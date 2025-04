Geduld statt „Hurra-Eishockey“: Ingolstadt defensiv geordneter, vorne eiskalt â€“ Mo MÃ¼llers lÃ¤dierte Schulter hÃ¤lt: „Alles gutâ€œ

Bonn. (PM MagentaSport) Klare Sache: Der ERC Ingolstadt gewinnt das Halbfinale 5 gegen die Kölner Haie mit 3:0 – allerdings nicht auf die typische Ingolstädter Art und Weise, wie MagentaSport-Experte Rick Goldmann resümiert: „Ich finde es interessant, weil man es nicht nur offensiv gelöst hat. Man hat sie nicht mit Hurra-Eishockey in der Offensive weggeschossen, sondern man hat es mit Geduld und Defensive gewonnen.“

Somit kommt es zu Halbfinal-Spiel 6 am Montag – ab 18.15 Uhr live bei MagentaSport. Die Haie führen 3:2 in der Serie.

Daniel Schmölz, der 50 Sekunden vor Ende des 1. Drittels das Momentum auf die Ingolstädter Seite bringt, wirkt wie der gesamte ERC wieder selbstbewusster: „Jetzt ist der Knoten vielleicht geplatzt, jetzt fahren wir nach Köln und holen uns Spiel 7.“ Am Montag in der Lanxess Arena sieht Goldmann aber noch einen Vorteil bei den Haien: „Das nächste Spiel in Köln zu gewinnen, wird verdammt schwer. Ich glaube eher, dass Köln den Fokus vorne hat.“

Das beweist auch Kölns Moritz Müller am MagentaSport-Mikrofon, der das 0:3 so erklärt: „Wir machen die Chancen nicht.“ Immerhin eine gute Nachricht für die Haie-Fans: Müllers lädierte Schulter hat gehalten. „Es war alles gut“, lautet das knappe Müllersche Befinden.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus Spiel 5 des DEL-Halbfinals zwischen dem ERC Ingolstadt und den Kölner Haien präsentiert von MagentaSport.

Spiel 6 findet am Montag ab 18.15 Uhr statt – live bei MagentaSport. Am Samstag spielt die Frauen-Nationalmannschaft ihr 2. WM-Spiel: ab 14.45 Uhr gegen Norwegen. Die Männer bestreiten ihren 2. WM-Test gegen Weltmeister. Nach dem 0:7 im ersten WM-Test hat das Team von Bundestrainer Kreis die Zeit für die Analyse genutzt: ab 17.15 Uhr bei MagentaSport schauen, was dabei rausgekommen ist.

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 3:0 (Stand Serie: 2:3)

In Spiel 5 zieht Ingolstadt das Momentum auf seine Seite: Daniel Schmölz erzielt 50 Sekunden vor Ende des 1. Drittels das 1:0, ehe Austen Keating einen Schuss von Leon Hüttl im Mittelabschnitt zum 2:0 abfälscht. Ein empty-netter von Mathew Bodie entscheidet dieses Spiel. Der ERC verkürzt die Serie auf 2:3.

MagentaSport-Experte Rick Goldmann analysiert: „Insgesamt gewinnt Ingolstadt das Spiel, weil sie die bessere Defensive hatten, weil sie mit Heljanko einen fehlerlosen Torhüter hatten. (…) Ich finde es interessant, weil man es aus Sicht von Ingolstadt nicht nur offensiv gelöst hat. Man hat sie nicht mit Hurra-Eishockey in der Offensive weggeschossen, sondern man hat es mit Geduld und Defensive gewonnen. Gleichzeitig sage ich aber, in Köln das nächste Spiel zu gewinnen, wird verdammt schwer. Ich glaube eher, dass Köln den Fokus vorne hat.“

Ingolstadts Torschütze Daniel Schmölz ist erleichtert: „Die Art und Weise tut uns gut. Wir haben die Spiele im 5-gegen-5 dominiert. Jetzt haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. (…) Jetzt ist der Knoten vielleicht geplatzt, jetzt fahren wir nach Köln und holen uns Spiel 7.“

Kölns Moritz Müller hält nach seinen Schulterproblemen durch – und gibt nach dem Spiel Entwarnung: „Es war alles gut.“

Groß analysieren will Müller die Niederlage nicht: „Wir machen eigentlich ein gutes Auswärtsspiel, bringen uns in die Position, das Spiel zu gewinnen. Aber wir machen die Chancen nicht, die wir in den letzten Spielen gemacht haben.“

„Schieß einfach aufs Tor!“ – DEB-Bundestrainer MacLeod fiebert mit Sohn Gregor beim Kampf der Kölner Haie um den DEL-Finaleinzug

Während Deutschlands Frauen-Nationalmannschaft in Tschechien bei der WM um den Einzug in die K.o.-Runde kämpft, schielt Bundestrainer Jeff MacLeod auch auf das Geschehen in der DEL. Sein Sohn Gregor MacLeod, seit 2023 bei den Kölner Haien, steht vor seinem ersten Playoff-Finale. „Natürlich freuen wir uns immer – meine Frau und ich – wenn unsere Kinder gute Leistungen zeigen“, sagt er im exklusiven MagentaSport-Interview.

Gegen Ingolstadt kämpft Gregor mit den Haien um das Finalticket – morgen verfolgt er dann selbst das nächste Gruppenspiel seines Vaters mit dem DEB-Team gegen Norwegen (live und kostenlos am Samstag ab 14.45 Uhr live bei MagentaSport). Ob Gregor auch die Frauen-WM verfolgt? „Ja, wenn er kann, auf jeden Fall. Und auch meine Familie zuhause schaut mit.“ Seine Botschaft vor dem entschiedenen Spiel an seinen Sohn: „Viel Glück für ihn und sein Team – und wie ich ihm immer sage: Schieß einfach aufs Tor.“ Vielleicht beim nächsten Spiel am Montag.

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs – komplett live

Halbfinals – Runde 6

Montag, 14.04.2025

Ab 18.15 Uhr: Kölner Haie – ERC Ingolstadt (Stand Serie: 3:2)

WM-Countdown Männer:

Samstag, 12.04. 2025

Ab 17.15 Uhr: Deutschland – Tschechien

Mittwoch, 16.04.2025

Ab 19.30 Uhr: Die Eishockey Show mit Gast Constantin Braun

Start der Final-Serie – 17. April: Berlin bereits qualifiziert

Frauen WM: 9. – 20. April 2025 (alle deutschen Spiele plus Finale)

Samstag, 12.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Norwegen – Deutschland

Montag, 14.04.2025

Ab 10.45 Uhr: Deutschland – Ungarn

Dienstag, 15.04.2025

Ab 14.45 Uhr: Deutschland – Japan

Sonntag, 20.04.2025 Ab 18 Uhr: Finale

Länderspiele und Turniere

U18 WM: 24. April – 04. Mai 2025 (deutsche Spiele plus k.o.-Runde)

Männer WM: 09. – 25. Mai 2025 (deutsche Spiele + Top-Spiele + k.o.-Runde)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV