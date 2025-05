Geduldsspiel beendet! „Hat uns vom ersten Tag an mit seiner ProfessionalitÃ¤t und seinem Engagement beeindruckt“ – Christian Thomas verlÃ¤ngert in Iserlohn bis 2027

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters haben den Vertrag mit ihrem Stürmer Christian Thomas um zwei Jahre bis 2027 verlängert.

Thomas war im Januar dieses Jahres in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit aus der Slowakei an den Seilersee gewechselt und trug mit 13 Scorerpunkten in 14 Spielen maßgeblich dazu bei, dass die Roosters den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse sichern konnten.

Der 32-Jährige blickt auf die Erfahrung von 14 Saisons als Profi zurück, nachdem er 2010 in der zweiten Runde des NHL-Drafts an Position 40 von den New York Rangers gedraftet wurde.

Seit er 2018 nach Europa wechselte, spielte Thomas unter anderem in Schweden, Finnland, der Schweiz und der KHL.

„Christian hat uns vom ersten Tag an mit seiner Professionalität und seinem Engagement beeindruckt. Er gibt unserem Kader mit seiner Schnelligkeit und seinem Scoring-Touch eine zusätzliche Dimension und wir freuen uns sehr darüber, dass wir gemeinsam mit ihm in die Zukunft gehen können“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Der Kanadier selbst ist ebenfalls glücklich darüber, dass er länger am Seilersee bleiben kann: „Ich habe mich hier vom ersten Tag an sehr wohl gefühlt und wurde von der Eishockey-Familie hervorragend aufgenommen. Ich werde natürlich alles dafür tun, um dort weiterzumachen, wo ich in der vergangenen Saison aufgehört habe, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können.“

Der Kader der Iserlohn Roosters nach aktuellem Stand

Tor: Andy Jenike, Hendrik Hane, Finn Becker (verliehen).

Verteidigung: Colton Jobke, Stanislav Dietz, Colin Ugbekile, Nils Elten (U23), Johannes Huß.

Sturm: Maciej Rutkowski, Taro Jentzsch, Julian Napravnik, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Noel Saffran (U23), Lennard Nieleck (U23), Bence Farkas (U23), Daniel Neumann, Manuel Alberg, Jakub Borzecki, Christian Thomas (CAN).

Headcoach: Stefan Nyman

Assistant- und Development-Coach: Tony Zabel

Assistant- und Performance-Coach: Janne Kujala

Goalie- und Videocoach: Santeri Hilli

Die Karriere von Christian Thomas in Zahlen

