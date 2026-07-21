Geballte Offensivpower bleibt im Wolfsrudel

Schönheide. (PM Wölfe) Der Kader der Schönheider Wölfe für die neue Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost nimmt weiter Formen an.

Mit Lukas Lenk, David Novotny und Tomas Rubes können die Verantwortlichen nun die Vertragsverlängerungen von drei besonders wichtigen Offensivkräften bekanntgeben. Das Trio zählte in der vergangenen Spielzeit zu den fünf besten Scorern der Liga und hatte damit entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Saison der Wölfe. Mit ihrer Torgefahr, ihrer individuellen Qualität und ihrem Zusammenspiel sind alle drei Angreifer wichtige Bestandteile des neuen Teams.

Mit Lukas Lenk bleibt den Wölfen ein echtes Schönheider Eigengewächs erhalten. Der in Rodewisch geborene Stürmer kennt den Verein und das Umfeld bestens und gehört seit drei Jahren zu den prägenden Spielern im Wolfsrudel. Mit seiner Schnelligkeit, seinem Zug zum Tor und seinem unermüdlichen Einsatz sorgt der 29-Jährige regelmäßig für Gefahr in der gegnerischen Zone. Lukas Lenk bestätigte seine hohe Qualität auch in der vergangenen Saison eindrucksvoll. Neben seiner Platzierung unter den besten Scorern der Liga wurde er bei der Wahl zum „Stürmer der Saison 2025/2026“ auf den dritten Platz gewählt. Damit erhielt seine konstant starke Leistung auch ligaweit eine besondere Anerkennung.

Auch David Novotny wird weiterhin für die Schönheider Wölfe auf Torejagd gehen. Der im tschechischen Karlsbad geborene Angreifer wechselte erst zur Saison 2025/2026 nach Schönheide und absolvierte damit seine erste Spielzeit im deutschen Eishockey. Der 25-Jährige fand sich schnell in seiner neuen Mannschaft und in der Liga zurecht. Mit seiner technischen Stärke, seinem Spielverständnis und seiner Torgefahr entwickelte er sich auf Anhieb zu einem Leistungsträger im Team der Wölfe. Dass Novotny bereits in seiner ersten Saison zu den fünf besten Liga-Scorern gehörte, unterstreicht seine starke Entwicklung und seinen Wert für die Mannschaft.

Komplettiert wird das offensivstarke Trio durch Tomas Rubes. Der ebenfalls in Karlsbad geborene Stürmer war in der vergangenen Spielzeit nicht nur Topscorer der Schönheider Wölfe, sondern wurde auch zum besten Stürmer der Regionalliga Ost 2025/2026 gewählt. Tomas Rubes überzeugt seit Jahren mit einer außergewöhnlichen Konstanz. In der vergangenen Saison führte er die interne Scorerwertung der Wölfe bereits zum vierten Mal in Folge an. Mit seiner technischen Klasse, seiner Übersicht und seinem ausgeprägten Torinstinkt ist der 30-Jährige einer der gefährlichsten Offensivspieler der Liga und eine zentrale Säule im Spiel der Schönheider Wölfe.

Die Vertragsverlängerungen von Lukas Lenk, David Novotny und Tomas Rubes sind für die weitere Kaderplanung ein bedeutender Schritt. Alle drei stehen für Qualität, Torgefahr und Verlässlichkeit und sollen auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle in der Wölfe-Offensive übernehmen.

Das weiß auch Wölfe-Coach Sven Schröder: „Mit Lukas, David und Tomas haben wir drei Spieler im Team, die unsere Offensive mit Qualität, Tempo und Kreativität füllen. Alle drei strahlen Torgefahr aus und sind in jedem Spiel dazu in der Lage, dieses zu entscheiden. Deshalb freut es mich sehr, dass wir sie halten konnten.“