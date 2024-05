„Geduld hat sich ausgezahlt“ – Junger Offensivmann mit „Eispiraten-Vergangenheit“ wechselt nun fest nach Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau schreiten bei der Kaderplanung weiter voran und können den nächsten Offensiv-Neuzugang für die Spielzeit 2024/25 vermelden. Der 23-jährige...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau schreiten bei der Kaderplanung weiter voran und können den nächsten Offensiv-Neuzugang für die Spielzeit 2024/25 vermelden.

Der 23-jährige Tim Lutz wechselt vom EHC Visp aus der Swiss League, der zweithöchsten Spielklasse in der Schweiz, nach Crimmitschau. Der ehemalige Stürmer der Fischtown Pinguins bestritt als Förderlizenzspieler zwischen 2022 und 2023 bereits sechs Partien für die Westsachsen und erhält bei den Eispiraten nun die Trikotnummer 22.

„In meiner Zeit in Bremerhaven habe ich bereits sechs Spiele für Crimmitschau gespielt, welche mir sehr positiv in Erinnerung geblieben sind. Wir blieben seither immer in Kontakt und ich bekam das Gefühl, hier wirklich gewollt zu werden und in das Team zu passen. Ich kenne bereits einen Großteil der Spieler und das Trainierteam und bin beeindruckt von den Leistungen letzten Saison“, erklärt Tim Lutz. „Ich bin dankbar ein Teil der Zukunft sein zu können und werde meinen bestmöglichen Beitrag dazu leisten, um an dem Erfolg der Vorsaison anknüpfen zu können. Ich möchte mit harter Arbeit, Tempo und Spielfreunde auftreten, freue mich sehr auf die anstehende Zeit und besonders auf die Kulisse im Sahnpark“.

„Wir wollten Tim letzte Saison schon fest zu uns holen. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Eine Verletzung von ihm hat uns dann im Februar erneut ausgebremst. Nun ist es aber fix und unsere Geduld hat sich glücklicherweise ausgezahlt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind fest davon überzeugt, dass Tim unser Team bereichern wird“, fügt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten, an.

Tim Lutz wurde im schweizerischen Richterswil geboren und durchlief einen Großteil seiner Jugend in Rapperswil-Jona. Nach zwei Jahren bei den Jungadlern Mannheim kehrte der Stürmer, der dank seines deutschen Passes für zahlreiche U-Nationalmannschaften Deutschlands spielte, in die Schweiz zurück und spielte dort sowohl im Nachwuchs als auch in der ersten Liga für den HC Davos. Zwischen 2021 und 2023 stand Tim Lutz bei den Fischtown Pinguins unter Vertrag und absolvierte neben 82 Partien in der PENNY DEL auch sechs Spiele als Förderlizenzspieler in Crimmitschau. In denen erzielte der Linksschütze zwei Tore und zwei Vorlagen. Zuletzt streifte sich der 23-Jährige das Trikot des EHC Visp über. Für das Team aus der Swiss League bestritt der 1,85 Meter große und 85 Kilogramm schwere Angreifer 25 Partien, traf in diesen selbst fünf Mal und steuerte weitere vier Assists bei.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2024/25

Tor: Oleg Shilin, Christian Schneider

Abwehr: Ole Olleff, Mario Scalzo, Gregory Kreutzer, Denis Shevyrin, Alexander Schmidt, Alex Vladelchtchikov

Angriff: Dominic Walsh, Colin Smith, Tobias Lindberg (A), Scott Feser, Ladislav Zikmund (A), Thomas Reichel, Vinny Saponari, Tim Lutz, Lucas Böttcher, Roman Zap