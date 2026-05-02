Geballte Erfahrung für die Miners – HEV verpflichtet Christian Kretschmann aus der DEL2!

Herne. (PM HEV) Der nächste Neuzugang bei den Miners heißt Christian Kretschmann.

Der Center wechselt mit der Erfahrung aus mehr als 600 DEL- und DEL2-Spielen an den Gysenberg und wird in Herne mit der Trikotnummer 57 auflaufen.

Christian Kretschmann absolvierte seine komplette Nachwuchszeit in seiner Heimatstadt Krefeld. In dieser Zeit nahm er auch mit der U18- und U20-Nationalmannschaft an den World Juniors teil. Dort konnte er gemeinsam mit seinen Teamkameraden Leon Draisaitl, Leo Pföderl, Dominik Kahun und Co. den Klassenerhalt für Deutschland sichern. Anschließend sammelte Kretschmann beim EHC Krefeld, in Dortmund und in Neuss erste Erfahrungen in der Oberliga, ehe er ab 2012 ein fester Bestandteil des DEL-Kaders der Krefeld Pinguine wurde. Nach insgesamt 315 Spielen in der höchsten deutschen Spielklasse folgte für den damals 26-Jährigen – heute 33 Jahre alt – der Schritt in die DEL2. Dort lief der Zwei-Wege-Stürmer für die Dresdner Eislöwen, die Löwen Frankfurt, die Bayreuth Tigers, erneut für Krefeld sowie in der vergangenen Saison für den EHC Freiburg auf. In knapp sieben Jahren erzielte Kretschmann 148 Punkte in 292 DEL2-Partien. Nun folgt der Wechsel zum HEV in die Oberliga Nord.

Neben seiner Bullystärke und seiner starken Übersicht für die Mitspieler bringt Kretschmann viel Erfahrung in den Special Teams mit und kann sowohl in Über- als auch in Unterzahl Akzente setzen. Als erfahrener Profi soll er zudem auch abseits des Eises eine wichtige Rolle einnehmen.

„Wir sehen Christian als tragende Säule bei uns. Er kennt seine Rolle genau und soll uns nicht nur mit Scoring auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis mit seiner Erfahrung helfen. Er ist vom Typ her sehr ehrgeizig, fitnessmäßig auf Top-Niveau und genau das soll er unseren jungen Spielern vorleben“, so Dominik Kastner über den Neuzugang.

In einer Podcastfolge des Herner EV konnten sich die HEV-Fans außerdem einen ersten Eindruck über den Neuzugang machen.

Aktueller Kader: Nick Ford, Bauer Neudecker, Christian Kretschmann, Dennis Palka, Marc Hofmann, Matteo Stöhr, Justus Meyl, Raik Rennert, Vincent Grunewald.