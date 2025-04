Geballte Erfahrung fÃ¼r die Offensive der Ice Aliens!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem 39-jährigen Angreifer Alexej Dmitriev wechselt ein spielstarker und erfahrener Spieler von den Moskitos Essen an den Ratinger Sandbach.

Einige Stationen in der DEL (u.a. Iserlohn Roosters, Kölner Haie, Düsseldorfer EG) hat der Linksschütze, der sowohl Linksaußen als auch Mittelstürmer spielen kann, in seiner Laufbahn bereits hinter sich. Auch in der DEL 2 kamen für den 1,83 m großen und 90 kg schweren Stürmer einige Jahre, z.B in Frankfurt und Bietigheim, dazu.

Die letzten drei Spielzeiten war Alexej in Essen bei den Moskitos in der Oberliga Nord aktiv. Hier gelangen ihm zuletzt in 45 Partien elf Tore und neun Vorlagen bei nur 10 Strafminuten.

Nun gibt es es bei ihm eine Neuorientierung und die Ice Aliens haben sofort zugeschlagen.

Cheftrainer Frank Gentges freut sich sehr über die Zusage von Alexej und einen Top-Transfer für die Regionalliga: „Als feststand, dass Alexej seine Profikarriere beendet und dazu noch in Düsseldorf wohnt und dort auch seine berufliche Zukunft aufbaut, habe ich natürlich sofort Kontakt aufgenommen. Alexej kann als Mittelstürmer und Linksaußen eingesetzt werden. Ich bin mir sicher, dass Alexej aufgrund seiner spielerischen und charakterlichen Qualitäten sowie seiner enormen Erfahrung, ein Glücksgriff und echte Verstärkung für uns wird.“

Er wird mit der Rückennummer 42 auflaufen.

