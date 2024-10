Gebrauchter Abend fÃ¼r die Tigers! – 12:3 Klatsche in Peiting

Bayreuth. (PM Tigers) Ein inzwischen bereits gewohntes Bild zeichnete sich auch am Sonntagabend ab, betrachtete man das Lineup der Oberfranken. Weiterhin musste man auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Ein inzwischen bereits gewohntes Bild zeichnete sich auch am Sonntagabend ab, betrachtete man das Lineup der Oberfranken.

Weiterhin musste man auf Lucas Flade, Konstantin Melnikow, Tim Detig, Rodinyo Bijsterbosch sowie Tatu Vihavainen verzichten.

Trotz der frühen Führung, die man in Unterzahl erzielen konnte, hatte man in der Folge des gesamten Spiels wenig entgegen zu setzen. Nach einem kapitalen Fehler der Peitinger – deren Goalie bei eigenem Überzahlspiel die Scheibe an der Bande holen wollte – hatte Israel keine

Probleme das Spielgerät zur Führung im Netz unterzubringen. Noch in der gleichen Überzahl korrigierten dies die Gastgeber, die durch Heger zum schnellen Ausgleich kamen.

Was in der Folge passierte, darf man getrost als Lehrstunde bezeichnen. Peiting schneller auf den Beinen, mit mehr Scheibenkontrolle und mit engagierten Spiel nach vorne aber auch in der Defensive. Das Schussverhältnis über die gesamte Spielzeit, welches mit 52 zu 23 klar an die Oberbayern ging, spiegelte sich am Ende auch im Ergebnis nieder. Nach zwei Spielabschnitten, welche Peiting mit jeweils 3:1 für sich entscheiden konnte, brachen im Schlussabschnitt auf Seiten der Tigers alle Dämme. Sechs weitere Treffer fielen hier für die Gastgeber, die dazu noch einige Chancen liegen ließen und dementsprechend den Endstand in die Höhe schrauben konnten.

Für die Tigers geht es nun darum, dieses Ergebnis schnell aus den Köpfen zu bekommen und sich auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren. Am kommenden Freitag gastiert man um 19:30 Uhr bei den Bietigheim Steelers. Bully in der Ege Trans-Arena ist dann um 19:30 Uhr.

EC Peiting vs. onesto Tigers 12:3 (3:1, 3:1, 6:1)

Peiting: Fiedler, Magg – Weyrich, Mayr, Linden, van den Hurk, Krüger (2), Holzmann, Wager – Diebolder, Beauchemin-Brassard, Heger, Dalldush, Payeur (2), Hlozek, Habermann (2), Niewollik, Czogallik, Kreil (2), Krutsch

Bayreuth: Andryukhov (2), Spiewok – Schuster, Spacek, Reiner, Becker (2), Menner (2), Heyer – Brown (2), Verelst (2), Seto, Israel (4), Piskor, Hammerbauer, Junemann, Hinz, Bergbauer, Habeck

Zuschauer: 543

Schiedsrichter: Flad, Blankart – Egger, Jung

Strafen: Peiting: 8 Bayreuth: 14 PP: Peiting: 3/5 Bayreuth: 0/2

Torfolge: 0:1 (4.) Israel SH, 1:1 (6.) Heger (Beauchemin-Brassard, Mayr) PP1, 2:1 (10.) Hlozek (Payeur, Dalldush), 3:1 (12.) Dalldush (Linden, Payeur), 4:1 (25.) Payeur (Linden, Hlozek), 5:1 (32.) Diebolder (Mayr) PP1, 6:1 (34.) Dalldush (Payeru, Hlozek), 6:2 (40.) Spacek, 7:2 (42.) Habermann, 8:2 (42.) Hlozek (Heger, Mayr), 9:2 (46.) Beauchemin-Brassard (Heger, Linden), 9:3 (47.) Verelst (Seto, Brown), 10:3 (50.) Czogallik (Dalldush, van den Hurk) SH, 11:3 (53.) Diebolder (Heger, Mayr) PP1, 12:3 (54.) Niewollik (van den Hurk)