GEG verpflichtet weiteres Nachwuchstalent aus Krefeld

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG hat sich für die bevorstehende Regionalliga-Saison mit einem weiteren Nachwuchstalent verstärkt.

Vom Krefelder DNL-Team wechselt Clemens Seeger an die Niers. Der 18-jährige Angreifer gilt als hochveranlagt und bringt die Empfehlung aus zahlreichen DNL-Spielen und Einsätzen im Trikot der U16, U17 und U18-Nationalmannschaft mit.

Besonders für junge Talente ist es keine leichte Entscheidung: Konzentriert man sich nach Beendigung der Schule auf eine mögliche Profi-Laufbahn im Sport oder geht man die nächsten Schritte in Richtung Ausbildung oder Beruf? Clemens Seeger hat diese Entscheidung für sich getroffen. Eigentlich mit einem Profi-Vertrag bei den Krefelder Pinguinen in der DEL 2 ausgestattet, hat sich der gerade erst 18 Jahre jung gewordene gebürtige Krefelder entschieden, seinen Fokus verstärkt auf die berufliche Zukunft zu richten. Dass Ausbildung und Profi-Sport mit nahezu täglichen Trainingseinheiten und zwei Spielen an jedem Wochenende kaum unter einen Hut zu bringen sind, verwundert nicht. So ist es für das Grefrather Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe ein glücklicher Umstand, dass beim Phoenix doch noch einmal Bewegung in die eigentlich nahezu abgeschlossene Kaderplanung kommt.

Clemens Seeger selbst hat sich vorerst zwar gegen den Profi-Sport entschieden, möchte dennoch weiterhin stark ambitioniertes Eishockey spielen. Beim Grefrath Phoenix wird dies immerhin in der höchsten Amateur-Spielklasse des Landes möglich sein. Mit dem jungen Center wechselt ein weiterer stark ausgebildeter Spieler aus Krefeld an die Grefrather Stadionstraße, von welchem sich Schwittek und Tebbe viele neue Impulse und Offensiv-Dynamik erhoffen.

Beim großen Nachbarn aus Krefeld durchlief Seeger erfolgreich sämtliche Nachwuchsspielklassen bis hin zur U20 (DNL), wo ihm in 49 Einsätzen 18 Tore und weitere 17 Torvorbereitungen gelangen. Zudem durfte sich das Angriffs-Talent 15 mal im Trikot der deutschen U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft, unter anderem beim international renommierten Hlinka Gretzky Cup in Tschechien/Slowakei beweisen. Beim Grefrath Phoenix wird Clemens Seeger künftig mit der Rückennummer 81 auf Torejagd gehen.

Christian Tebbe über den Neuzugang: „Wir sind froh, dass wir Clemens davon überzeugen konnten, nach Grefrath zu wechseln. Er bringt nicht nur zusätzliche Tiefe in den Kader sondern auch eine enorme Qualität mit. Mit seiner Größe von 188 cm verfügt Clemens über eine gute körperliche Präsenz, hat viel Ruhe am Puck und ist zudem sehr torgefährlich. Durch seine Trainingseinheiten bei den Pinguinen konnte er bereits wichtige Einblicke und Erfahrungen im Senioren-Eishockey sammeln und wird diese bei uns weiter ausbauen“.

Christian Tebbe hofft, dass Seeger bereits am Samstag, 21.09. im Vorbereitungsspiel gegen Liga-Konkurrent Grizzlys Bergkamen zum Einsatz kommt. Erstes Bully in der Eissporthalle Bergkamen ist um 17:30 Uhr. Ein vierter und letzter Test wird dann am Samstag, 28.09. (19:30 Uhr) bereits im heimischen Grefrather EisSport & EventPark stattfinden.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Maik Schäfer (29), Leon Brunet (neu, 33), Mathis Kaiser (35) – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Yorck Löwenstein (5), Paul Herz (neu, 8), Lukas Siebenmorgen (neu, 9), Christoph Kiwall (15), Stefan Bronischewski (21), Justus Sperling (71), Nico Stasch (91), Jan Kupka (neu, 92), Tim Schröder (93) – Angriff: Jonathan Galke (neu, 7), Laurenz von Colson (10), Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Jan Wellen (neu, 24), Justin Scholz (28), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Clemens Seeger (neu, 81), Dorian Kielbasa (88), Max Tillmann (neu, 95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)