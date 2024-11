Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven ist erneut nichts zu holen fÃ¼r die DEG

Düsseldorf. (MR) Obwohl augenscheinlich mit etwas angezogener Handbremse spielend hatten die Fischtown Pinguins keine Probleme in Düsseldorf; besonders die Specialteams machten den Unterschied. Am...

Düsseldorf. (MR) Obwohl augenscheinlich mit etwas angezogener Handbremse spielend hatten die Fischtown Pinguins keine Probleme in Düsseldorf; besonders die Specialteams machten den Unterschied. Am Ende stand erneut ein 1:3 – genau wie vor einem Monat an selber Stelle.

Vor dem Spiel wurde ein besonderer Gast im PSD BANK DOME begrüßt: Tobias Eder war zu Besuch in Düsseldorf. Und er sah, wie sein ehemaliges Team zunächst meist hinterher lief. Die ersten Möglichkeiten hatten die Pinguins. Als sich diese wieder einmal etwas länger im Angriffsdrittel aufhielten, verlor DEG Verteidiger Ebner seinen Stock und fragte die Kollegen auf dem Eis verzweifelt nach einem anderen Stick, der ihm schließlich von Blank gereicht wurde. So abgelenkt hatte niemand auf Kinder geachtet, der völlig frei ins leere Eck einschießen konnte (8.). Und Bremerhaven blieb weiter spielbestimmend, Düsseldorfs Entlastungsangriffe waren meist Einzelaktionen. Gegen Drittelende schafften Rymsha und Roßmy ein 2 auf 1, und Roßmy konnte den Abpraller zum umjubelten Ausgleich einschieben (17.). Zu Beginn des zweiten Drittels war die DEG zu sehr auf einer Seite engagiert, dass man Maegaard Scheel völlig übersah, der vom Wechsel kam. Wie hat der dann nur den Puck bekommen, um den auf der rechten Seite alle kämpften? Das hat sich Haukeland wahrscheinlich auch gefragt, als der Puck dann hinter ihm in den Maschen zappelte. Die DEG war zwar jetzt besser im Spiel, kam zu einigen guten Aktionen und Möglichkeiten, Allein im Abschluß haperte es. Zur Drittelmitte kamen die Hausherren zum ersten Mal in den Genuss eines Powerplays, welches die Gäste zu unterbinden wußten. Immer war ein Schläger dazwischen oder der Mann schneller im Passweg, sodass es mehr vor Haukeland brannte als vor Gudlevskis. Auch das zweite Überzahlspiel der DEG brachte keinen Torschuss zustande, und die Gäste waren dem Shorthander näher. Es blieb bei dem knappen 1:2 Rückstand zur zweiten Pause.

Und so spielt man Powerplay!

Anders als noch vor Wochenfrist (in Berlin) gelang den Landeshauptstädtern nicht der erneute Ausgleich zu Beginn des dritten Durchganges. Die Gäste zogen vielmehr am Tempo und erhöhten den Druck, während die Gastgeber eher mal die Scheibe einfach wegwarfen. Zur Drittelmitte bekamen auch die Pinguins eine Überzahl zugesprochen. Es dauerte zwar einige Zeit, aber dann zeigten die Nordseestädter, wie Powerplay geht. Das Nachsehen hatten McCrea, der sich noch reinwarf, und Haukeland (50.). Erneute Alleingänge von Angle, dann Blank, Abschlüsse trafen nur gezielt auf den Mann. Auch am Ende früh ohne Torhüter und mit dem sechsten Mann sollte, wollte kein Treffer mehr fallen, obwohl auch hier Urbas näher am Emptynetter war als die DEG einem zweiten oder gar dritten Tor. So blieb das 1:3 der Endstand an diesem Abend.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 94 Tyler Angle, 93 Tyler Gaudet, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 72 Bennet Roßmy, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 42 Luis Üffing, 14 Justin Richards, 21 Brendan O’Donnell; 5 Moritz Wirth

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 6 Anders Grönlund, 53 Maxim Rausch – 9 Jan Urbas, 13 Ziga Jeglic, 91 Miha Verlic; 42 Matthew Abt, 72 Phillip Bruggiser – 14 Ross Mauermann, 37 Markus Vikingstad, 23 Max Görtz; 32 Nicolas Appendino, 48 Nicholas B. Jensen – 26 Dominik Uher, 57 Alex Friesen, 25 Fabian Herrmann; 15 Rayan Bettahar – 54 Felix Maegaard Scheel, 8 Nino Kinder, 84 Joose Antonen

Die Tore erzielten:

0:1 (07:06) Kinder (Maegaard Scheel, Jensen)

1:1 (16:51) Roßmy (Rymsha, Blank)

1:2 (23:37) Maegaard Scheel (Kinder, Abt)

1:3 (49:12) Jeglic (Jensen, Urbas) PP1

Schiedsrichter: 45 Roman Gofman, 5 Andre Schrader (85 Kai Jürgens, 86 Tom Giesen)

Strafen: DEG – 8 Min.; BHV – 6 Min + 10 Min. Abt

Zuschauer: 8756

