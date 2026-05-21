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Gauthier Girardin wird neuer Assistenztrainer – Patrick Bandiera und Janis Schmid verlassen den SCL

21. Mai 20261 Mins read27
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Gauthier Girardin - © SC Langenthal
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Langenthal. (PM SCL) Gauthier Girardin wechselt beim SC Langenthal vom Eis an die Bande und übernimmt für die Saison 2026/27 neu die Rolle des Assistenztrainers.

Der 29-Jährige muss seine Aktivkarriere verletzungsbedingt beenden, bleibt dem Club somit aber in neuer Funktion erhalten. Girardin absolvierte in zwei Saisons insgesamt 18 Spiele für den SCL. Die vergangene Saison verpasste er aufgrund seiner Verletzung komplett. Umso mehr freut sich der Club, weiterhin Gauthier zählen zu können.

Sportchef Marc Kämpf sagt dazu: «Gauthier kennt unsere Mannschaft, die Liga und das Umfeld bestens. Trotz seiner schwierigen Verletzungssituation war er stets nahe am Team und sehr präsent. Zudem hat er bereits mehrere Jahre unter Serge Meyer gespielt. Zuerst in Lyss und zuletzt beim SC Langenthal. Dadurch kennt er die Philosophie und Arbeitsweise von Serge bestens. Für uns ist er deshalb die ideale Lösung.»

Gleichzeitig verabschiedet der SC Langenthal Patrick Bandiera und Janis Schmid. Die auslaufenden Verträge der beiden werden nicht verlängert.

Der SCL bedankt sich bei Patrick und Janis herzlich für ihr Engagement und ihren Einsatz zugunsten des Clubs und wünscht ihnen für ihre private und sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

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