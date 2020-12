Gebrauchter Eispiraten-Tag bringt 0-3 Niederlage mit sich

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers verloren. Mit 0:3 mussten sich die Schützlinge von Mario Richer...

Mit 0:3 mussten sich die Schützlinge von Mario Richer geschlagen geben. Noch vor Heiligabend bestreiten die Westsachsen ihre nächste Heimpartie. Am Dienstag ist Bayreuth im Sahnpark zu Gast (22.12.2020 – 20:00 Uhr)

Obwohl sich die Eispiraten und die Bietigheim Steelers, unter der Leitung der beiden Ex-Eispiraten-Coaches Danny Naud und Fabian Dahlem, im ersten Durchgang ein brisantes Duell lieferten, konnte kein Team einen Torerfolg für sich verbuchen. Mark Arnsperger und sein Gegenüber Cody Brenner mussten in einem torschussarmen Drittel nur selten ihr ganzes Können zeigen. Dennoch entwickelte sich ein schön anzusehendes Eishockeyspiel mit viel Tempo und rassigen Zweikämpfen, in welchem Verteidiger Kelly Summers und Stürmer Vincent Schlenker weiterhin verletzt fehlten.

Die Steelers legten im zweiten Drittel dann einen Blitzstart hin. Benjamin Zientek schaffte es gerade mal 33 Sekunden nach Wiederbeginn zum 0:1 zu treffen (21.). Die Eispiraten versuchten weiterhin, viel Druck im gegnerischen Drittel auszuüben, vergaben jedoch beste Möglichkeiten. Entweder parierte Cody Brenner stark oder den Westsachsen fehlte das letzte Quäntchen Glück. Auf der Gegenseite parierte Arnsperger einen 3 auf 0-Konter zunächst stark, bei Matt McKnights verdecktem Schuss sah er wenig später nicht gut aus – 0:2 (37.).

Auch im Schlussabschnitt warfen die Crimmitschauer noch einmal alles in die Waagschale. Doch schnell wurde klar: Man hätte noch Stunden weiterspielen können – den Eispiraten wäre wohl kein Treffer gelungen. Die Mannen von Chefcoach Mario Richer versuchten alles, kämpften hart und drückten auf den Anschluss. Der Puck wollte jedoch nicht über die Linie. Ein wahrlich gebrauchter Tag, an welchem Matt McKnight, der sich schon für den zweiten Treffer verantwortlich zeigte, auch den Schlusspunkt setzte. Das Bietigheimer „Urgestein“ bezwang Arnsperger zum dritten Mal an diesem Abend und besorgte den 0:3-Endstand.

Torfolge (0:0, 0:2, 0:1):

0:1 Benjamin Zientek (Matt McKnight, Alexander Preibisch) 20:33

0:2 Matt McKnight (Alexander Preibisch, Benjamin Hüfner) 36:05

0:3 Matt McKnight (Benjamin Zientek, Max Prommersberger) 48:13