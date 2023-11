GEG im Derby zu Gast beim Liga-Favoriten

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Der Saisonstart in der Eishockey-Landesliga NRW liegt gerade einmal wenige Wochen zurück und schon dürfen sich die Eishockeyfans am...

Grefrath. (PM GEG) Der Saisonstart in der Eishockey-Landesliga NRW liegt gerade einmal wenige Wochen zurück und schon dürfen sich die Eishockeyfans am Niederrhein auf einen ersten richtigen Saison-Höhepunkt freuen.

Am Sonntag, 12.11. ist die Grefrather EG als derzeitiger Tabellenführer beim Liga-Favoriten GSC Moers Black Tigers zu Gast. Erstes Bully im Niederrheinischen Derby ist um 18:00 Uhr.

Auch wenn diese im Amateursport für gewöhnlich bei weitem nicht die Ausmaße annehmen, wie es im Profibereich oft der Fall ist, so haben „Derbys“ auch in den unteren Spielklassen durchaus ihren besonderen Reiz und können die Fans regelrecht elektrisieren. Ganz sicher trifft dies zu, wenn am Sonntagabend die „Black Tigers“ und der „Grefrath Phoenix“ in der ENNI-Eiswelt in Moers als gute Nachbarn aber auch ewige Konkurrenten und Dauer-Rivalen aufeinander treffen. Bereits in der Vorsaison lieferten sich beide Teams manch spannendes Duell und trafen schließlich auch im Playoff-Viertelfinale aufeinander. Damals behielten die Grafschafter nach einer spannenden Serie die Oberhand, zogen ins Halbfinale ein und schickten die Blau-Gelben in die vorzeitige Sommerpause.

Auch in diesem Jahr treffen die beiden „Lieblingsgegner“ erneut in der Landesliga aufeinander und tun dies jeweils nicht ohne Ambitionen. „Wir wollen in der Landesliga oben mitspielen“ hatte Phoenix-Headcoach Joschua Schmitz vor Saisonstart als Marschroute für seine Grefrather Jungs ausgegeben und dafür sein Team gleich mit acht Neuzugängen verstärkt. Mit der Maximalausbeute von 9 Punkten aus drei Spielen ist die GEG optimal in die Saison gestartet. Gleiches gilt für den GSC Moers, welcher mit zwei deutlichen Siegen (9:1 in Herne und 12:2 gegen Neuss) souverän aus den Startblöcken gekommen ist.

Bereits in der Vorsaison zum erweiterten Favoritenkreis gehörend, haben die Black Tigers ihren ohnehin schon starken und eingespielten Kader für dieses Jahr noch einmal gewaltig verstärkt. Mit den beiden Verteidigern Lars Ehrich und Tobias Esch, sowie Angreifer Jan Theuerkauf vom letztjährigen Krefelder Oberliga-Team stießen gleich drei Spieler mit höherklassiger Eishockey-Erfahrung zur Mannschaft. Mit dem inzwischen 40-jährigen Routinier Christian Robens trägt seit kurzem zudem ein technisch versierter Spieler mit langer Grefrather Vergangenheit das schwarz-gelbe Trikot der Gastgeber. Unmittelbar vor Saisonbeginn landeten die Grafschafter mit dem 31-jährigen Marc Schaub schließlich noch einen regelrechten Königs-Transfer, um das von Trainer Rene Lang und der Moerser Vereinsführung ausgegebene Saisonziel „Aufstieg“ zu untermauern. Allein Schaub bringt als Ex-Profi die Erfahrung aus 42 DEL-, 113 DEL2- und 71 Oberliga-Einsätzen mit und ist damit in der Landesliga ohne jeden Zweifel mehr als ein Unterschiedsspieler. Keine Frage: Die Black Tigers sind in einer insgesamt starken Liga vor den Teams aus Rheine, Bergkamen, Hamm und sicherlich auch Grefrath klarer Top-Favorit auf den diesjährigen Landesliga-Titel.

Aber auch in der Rolle des Außenseiters sieht Joschua Schmitz sein Team durchaus nicht chancenlos: „Die Black Tigers sind mit zwei Kantersiegen in die Saison gestartet und werden dementsprechend mit breiter Brust auftreten. Aber auch wir brauchen uns nicht zu verstecken und werden sicher auch zu eigenen Möglichkeiten kommen“, so Schmitz.

Obwohl der Trainingsbetrieb aufgrund des Holiday on Ice-Events im Grefrather EisSport & EventPark derzeit erschwert ist und nach der Spielabsage durch Bergkamen am letzten Wochenende ein wenig der Rhythmus fehlen dürfte, ist Schmitz zuversichtlich, dass es ein spannendes Aufeinandertreffen wird: „Wir haben uns gut auf das Derby vorbereitet und werden die Herausforderung annehmen“.

Fehlen wird bei der GEG dabei ganz sicher weiterhin Verteidiger Stefan Bronischewski. Einige weitere Akteure sind derzeit angeschlagen. Die eine oder andere Blessur oder Erkältung, so hofft der Coach, sollte bis Sonntag jedoch noch ausgestanden sein.

Das Team hofft in jedem Fall auf die Unterstützung der blau-gelben Fangemeinde und wer weiß, vielleicht ja auf den einen oder anderen Punkt im Rückreise-Gepäck, denn nicht selten folgen Derbys ihren ganz eigenen Gesetzen.

Die Begegnung:

GSC Moers Black Tigers vs. Grefrath Phoenix (Sonntag, 12.11.2023, 18:00 Uhr)

