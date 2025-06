Geballte Erfahrung fÃ¼r das Wolfsrudel

Freiburg. (PM EHCF) Die Verantwortlichen der Wölfe freuen sich, mit Christian Kretschmann einen erfahrenen Angreifer für die kommende Saison präsentieren zu können.

Der 32-jährige gebürtige Mönchengladbacher wechselt aus Krefeld nach Freiburg und bringt die Erfahrung aus über 570 Profi-Partien mit – darunter mehr als 330 Einsätze in der PENNY DEL.

Kretschmann durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung des Krefelder EV und entwickelte sich dort zu einem vielversprechenden Talent, das bereits in jungen Jahren den Sprung in den Profibereich schaffte. 2011 gab er im Alter von nur 18 Jahren sein Debüt in der PENNY DEL und startet damit eine langjährige erfolgreiche Laufbahn im deutschen Spitzen-Eishockey.

In den darauffolgenden Jahren stand er nicht nur weiterhin für die Pinguine auf dem Eis, sondern trug auch das Trikot der Augsburger Panther und der Düsseldorfer EG in der Beletage des deutschen Eishockeys. Seine Karriere führte ihn später in die DEL2, wo er für Klubs wie die Dresdner Eislöwen, Löwen Frankfurt, Bayreuth Tigers und zuletzt erneut die Krefeld Pinguine auflief.

Sportdirektor Peter Salmik: „Mit Christian bekommen wir einen Spieler, der alle wichtigen Voraussetzungen mitbringt. Von seiner Bullystärke über seine Physis bis hin zu seiner weitreichenden Erfahrung wird er es auf vielen Ebenen guttun. Er passt perfekt in unser Team und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“.

Christian Kretschmann über seinen Wechsel in den Breisgau: „Ich freue mich sehr, ab kommender Saison das Trikot des EHC Freiburg zu tragen und ein Teil des Umfelds in Freiburg zu werden. Mit großer Vorfreude blicke ich auf die neue Saison und werde das Team dabei unterstützen, die Ziele für die Saison 2025/2026 zu erreichen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 23.06.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios, Kilian Kühnhauser (Starbulls Rosenheim)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars), Matej Pekar (HC Litvinov), Vincent Schlenker (Blue Devils Weiden), Christian Kretschmann (Krefeld Pinguine)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV