Anschluss auf dem Schläger, der Treffer fiel in der selben Spielminute aber auf der anderen Seite durch den frei stehenden Alexander Höller. Nach einer überstandenen Unterzahl kippte das Spiel dann immer mehr zu Gunsten des EVF. Nach einigen Chancen war es eine doppelte Überzahl, in der Leon Dalldush das 3:1 markieren konnte.

Im letzten Abschnitt machten die Füssener mächtig Druck, mehrmals lag der Anschlusstreffer in der Luft. Eine Strafzeit nahm dem Team aber den Wind aus den Segeln und brachte Rosenheim zurück in die Partie. Das folgende 4:1 und die beiden Gegentreffer in der Schlussphase sorgten für den zu hohen Endstand, wobei der verdiente Sieg der Starbulls unstrittig ist. Unter den gegebenen Umständen – neben Benedikt Hötzinger fehlten noch Kapitän Eric Nadeau, Vincent Wiedemann und Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren, Verteidiger Max Dropmann musste im Sturm aushelfen – hat sich das Füssener Aufgebot dennoch gut geschlagen. (MiL)

Tore: 1:0 (6.) Schmidpeter (Slezak, Reinig), 2:0 (23.) Vollmayer (Daxlberger, Höller), 3:0 (27.) Höller (Daxlberger, Edfelder), 3:1 (39.) Dalldush (Straub, Velebny/5-3), 4:1 (53.) Edfelder (Höller, Daxlberger), 5:1 (56.) Brandl (Snetsinger), 6:1 (58.) Schmidpeter (Daxlberger, Brandl). Strafminuten Rosenheim 6, Füssen 10. Zuschauer 947

Einigung zwischen DEL und DEL2: In dieser Saison wird es nur einen Absteiger statt zwei geben. Die sportliche Qualifikation des Meisters der DEL2 bleibt unberührt. Wie gefällt Ihnen dieser Kompromiss? Man hätte bei zwei Absteigern bleiben sollen

Man hätte den Abstieg ganz aussetzen sollen und ggf. Franfurt im Falle eines Aufstiegs aufnehmen sollen.

Ein vernünftiger Kompromiss

Man hätte Abstieg aus der DEL und Aufsteig aus der DEL2 komplett aussetzen sollen Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Im Heimspiel gegen den EV Regensburg gab es für den EVF überhaupt nichts zu holen. Mit 1:9 (0:3, 1:4, 0:2) setzte es die höchste Saisonniederlage. Die Gäste boten eine starke Leistung, allerdings verteidigte Füssen über weite Strecken desolat, wofür sich auch Trainer Marko Raita bei den Zuschauern entschuldigte. Nun gilt es nach dieser Klatsche schnell wieder das Augenmerk auf das bereits am Dienstag stattfindende nächste Heimspiel gegen den SC Riessersee zu richten.

Zehn Minuten lang hielt die Füssener Abwehr zunächst, dann sorgte ein langer Pass aus dem Verteidigungsdrittel für das 0:1 durch Tomas Schwamberger. Eineinhalb Minuten später leitete ein Fehlpass eines EVF-Verteidigers das 0:2 durch Richard Divis ein. Und nur 14 Sekunden später schlug ein abgefälschter Schlagschuss zum 0:3 im Tor von Benedikt Hötzinger ein.

Nach dem schwachen Startdrittel begann der EVF im zweiten zunächst besser und nutzte nach 39 Sekunden einen Abwehrfehler durch den 100. Pflichtspieltreffer von Sam Payeur für Füssen zum 1:3. Doch anstatt Sicherheit ins Spiel zu bekommen lief der Eissportverein in der Folge in einen Konter nach dem anderen. Das 1:4 durch Nikola Gajovsky war absehbar. Danach hatte der EVF gute Chancen, zwei Überzahlspiele nutzten die Eisbären durch Lukas Heger und Constantin Ontl aber zum 1:6, bei letzterem ließen sich die Schwarz-Gelben bei eigener Unterzahl auskontern. Auch beim 1:7 durch Tomas Plihal kam der Gegner frei vor dem Tor zum Abschluss.

Im letzten Abschnitt machte der EVF zunächst Druck, nahm sich aber wieder einmal durch eine unnötige Strafzeit den Wind aus den Segeln. Das Powerplay führte zum 1:8 durch den erneut freistehenden Tomas Plihal. 16 Sekunden später düpierte Andrew Schembri mit seinem Solo die Füssener Hintermannschaft zum 1:9, eine Auszeit war nun fällig. Danach schien Regensburg Unterzahl üben zu wollen, innerhalb kurzer Zeit kassierten sie sechs Strafzeiten. Doch selbst minutenlanges 5 gegen 3, bei angezeigter Strafe sogar 6 gegen 3, führte zu keinem Füssener Treffer mehr. Hier war aber auch mehrmals großes Pech im Spiel. In der Schlussphase konnte man sich bei dem für das Schlussdrittel eingewechselten Goalie Moritz Borst bedanken, dass die Niederlage nicht zweistellig ausfiel. (MiL)

Tore: 0:1 (11.) Schwamberger (Gulda, Heider), 0:2 (13.) Divis (Plihal), 0:3 (13.) Heider (Keresztury, Heger), 1:3 (21.) Payeur, 1:4 (23.) Gajovsky (Plihal, Divis), 1:5 (35.) Heger (Ontl, Schütz/5-4), 1:6 (38.) Ontl (Schwamberger, Holmgren/5-4), 1:7 (40.) Plihal (Schwamberger, Schmidt), 1:8 (47.) Plihal (Gajovsky, Gulda), 1:9 (47.) Schembri (Schütz, Schmid). Strafminuten Füssen 8, Regensburg 16. Zuschauer 268.

EV Füssen Kids Day

Alle eishockeybegeisterten Nachwuchsfans aufgepasst. Am Sonntag den 27. Februar steht unser Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Weiden unter dem Motto „Kids Day“. Alle Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr erhalten zu dieser Partie freien Eintritt. Durch die neuen Bestimmungen fallen Schüler unter die 2G-Regelung, eine Vorlage des Schülerausweises am Eingang genügt also für den Zutritt.

Als Rahmenprogramm wird es in den Drittelpausen ein internes Spiel unserer Nachwuchscracks geben, bei dem diese den Besuchern ihr Können zeigen. Außerdem gibt es ein Puckwerfen, bei welchem die Hälfte des Einsatzes an den Sieger, die andere an den Nachwuchs des Vereins geht.

Wir wünschen bereits jetzt allen Besuchern viel Spaß.