GEG stellt Goalie-Trio vor – Leon Jessler wechselt aus Krefeld an die Niers

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Bis Anfang August wollte sich Trainer Joschua Schmitz Zeit nehmen, um endgültig zu entscheiden, mit welchen Goalies die Grefrather...

Artikel anhören Artikel anhören

Grefrath. (PM GEG) Bis Anfang August wollte sich Trainer Joschua Schmitz Zeit nehmen, um endgültig zu entscheiden, mit welchen Goalies die Grefrather EG in die voraussichtlich Anfang Oktober beginnende Eishockey-Saison gehen wird.

Wie in der Vorsaison werden Christian Tebbe und Rene Dömges die wohl wichtigste Mannschaftsposition, den Platz zwischen den Torpfosten beim Grefrath Phoenix besetzen. Als Neuzugang komplettiert Leon Jessler das Torhüter-Trio der Blau-Gelben.

Es war der erste offizielle Termin der neuen Eishockey-Saison: Im Rahmen ihres Sommerfests präsentierte sich die Grefrather EG am Samstagnachmittag in lockerer Atmosphäre den knapp 200 interessierten Besucherinnen und Besuchern. Vorgestellt wurde das GEG-Damen-Team, welches erstmals seit 9 Jahren wieder in der Landesliga an den Start gehen wird, sowie der Großteil der 1. Mannschaft des Grefrath Phoenix.

Neben den bisherigen Neuzugängen Henry Karg, Benedikt Pricken, Brian Westerkamp (alle Krefelder EV 1b), Marlon Alves de Lima, Michal Cychowski (beide Krefelder EV DNL), sowie Rückkehrer Matthias Holzki (zuletzt inaktiv) wurde mit Torhüter Leon Jessler ein siebter und vorerst letzter Neuzugang beim Grefrath Phoenix vorgestellt.

„So ganz neu bin ich ja gar nicht in Grefrath“, berichtet der 20-jährige vom Krefelder Oberliga-Team kommende Goalie am Rande der Mannschaftsvorstellung beim Sommerfest der GEG. „Mit vier Jahren habe ich in Grefrath bei der Laufschule angefangen, bin dann bei den Grefrather Bambinis von Karel Lang, dem damaligen Torwarttrainer trainiert worden. Erst dann bin ich mit 6 oder 7 Jahren auf sein Anraten nach Krefeld gewechselt“. Die Krefelder Torhüterlegende hatte das Talent seines Goalie-Novizen erkannt und ihm einen Wechsel zum benachbarten KEV empfohlen, um ihm über das dortige Fünf-Sterne-Nachwuchsprogramm eine bestmögliche Eishockey-Ausbildung zu ermöglichen. In Krefeld durchlief Leon Jessler schließlich sämtliche Nachwuchs-Spielklassen, absolvierte 55 DNL-Einsätze und stand als Backup zuletzt 14 Mal im Aufgebot der Krefelder Oberliga-Mannschaft.

Den Kontakt nach Grefrath hat er dabei jedoch nie verloren: „Ich hatte Freunde, die weiter in Grefrath gespielt haben und noch immer spielen und war immer wieder mit ihnen im Austausch und habe immer wieder mal Spiele vom Phoenix angeschaut. Zuletzt war ich auch mehr und mehr mit Joschua Schmitz im Austausch“, berichtet Jessler. Auch Schmitz hielt Kontakt in die Gegenrichtung, war selbst immer wieder bei den DNL-Spielen der Krefelder zu Gast. Schließlich konnte Schmitz Jessler überzeugen, sich dem in dieser Saison wieder ambitionierten Phoenix anzuschließen.

„Leon ist ein sehr reflexstarker, schneller und athletischer Goalie mit einer tollen Ausbildung. Zudem strahlt er im Tor eine enorme Ruhe aus“, so Joschua Schmitz über seinen Neuzugang, von dem er überzeugt ist, dass er dem Phoenix sofort weiterhelfen kann.

