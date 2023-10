Gastspiel beim Meister und Sachsenderby am Sonntag

Artikel anhören Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen wollen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur, stehen aber...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen wollen nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur, stehen aber vor einem schweren Wochenende.

Freitagabend ist das Team von Coach Corey Neilson zunächst beim amtierenden DEL2-Meister in Ravensburg gefordert. Spielbeginn ist 20:00 Uhr. Am Sonntag wartet das erste Sachsenderby der Saison in einer vollen JOYNEXT Arena ab 17:00 Uhr gegen die Lausitzer Füchse.

Vor allem mit dem Toreschießen hatten die Eislöwen in den vergangenen Partien ihre Probleme. Chancen waren da, nur wurden sie zu wenig genutzt. Daran wurde im Training gearbeitet, denn gerade in Ravensburg taten sich die Dresdner zuletzt immer schwer. In der vergangenen Saison allein setzte es eine 1:9 und eine 1:4-Pleite bei den Towerstars. Gut, dass mit Vincent Hessler ein Ravensburg-Insider nun das Eislöwen-Trikot trägt. Der Allrounder ist im Sommer von den Towerstars nach Dresden gewechselt.

Vincent Hessler, Verteidiger Dresdner Eislöwen: „Ravensburg wird trotz neuem Trainer ähnlich spielen, wie die letzten Jahre auch. Das bedeutet schnelles Umschaltspiel und der Versuch die neutrale Zone schnell zu Überbrücken. Sie sind gerade in der Verteidigung sehr physisch, darauf müssen wir uns einstellen. Dazu ist es wieder eine lange Busfahrt, von daher wird auch wichtig sein, wie wir ins Spiel kommen. Wir wollen aber unsere Stärken einbringen, also unsere Schnelligkeit nutzen und den Forecheck. Dann müssen wir aber unsere Chancen aber eben auch nutzen.“

Am Sonntag geht es für die Eislöwen mit dem ersten Sachsenderby dieser Saison weiter. Die Lausitzer Füchse werden zu Gast sein. Sowohl Hessler als auch Eislöwen-Coach Corey Neilson waren in der Vergangenheit für den Konkurrenten aus Weißwasser tätig und wissen daher, welche Bedeutung die Sachsenderby haben.

Corey Neilson, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Die Derbys machen extrem viel Spaß, egal ob zu Hause oder auswärts. Daran kann ich mich noch gut erinnern, als ich Trainer in Weißwasser war. Es wird eine großartige Atmosphäre herrschen und wir wissen, dass es in diesen Spielen auch emotionaler sein wird. Auf den Rängen und auf dem Eis. Wir müssen mit Herz spielen, aber auch einen kühlen Kopf bewahren. Ansonsten geht es wie in allen Spielen darum, dass wir unser Spiel durchbringen und unsere Chancen nutzen.“

„Für mich sind es natürlich zwei besondere Spiele am Wochenende, wobei ich mich noch mehr auf Sonntag freue. Diese Derbys sind einfach ganz besondere Spiele. Da geht es noch mehr um Wille und Herz und dann auch noch vor vollem Haus. Darauf muss man sich einfach freuen“, ergänzt Vincent Hessler.

Die Kasse und Arenatüren werden am Sonntag bereits 15:30 Uhr öffnen. An der Abendkasse wird es nur noch Resttickets für das Sachsenderby geben. Spielbeginn ist 17:00 Uhr.

