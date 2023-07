Garrett Roe doch nicht zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben erst kürzlich die Verpflichtung von Garrett Roe für die Saison 2023/24 bekanntgegeben. Der amerikanische Stürmer wechselt aus...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers haben erst kürzlich die Verpflichtung von Garrett Roe für die Saison 2023/24 bekanntgegeben.

Der amerikanische Stürmer wechselt aus privaten Gründen nun doch nicht zu den SCL Tigers nach Langnau und bleibt mit seiner Familie in Nordamerika.

Garrett Roe (171 cm / 77 kg) spielte die letzten vier Saisons für die ZSC Lions und hätte in der kommenden Meisterschaft für die SCL Tigers auflaufen sollen. Nur wenige Wochen nach der Transfermeldung kommt es nicht zum geplanten Wechsel: Roe wird mit seiner Familie aus privaten Gründen nicht nach Langnau ins Emmental kommen. Die SCL Tigers haben Verständnis dafür und wünschen Garrett Roe und seiner Familie alles Gute. Der 35-jährige Stürmer bleibt in Nordamerika und wird dort nächste Saison in der American Hockey League (AHL) spielen.

