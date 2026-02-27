Gebrauchter Abend: Huskies unterliegen den Lausitzer FÃ¼chsen mit 1:3

Am Freitagabend waren die Huskies zum Auftakt ins vorletzte Hauptrunden-Wochenende in WeiÃŸwasser zu Gast.

Trotz einem ausgeglichenen ChancenverhÃ¤ltnis nahmen die FÃ¼chse eine 2:0-FÃ¼hrung mit in die erste Pause und konnten diese im Mittelabschnitt noch auf 3:0 ausbauen. Der Anschlusstreffer der Nordhessen in der 57. Minute kam letztendlich zu spÃ¤t.

Direkt zu Spielbeginn verpassten beide Teams die frÃ¼he FÃ¼hrung. ZunÃ¤chst war es fÃ¼r die FÃ¼chse Breitkreuz, welcher freistehend im Slot das Tor verfehlte (2.), dann traf Weidner auf der Gegenseite den Puck nicht richtig (3.). In den folgenden Minuten prÃ¤sentierten sich beide Mannschaften defensiv gefestigter und lieÃŸen jeweils nur DistanzschÃ¼sse zu. In der 11. Spielminute konnte Shilin die Scheibe vor seinem Torraum nicht richtig sichern, Theodore nutzte die Gelegenheit und traf zur FÃ¼hrung. Sowohl Rutkowski nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber (12.) als auch Valenti in Ãœberzahl (13.) verpassten die direkte Antwort. Stattdessen war es Brady, welcher einen Puck in der 17. Minute unhaltbar fÃ¼r Shilin unter die Latte zum 2:0-Pausenstand abfÃ¤lschte.

Die Schlittenhunde begannen den Mittelabschnitt in Unterzahl, Ã¼berstanden die Situation aber unbeschadet. In der Folge war es Shilin, der mit zwei wichtigen Paraden (26., 28.) zunÃ¤chst den dritten Gegentreffer verhinderte. Kurz darauf war der Goalie aber machtlos: Jahnke fing einen missglÃ¼ckten Aufbaupass auf, legte zurÃ¼ck auf Nieleck, welcher wiederum den ihm sich bietenden Platz nutzte und auf 3:0 fÃ¼r die FÃ¼chse stellte (30.). Im restlichen Mittelabschnitt gelang es den Nordhessen vermehrt, sich im Offensivdrittel festzusetzen, zu AbschlÃ¼ssen aus gefÃ¤hrlichen Positionen kamen sie aber nicht und blieben so auch nach 40 Minuten ohne eigenen Treffer.

Die Schlittenhunde waren im Schlussdrittel sichtlich bemÃ¼ht, den frÃ¼hen Anschlusstreffer zu erzielen. Besonders knapp verpasste diesen MÃ¼ller, als er in der 45. Spielminute lediglich das GestÃ¤nge ertÃ¶nen lieÃŸ. Aber auch die FÃ¼chse kamen weiter zu Chancen, Shilin verhinderte aber gleich zweimal innerhalb weniger Sekunden den vierten Gegentreffer (48.). Positiv hervorzuheben an diesem ansonsten gebrauchten Abend war das Unterzahlspiel der Huskies, welches auch zur Mitte des Schlussabschnitts dafÃ¼r sorgte, dass den Blau-WeiÃŸen noch eine Restchance auf Punkte blieb. Da allerdings sowohl Keck per Konter in Unterzahl (50.) und Turgeon aus kurzer Distanz (51.) nicht verkÃ¼rzen konnten, wurde besagte Chance immer geringer. In der 57. Minute war es schlieÃŸlich Keck, welcher im Powerplay den 1:3-Anschlusstreffer erzielen konnte. Es sollte allerdings der letzte Treffer des Abend bleiben â€“ es blieb beim 1:3 aus Sicht der Schlittenhunde.

Tore:

1:0 Theodore (Tripcke â€“ 11. Min.)

2:0 Brady (Kretzschmar, Scheidl â€“ 17. Min.)

3:0 Nieleck (Jahnke â€“ 30. Min.)

3:1 Keck (PP â€“ Wilde â€“ 57. Min.)