GEG plant weiter mit Trainer-Duo Tebbe und Schwittek

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG hat eine wichtige Personal-Entscheidung getroffen.

Auch in der kommenden Regionalliga-Saison werden Christian Tebbe und Tilo Schwittek beim Phoenix als Trainer-Duo an der Bande das Sagen haben. Die Kaderplanung hat begonnen. Bereits in der kommenden Woche beginnt mit dem Sommertraining die Saisonvorbereitung.

Die Trainerfrage beim Grefrath Phoenix ist für 2025/26 beantwortet, ohne dass diese sich eigentlich ernsthaft gestellt hatte. Christian Tebbe und Tilo Schwittek hatten vor Beginn der letzten Spielzeit das Traineramt beim Niers-Club gemeinsam als Doppelspitze übernommen und den Regionalliga-Neuling auf Anhieb in die Play-Offs geführt. Zudem gelang es dem Trainer-Duo viele junge Spieler, zum Teil in deren ersten Senioren-Saison, erfolgreich in die neu formierte Mannschaft zu integrieren. „Das ausgegebene Saisonziel wurde vorzeitig erreicht. Zudem hat die Zusammenarbeit mit Christian und Tilo auf allen Ebenen hervorragend gepasst“, so GEG-Vorsitzende Sandra Schmitz. „Da liegt es auf der Hand, den eingeschlagenen Weg mit den beiden weitergehen zu wollen“.

Auch für Christian Tebbe und Tilo Schwittek war schnell klar, dass das erfolgreiche erste Kapitel auch in der kommenden Saison eine Fortsetzung finden soll. Christian Tebbe: „Als der Vorstand mit dem Wunsch auf uns zukam, mit uns als Trainer-Duo weiter arbeiten zu wollen, hat uns das sehr gefreut. Das Team liegt uns am Herzen, so dass schnell klar war, dass wir auch weitermachen möchten“.

Für Christian Tebbe und Tilo Schwittek war die zurückliegende Spielzeit die erste als sportlich Verantwortliche eines Senioren-Teams. Dass diese nicht immer einfach war, räumen der 37-jährige Tebbe und der 31-jährige Schwittek dabei durchaus ein: „Der Wechsel vom Eis auf die Trainerbank war zuerst nicht leicht, aber rückblickend betrachtet, ist uns der ‚Switch‘ gut gelungen. Die letzte Saison hat uns, trotz Höhen und Tiefen, viel Spaß bereitet. Generell, als ganzes Team, ob auf oder neben dem Eis, haben wir als ganzer Verein eine tolle erste Regionalliga-Saison gespielt und konnten uns dort etablieren. Natürlich hat das Ausscheiden in der ersten Play-Off-Runde weh getan, auch wenn es letztendlich gegen den alten und neuen Meister war“, so Christian Tebbe. Der Trainer weiter: „Leider teilt Geld die Regionalliga in zwei Klassen, was wir aber durch ein klasse Team mit einem tollen Teamspirit so gut es ging, kompensieren und zudem für die ein oder andere Überraschung sorgen konnten“.

Jetzt wollen Tebbe und Schwittek gemeinsam dafür sorgen, dass sich das junge Team von der Niers in einer sportlich anspruchsvollen Regionalliga weiter etablieren und die nächsten Entwicklungsschritte machen kann. „Der Kader wird zum größten Teil bestehen bleiben und Gespräche mit evtl. neuen Jungs laufen derzeit auf Hochtouren. Auch auf der Sponsoren-Ebene müssen wir den nächsten Schritt gehen und freuen uns auf weitere Supporter für den Phoenix“, lässt Christian Tebbe schon mal wissen. Genauere Infos dazu, sollen in den nächsten Wochen nach und nach bekanntgegeben werden.

Wie sich die Regionalliga NRW in der kommenden Spielzeit 2025/26 zusammensetzen wird, ist hingegen noch wenig konkret. Christian Tebbe hierzu: „Wir sind sehr gespannt, wie die Liga letztendlich aussehen wird. Es gibt wilde Gerüchte über Teams, die dazu stoßen sollen und über Teams, die zurückziehen werden. Es wird, wie jedes Jahr, ein spannender Sommer“.

Klar ist hingegen, dass in der kommenden Woche beim Phoenix das Sommertraining starten wird. Zusammen mit Athletik-Coach Dragan Pantic wird das alte und neue Trainer-Team dafür sorgen, dass die Blau-Gelben voraussichtlich Ende September topfit in die neue Eiszeit starten.

