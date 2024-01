Gebrauchter Abend fÃ¼r den DSC: SC Riessersee entfÃ¼hrt alle drei Punkte aus Deggendorf

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Freitagabend bei seinem Heimspiel alle drei Punkte abgeben. Vor 1684 Zuschauern in der Festung an der...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Freitagabend bei seinem Heimspiel alle drei Punkte abgeben.

Vor 1684 Zuschauern in der Festung an der unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger dem SC Riessersee mit 2:4.

Ein kleinen Lichtblick am Horizont gab es für den Deggendorfer Übungsleiter vor dem Duell mit den Oberbayern. Mit Leon Zitzer und Martin Heinisch kehrten zwei Akteure zurück in den Kader. Ausfalldauer). Dennoch fehlten an diesem Abend mit Petr Stloukal, Lukas Miculka, Niklas Pill, Benedikt Schopper, Sascha Maul, Timo Pielmeier, Curtis Leinweber und Thomas Greilinger erneut acht wichtige Akteure.

Die Gäste starteten gut in die Partie und versuchten durch frühes Forechecking den DSC aus dem Konzept zu bringen und hatten damit prompt Erfolg. Ein Doppelschlag in der fünften und siebten Minute durch Simon Mayr und Quirin Bader sorgten für eine schnelle 0:2 Gästeführung. Die Hausherren ließen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und erspielten sich nun selbst einige Tormöglichkeiten, ohne jedoch zum Torerfolg zu kommen. Mit diesem Spielstand ging es auch hinein in die erste Drittelpause.

Im zweiten Abschnitt erhöhte der DSC seine Bemühungen und wurde in der 30. Minute schließlich belohnt. Im Powerplay hielt Neuzugang Martin Heinisch seinen Schläger in einen Pass von Marcel Pfänder und fälschte unhaltbar zum Anschlusstreffer ab. In den folgenden Minuten boten sich dem DSC gute Möglichkeiten auf den Ausgleich, der nächste Treffer fiel jedoch auf Seiten der Gäste. SCR-Topscorer Lubor Dibelka tankte sich in der 38. Minute durch und überwand Justin Köpf per Schlagschuss zum 1:3 Pausenstand.

Im Schlussdrittel versuchte der DSC noch einmal heranzukommen, musste aber in der 45. Minute einen weiteren Nackenschlag hinnehmen, als Lubor Dibelka mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend auf 1:4 stellte. Zwar kam der DSC in der 47. Minute durch Antonin Dusek zum 2:4 Anschlusstreffer, dies sollte allerdings der letzte Treffer in dieser Partie sein.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Sonntag mit dem Gastspiel bei den Heilbronner Falken.