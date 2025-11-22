Gegen Bietigheim platzt der Knoten der Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge konnten die Ravensburg Towerstars am Freitagabend endlich wieder einen Sieg feiern.

Das Team von Coach Bo Subr bezwang die Bietigheim Steelers mit 6:3; vor allem in der Offensive prÃ¤sentierte sich die Mannschaft deutlich selbstbewusster.

Die 2.970 Zuschauer in der gut gefÃ¼llten und stimmungsreichen CHG Arena hatten schon nach 35 Sekunden erstmals Grund zum Jubeln. Die erste Sturmreihe machte nach gewonnenem Anspiel viel Druck und den von Simon Sezemsky abgefeuerten Puck fÃ¤lschte Mark Rassell mit langem Stock unhaltbar zum 1:0 ab. Das war ein Start nach MaÃŸ, der den Gastgebern auch in den Folgeminuten viel Selbstvertrauen verlieh. Es wurde aber auch klar, dass die GÃ¤ste aus dem Ellental durchaus gefÃ¤hrlich waren. Auch sie spielten die Scheibe zielstrebig nach vorne und Nico Pertuch im Towerstars-GehÃ¤use bekam alsbald Arbeit. Die Partie wog zunÃ¤chst hin und her, doch nach und nach erarbeiteten sich die GÃ¤ste Vorteile. Die Towerstars leisteten sich den einen oder anderen Fehler beim Spielaufbau, und in der 8. Minute setzte es zudem eine Strafzeit gegen Denis Pfaffengut, welche die GÃ¤ste prompt zu nutzen wussten. DEL2-Topscorer Jack Dogan kam wÃ¤hrend des Powerplays frei zum Schuss und traf exakt in den rechten Torwinkel. Knapp zwei Minuten spÃ¤ter kamen auch die Towerstars in den Genuss einer numerischen Ãœberzahl. Diese wurde allerdings verkrampft und zu durchsichtig aufgezogen; nach rund 35 Sekunden liefen die Ravensburger in einen 2-gegen-1-Konter â€“ glÃ¼cklicherweise ohne Folgen. In der Schlussphase des Startdrittels gewannen die Ravensburger Cracks wieder deutlich mehr Sicherheit im Spiel, was auch zu qualitativ besseren Chancen fÃ¼hrte. . Exakt 17 Minuten waren gespielt, als der Puck zum zweiten Mal im Tor der Steelers landete. Einen Schuss von Denis Pfaffengut fÃ¤lschte Robbie Czarnik ab und der Puck flatterte Ã¼ber die Linie.

Im zweiten Spielabschnitt liefen die Towerstars schon frÃ¼h Gefahr, den erneuten Ausgleich zu kassieren. Lukas Jung musste auf die Strafbank, diesmal zeigten die Unterzahlformationen jedoch ein starkes Penaltykilling. Auffallend war im zweiten Drittel das noch hÃ¶here Tempo â€“ ein flottes Hin und Her sorgte fÃ¼r ein kurzweiliges Spielgeschehen. Bis zum nÃ¤chsten Treffer dauerte es rund 11 Minuten, dann schlug die Stunde von KapitÃ¤n Robbie Czarnik. Mark Rassell fÃ¼hrte die Scheibe lange im gegnerischen Drittel, passte dann prÃ¤zise zu Czarnik, der frei stehend im Slot alle Zeit der Welt hatte â€“ 3:1. Weil das so gut funktioniert hatte, gab es eineinhalb Minuten spÃ¤ter prompt eine Zugabe. Diesmal waren die Towerstars in Unterzahl, dennoch narrte Mark Rassell die Bietigheimer Defensive mit ein paar frechen Kringeln durchs Drittel, ehe der exakte Pass auf halbrechts kam, wo Robbie Czarnik per Direktabnahme Steelers-Keeper Florin Mnich beim 4:1 nicht den Hauch einer Chance lieÃŸ. Wer glaubte, das Spiel wÃ¼rde den Towerstars fortan leicht von der Hand gehen, bekam nur drei Minuten spÃ¤ter die Antwort. Als FÃ¶rderlizenz-Neuzugang Niklas HÃ¼bner auf der Strafbank saÃŸ, netzte Tyler McNeely zum 4:2-Anschlusstreffer ein. Diesen Lapsus korrigierte Robbie Czarnik weitere drei Minuten spÃ¤ter. Nach gewonnenem Bully schnappte er sich die Scheibe und brachte das SpielgerÃ¤t prÃ¤zise zum 5:2 im rechten Eck unter. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause â€“ die Fans hatten wahrlich Positives zu diskutieren.

Im Schlussabschnitt deutete vieles darauf hin, dass das Team von Coach Bo Subr das Spiel souverÃ¤n zu Ende verwalten kÃ¶nnte. Allerdings brachten sich die Ravensburger wieder einmal selbst in vermeintliche BedrÃ¤ngnis. 47 Minuten waren gespielt, als gleich zwei Bietigheimer Akteure auf der Strafbank Platz nehmen mussten. Statt den Vorsprung auszubauen, kam es zum fatalen Puckverlust: Alexander Preibisch konnte alleine auf Nico Pertuch zulaufen und verkÃ¼rzte trotz doppelter Unterzahl auf 5:3. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen gerieten die Towerstars jedoch nicht ins Wanken. Exakt 27 Sekunden nach dem Bully stellte Alec Ahlroth am rechten Pfosten mit dem 6:3 den Drei-Tore-Vorsprung wieder her.

Danach brannte nichts mehr an, die Fans auf den RÃ¤ngen konnten dem ersehnten Heimsieg gelassen entgegensehen. â€žUnser Vorchecking war heute der SchlÃ¼ssel zum Erfolg. Wir konnten so den Gegner in den entscheidenden Phasen von unserem Tor weghaltenâ€œ, sagte ein erleichterter Towerstars-Coach Bo Subr, der zugleich mahnend den Finger hob: â€žDas war jetzt nur ein Spiel. Wir mÃ¼ssen das abhaken und den Fokus darauf richten, unsere Fortschritte auch in den nÃ¤chsten Spielen umzusetzen.â€œ Bereits am Sonntag steht diese Forderung auf dem PrÃ¼fstand: Dann sind die Towerstars beim TabellenfÃ¼hrer und Topfavoriten Krefeld Pinguine zu Gast. Sporteurope.TV Ã¼bertrÃ¤gt das Spiel live.

