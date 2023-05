Gebrüder Latta verlängern in Ravensburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Kader zur neuen Saison 2023/2024 ist um zwei weitere Spieler des Meisterteams angewachsen. Die beiden Brüder Nick und Louis Latta...

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Kader zur neuen Saison 2023/2024 ist um zwei weitere Spieler des Meisterteams angewachsen.

Die beiden Brüder Nick und Louis Latta haben ihre Verträge bei den Ravensburg Towerstars verlängert.

Beide Stürmer wechselten in der Endphase der Saison 2021/2022 kurz hintereinander vom Oberligisten Weiden nach Ravensburg und konnten sich schnell in Team und Club integrieren. In der vergangenen Saison nahmen sowohl der 29-jährige Nick Latta, als auch sein fünf Jahre jüngerer Bruder Louis wichtige Rollen ein. Nick Latta steuerte 18 Tore und 17 Vorlagen für den Teamerfolg bei, Louis Latta legte zu den 15 selbst erzielten Treffern 13-mal für die Kollegen auf. Harte Arbeit und körperliche Präsenz in den unangenehmen Zonen auf dem Eis zählen neben der Entschlossenheit im Abschluss sowie dem ausgeprägten Torriecher zu den wichtigen Garanten im Spiel des Brüderpaares. Louis Latta stand in der teaminternen Statistik der spielentscheidenden Treffer mit 5 Toren daher nicht von ungefähr auf Platz 3.

„Beide Jungs bringen ihre Qualitäten sowie den Willen mit in die Kabine und auf das Eis. Nick hatte einen schwierigen Start in die Saison, wurde danach aber immer besser – vor allem in der entscheidenden Saisonphase und den Playoffs. Louis kann man durchaus als eine der Überraschungen der Saison bezeichnen. Er hat sich toll entwickelt und es allen gezeigt, was er drauf hat. Beide Jungs tun der Kabine gut, sind im besten Eishockeyalter und wir sind sehr froh, dass beide Ihre Verträge verlängert haben.”, sagt Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport zu den Vertragsverlängerungen von Nick und Louis Latta.

„Ich bin in Ravensburg sehr glücklich. Wir haben ein tolles Umfeld und Leute im Club, die sich gut um uns kümmern und eine Wahnsinns-Truppe in der Kabine“, sagt Nick Latta zu den Beweggründen der Vertragsverlängerung und ergänzt: „Was wir letztes Jahr erreicht haben, werde ich nie vergessen. Umso mehr freut es mich, weiterhin für die Towerstars zu spielen.“

Die Erfahrungen der vergangenen Meistersaison nimmt auch sein Bruder Louis mit in die zweite volle Spielzeit in Oberschwaben. „Dass ich in Ravensburg den Vertrag verlängern konnte, freut mich sehr. Ich hoffe, wir können da anknüpfen, wo wir aufgehört haben – mit einer Mannschaft, die gute Charaktere in der Kabine hat.“

