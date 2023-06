GEG verlängert mit drei „Grefrather Jungs“

Grefrath. (PM GEG) Die Mannschaftsplanungen bei der Grefrather EG nehmen weiter konkrete Formen an. Anfang der Woche wurde mit Stürmer Brian Westerkamp der erste...

Grefrath. (PM GEG) Die Mannschaftsplanungen bei der Grefrather EG nehmen weiter konkrete Formen an.

Anfang der Woche wurde mit Stürmer Brian Westerkamp der erste Neuzugang vorgestellt. Nun haben mit Maximilian Parschill, Kai Weber und Tobias Meertz drei waschechte „Grefrather Jungs“ ihre Zusage auch für die kommende Saison 2023/24 gegeben.

Man kennt sich gut, man schätzt sich, man weiß, was man aneinander hat. Keine Frage, dass GEG-Trainer Joschua Schmitz diese Aussage in Hinblick auf die jüngsten Vertragsverlängerungen gerne unterstreicht, denn mit dem Trio Parschill, Weber und Meertz bleiben dem Grefrath Phoenix auch für die nächste Spielzeit drei durch und durch blau-gebe Identifikationsfiguren treu.

Bereits lange bevor sich 2009 die Grefrather Eissport Gemeinschaft gründete, jagten die drei Jungs der Jahrgangsstufe 1998 damals noch im Nachwuchs-Bereich der Nierspanther vom GEC 2001 der schwarzen Scheibe hinterher. Dem Eishockey an der Niers sind sie bis heute treu geblieben und das ohne Unterbrechung.

Inzwischen sind die beiden 25-jährigen Allrounder Kai Weber und Tobias Meertz, sowie der noch 24-jährige Flügel-Stürmer Max Parschill längst nicht mehr aus dem Team wegzudenken und gehören zu den absoluten Leistungsträgern.

Kai Weber, als Zweiwege-Spieler unter den Coaches Karel Lang und Gerrit Ackers zumeist in der Verteidigung eingesetzt, kam in der zurückliegenden Spielzeit unter Trainer Joschua Schmitz überwiegend im Angriff zum Einsatz. Mit Erfolg, denn mit 9 Toren und 16 Assists in 16 Saisonspielen avancierte Weber sogar zum Topscorer der Blau-Gelben und soll auch künftig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgen. „Kai ist ein absoluter Führungsspieler, der auf dem Eis, aber auch in der Kabine stets vorweg geht“, so Schmitz, der an dem quirligen Wirbelwind jedoch nicht nur seine Torgefährlichkeit schätzt: „Er ist auch mal bereit, ein emotionales Zeichen zu setzen, wenn es bei uns nicht ganz rund läuft oder auch mal ein Gegner in die Schranken zu weisen ist“.

Genau diese Emotionalität und seine Einsatzbereitschaft sind es, die Weber bei den Phoenix-Fans zu einer beliebten Identifikationsfigur gemacht haben.

Auch Max Parschill soll in der kommenden Landesliga-Spielzeit wieder eine tragende Rolle im Grefrather Offensiv-Spiel einnehmen. „Allein mit seinen 1,92 Metern Körpergröße macht Max auf dem Eis schon was her und auch in der Kabine ist er eine Persönlichkeit. Er weiß seinen Körper im Spiel gut einzusetzen und durchaus auch mal einen Check zu Ende zu fahren“, so Schmitz über seinen schnellen Flügel-Spieler mit der Nummer 6., der ebenso wie sein Sturmpartner Kai Weber kaum eine Trainingseinheit auslässt. „Max kann uns mit seiner Physis und seiner Geschwindigkeit enorm helfen“, ergänzt der Trainer weiter. Besonders im Überzahlspiel soll Parschill auch künftig mit Tempo und Körperspiel für den nötigen Angriffsdruck sorgen.

Mit Tobias Meertz kann die GEG auch künftig auf die Dienste ihres vielseitig einsetzbaren Allrounders zählen. Defensiv wie offensiv – Meertz gilt als äußerst bissiger und unbequemer Gegenspieler, als harter Arbeiter mit hoher Spielintensität auf dem Eis. Dass Meertz zudem durchaus auch weiß, wo das gegnerische Tor steht, machen seine 14 Punkte (4 Tore, 10 Assists) aus 11 Spielen in der letzten Spielzeit deutlich, ehe er krankheitsbedingt in den Playoff-Spielen nicht mehr zum Einsatz kam. „Tobi hat alles in allem eine gute Saison gespielt. Ich plane ihn in erster Linie für den Angriff ein. Zudem wird er für uns besonders wichtig sein, wenn wir uns in Unterzahlsituationen behaupten müssen“, verrät Joschua Schmitz seine Pläne mit dem gebürtigen Viersener, der auch künftig mit der Rückennummer 8 für den Grefrath Phoenix aufs Eis gehen wird.

Mit den beiden Verteidigern Tilo Schwittek und Stefan Bronischewski sowie den Stürmern Andreas Bergmann, Maximilian Parschill, Kai Weber, Tobias Meertz und Neuzugang Brian Westerkamp hat die GEG bereits 7 Spieler des Landesliga-Kaders für 2023/24 bekanntgegeben. Schon in Kürze sollen weitere Namen veröffentlicht werden.

2973 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.