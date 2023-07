Geballte Erfahrung für die Defensive – Matthias Bergmann spielt weiterhin für den TEV

Miesbach. (PM TEV) Über 900 Pflichtspiele im Seniorenbereich und es werden noch mehr. Mit Matthias Bergmann hat einer der Leistungsträger der vergangenen beiden Jahre...

Miesbach. (PM TEV) Über 900 Pflichtspiele im Seniorenbereich und es werden noch mehr.

Mit Matthias Bergmann hat einer der Leistungsträger der vergangenen beiden Jahre seine erneute Zusage beim TEV gegeben und der 40-jährige Rosenheimer wird auch in der kommenden Saison für Ruhe in der Defensive und mit seinem gefürchteten Schuss für Gefahr in der Offensive sorgen. Seine Erfahrung auf dem Eis und seine Persönlichkeit abseits des Spielfeldes sind zwei Faktoren die wichtig sind für die junge Mannschaft des TEV’s.

Ausgebildet bei seinem Heimatverein, den Starbulls Rosenheim, folgten für den Linksschützen einige Stationen in der DEL2 und Oberliga. Nach den Stationen Hannover Indians, Kassel Huskies, Tölzer Löwen, EHC Klostersee und dem ESV Kaufbeuren, sowie ein paar Jahre wieder seinem Heimatverein, wechselte Bergmann dann zunächst 2020 zum EHC Waldkraiburg, ehe er im Sommer 2021 aus Waldkraiburg nach Miesbach wechselte und bisher 59 Spiele für den TEV erzielte in denen er 21 Tpre erzielte und 39 Treffer auflegte.

Leider ausgebremst wurde er in der vergangenen Saison in den Playoffs von einer Verletzung im ersten Halbfinalspiel in Erding, die für ihn das Saisonende bedeutete, aber nun kehrt Bergmann zurück aufs Miesbacher Eis und will auch in der kommenden Saison wieder voll angreifen: „Ich freue mich auf die neue Saison mit dem TEV. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren hoffe ich, dass wir wieder vorne mitspielen können. Ich hoffe, dass uns unsere Fans dabei wieder so stark unterstützen wie letztes Jahr am Ende der Playoffs. Das war überragend.“

4191 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.