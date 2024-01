GEG greift nach Tabellenspitze – Neuzugang zum neuen Jahr

Artikel anhören Grefrath. (PM GEG) Nach besinnlichen Weihnachtstagen und dem darauf folgenden Jahreswechsel geht es für die Grefrather EG nun mit neuem Elan weiter....

Grefrath. (PM GEG) Nach besinnlichen Weihnachtstagen und dem darauf folgenden Jahreswechsel geht es für die Grefrather EG nun mit neuem Elan weiter.

Nach einem sportlich durchaus erfolgreichen 2023 soll es nun auch in 2024 noch ein Stückchen weiter nach oben gehen. Nach zweiwöchiger Spielpause sind die Blau-Gelben am Freitagabend, 05.01. im Nachbarschafts-Duell beim Neusser EV 1b zu Gast. Erstes Bully im Neusser Südpark ist um 20:00 Uhr. Mit Nicolas Stasch ist ein weiterer junger Verteidiger vom DNL-Team des Krefelder EV an die Niers gewechselt und wird bereits am Freitagabend spielberechtigt sein.

„Endlich geht es wieder los, die Jungs sind richtig heiß“. GEG-Headcoach Joschua Schmitz macht gleich nach der ersten Traingseinheit im neuen Jahr klar, dass für sein Team die Zeit der Besinnlichkeit definitiv vorbei, der Fokus längst auf den Endspurt der Landesliga-Hauptrunde gerichtet ist. Dabei geht es für seine „Grefrather Jungs“ bereits am Freitagabend um nicht weniger als die Tabellenspitze der Landesliga NRW. Als Tabellenzweiter liegen die Blau-Gelben zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bergkamen zurück, haben bislang jedoch auch ein Spiel weniger ausgetragen. Eben diese eine Begegnung steht nun zudem als „Derby“ beim Tabellensiebten aus Neuss bevor.

Auf dem Papier scheint die Favoritenrolle für Freitagabend eindeutig vergeben, jedoch sollte die GEG das Derby gegen die Neusser 1b keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Bereits im Hinspiel hatte sich der NEV im Grefrather EisSport & EventPark mehr als achtbar geschlagen und einen 0:4-Rückstand zwischenzeitlich ausgleichen können. Zwar siegte der Phoenix am Ende noch mit 7:5, sollte aber durchaus gewarnt sein. Erst vor zwei Wochen setzten die Neusser ein weiteres Ausrufezeichen, indem sie die Drittplatzierten Black Tigers aus Moers überraschend mit 7:4 bezwingen konnten.

Die Gastgeber als „Wundertüte“? – Ein wichtiger Faktor wird sein, mit welchem Team die Gastgeber antreten werden. Da die erste Mannschaft des NEV an diesem Tag spielfrei ist, dürfte sicherlich der eine oder andere Spieler aus dem Regionalliga-Kader die von Markus Weingran trainierte 1b unterstützen und aufwerten.

Beim Phoenix schaut man unterdessen lieber auf die eigenen Fähigkeiten, als auf die mögliche Aufstellung der Gastgeber. Die Aussicht auf die Tabellenführung und der Anreiz als Derbysieger vom Eis zu gehen, dürfte jedenfalls Motivation genug sein. „Wenn wir die Aufgabe konzentriert und dynamisch angehen, haben wir gute Möglichkeiten, auch in Neuss erfolgreich zu sein. Wir werden nicht überheblich sein, haben aber das nötige Selbstvertrauen“, so Joschua Schmitz. Besonders motivieren muss der Trainer sein Team zumindest nicht. Schmitz weiter: „Da muss keiner der Jungs zusätzlich gepusht werden. Klar, dass wir am Freitagabend unsere Chance auch nutzen wollen“.

Mit dabei sein wird erstmals auch Neuzugang Nicolas Stasch. Der 20jährige Verteidiger durchlief beim Krefelder EV sämtliche Nachwuchs-Teams und kam in den letzten drei Spielzeiten im DNL-Team des KEV zum Einsatz. Nach der letzten Saison zog es den gebürtigen Krefelder für ein Auslandssemester nach Finnland. Pünktlich zum Jahreswechsel ist Stasch nun zurück am Niederrhein und kehrt damit auch wieder aufs Eis zurück, wenn auch ein paar Kilometer weiter westlich an neuer Wirkunsgstätte. Joschua Schmitz über seinen Neuzugang: „Nico ist ein sehr guter Schlittschuhläufer und weiß einen guten ersten Pass zu spielen. Da wir mit Stefan Bronischewski und Tobias Meertz zwei Langzeitverletzte in der Verteidigung haben, mussten wir nochmal nachbessern. Mit ihm bekommen wir wieder mehr Tiefe im Defensivbereich“.

Stasch, welcher erst am 29. Dezember wieder in der Heimat gelandet ist und gerade erst ins Training beim Phoenix eingestiegen ist, wird sicherlich noch einige weitere Einheiten brauchen, um sich voll einzugewöhnen. Zeit, die ihm Headcoach Joschua Schmitz und Athletik-Trainer Dragan Pantic gerne geben wollen. Dennoch wird der Neuzugang angesichts der dünnen Personaldecke bereits am Freitag erstmals im Phoenix-Trikot mit der Nummer 81 auflaufen.

Die Begegnung:

Neusser EV 1b vs. Grefrath Phoenix (Freitag, 05.01.2024, 20:00 Uhr)