Jessler scheint jedenfalls bereits im Team angekommen: „Ich bin sehr schnell und gut in der Mannschaft aufgenommen worden. Es macht richtig Spaß mit den Jungs. Alle sind sehr motiviert und arbeiten hart, damit wir unsere diesjährigen Ziele erreichen“. Beim Phoenix wird Leon Jessler künftig mit der Nummer 31 auflaufen.

Weiterhin das Grefrather Tor hüten wird Christian Tebbe. Der 35-jährige Schlussmann wechselte 2020 vom Ligakonkurenten Moers an die Niers und gehört zu den erfahrenen Routiniers im deutlich verjüngten Team. Aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine und im Verein gilt Christian Tebbe als äußerst wertvolle Führungsperson. Tebbe ist selbst Inhaber einer Trainer-Lizenz und hat damit nochmal einen ganz besonderen Blick auf die teaminternen Abläufe. Wertvoll für Trainer Joschua Schmitz. Über seine Nummer 27 sagt dieser: „‚Tebbe‘ ist einfach ein mega Charaktertyp. Mit seiner Erfahrung und seinem ‚anderen‘ Blick auf viele Dinge macht er das Team an sich stärker und kann unser Torhüter-Trio optimal ergänzen“. Auch im Nachwuchsbereich und hinter den Kulissen übernimmt Christian Tebbe bei der Grefrather EG immer wieder Verantwortung, so dass er im Verein kaum wegzudenken ist.

Auch Rene Dömges hat bereist seit 2017 seinen festen Platz zwischen dem Grefrather Torgestänge und ist bekannt als starker Rückhalt. Bevor Dömges vor nunmehr fünf Jahren beim Phoenix anheuerte, war er für Ratingen, Neuss und schließlich Frankfurt in der Oberliga aktiv und brachte von dort reichlich Erfahrung mit an die Niers. Als Berufsfeuerwehrmann im 24-Stunden-Schichtdienst wird der 31-Jährige sicher nicht für jedes der bevorstehenden Landesliga-Spiele zur Verfügung stehen, geht aber dennoch gewohnt positiv in die neue Saison: „Da meine persönliche Situation unverändert bleibt und ich dem Team berufsbedingt nicht immer zur Verfügung stehen kann, sehe ich es als sehr wichtig an, dass wir dieses Jahr wiedermal ein Torhüter-Trio haben, welches sich gut ergänzt. Persönlich habe ich mir für diese Saison vorgenommen, die ausgefallenen Spielzeiten in der Corona-Pause zu kompensieren und mein Level wieder stetig zu steigern“.

Dömges weiter: „Ich möchte meine Erfahrung ins Team einbringen und diesem ein verlässlicher, starker Rückhalt sein“.

Künftig nicht mehr für die GEG auflaufen wird hingegen Goalie Sven Budde. Zwischen 2016 und 2023 kam Budde insgesamt 80 mal zum Einsatz, hat nun jedoch keine weitere Perspektive mehr bei den Blau-Gelben. GEG-Vorstand Christof Hackstein: „Sven war lange dabei. Wir danken ihm sehr für seinen langjährigen Einsatz beim Grefrath Phoenix und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles erdenklich Gute“.

Somit wurden bislang folgende Spieler für den Kader 2023/24 bekanntgegeben

Tor: Rene Dömges, Leon-Niklas Jessler (neu), Christian Tebbe –

Verteidigung: Stefan Bronischewski, Henry Karg (neu), Tilo Schwittek, Philipp von Colson, Benedikt Pricken (neu) –

Angriff: Marlon Alves de Lima (neu), Andreas Bergmann, Michal Cychowski (neu), Roby Haazen, Matthias Holzki (neu), Tobias Meertz, Max Parschill, Laurenz von Colson, Kai Weber, Brian Westerkamp (neu).

3115 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten