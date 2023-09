GEG reist mit â€žJungen Wildenâ€œ zum Testspiel nach Bad Nauheim

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Zwei von insgesamt vier geplanten Vorbereitungsspielen hat die Grefrather EG bereits bestritten. Auf eine 2:5-Niederlage zum Testspiel-Auftakt bei der...

Grefrath. (PM GEG) Zwei von insgesamt vier geplanten Vorbereitungsspielen hat die Grefrather EG bereits bestritten.

Auf eine 2:5-Niederlage zum Testspiel-Auftakt bei der U20 des Krefelder EV folgte zwei Tage später am 02. September ein deutlicher 7:2-Auswärts-Erfolg bei der U20 des EV Duisburg. Am kommenden Samstag, 16.09. reisen die Blau-Gelben nach Bad Nauheim und treffen dort im dritten Test erneut auf ein U20-Team aus der DNL III. Spielbeginn im Colonel-Knight-Stadion ist bereits um 13:30 Uhr.

„Wir haben uns für die Saisonvorbereitung ganz bewusst für drei Gegner aus der DNL bzw. DNL III entschieden“, lässt GEG-Trainer Joschua Schmitz wissen. „Diese Gegner spielen ein sehr laufintensives Eishockey mit hohem Tempo, so dass die Jungs gefordert sein werden, selbst das Tempo hoch zu halten und ständig agieren zu müssen“, erklärt Schmitz weiter.

Angesichts zahlreicher zu integrierender Neuzugänge und erst weniger Trainingseinheiten auf dem Eis in Wesel ließen sich in den Tests gegen Krefeld und Duisburg bereits viele positive Ansätze in der Spielstruktur der Blau-Gelben erkennen. Besonders das Pass- und Aufbauspiel sowie die Chancenverwertung sollen nun im dritten Vorbereitungsspiel weiter verfeinert werden.

Bereits um 8:30 Uhr wird sich der Grefrather Mannschaftsbus am Samstagmorgen mit überwiegend jungen Spielern auf den Weg nach Hessen machen. Schmitz plant für den Test in der Kurstadt auf den einen oder anderen Routinier zu verzichten, um so den „Jungen Wilden“ reichlich Einsatzzeit unter Wettkampfbedingungen zu ermöglichen. Schließlich finden aus dem großen 30 Spieler umfassenden Kader ohnehin nur 22 Namen auf dem Spielberichtsbogen Platz.

Auch Fans haben die Möglichkeit, ihr Team im Mannschaftsbus nach Bad Nauheim zu begleiten. Interessierte können sich per E-Mail an joschua.schmitz@grefrather-eg anmelden. Treffen ist am Samstag, 16.09., 8:00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Eissporthalle an der Grefrather Stadionstraße, die Rückkehr wird an selbem Ort gegen 20:30 Uhr erwartet. Der Kostenbeitrag für Hin- und Rückfahrt beträgt 20 €.

Ein viertes und letztes Vorbereitungsspiel wird dann am Sonntag, 01. Oktober bereits auf heimischem Eis stattfinden, wenn um 19:30 Uhr der EHC Troisdorf Dynamite 1b aus der Bezirksliga im Grefrather EisSport & EventPark zu Gast ist.

(Pressemitteilung Grefrather EG, 14.09.2023, Foto: jottigg)

