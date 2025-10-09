Garmisch: Familientag und Derby gegen den EV Füssen – SCR am Freitag spielfrei

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach einem Wochenende mit guten Leistungen in fünf von sechs gespielten Dritteln und dem ersten Heimsieg der Saison richtet der SC Riessersee den Blick nach vorne.

Am kommenden Sonntag, den 12. Oktober, empfängt der Traditionsclub um 17:00 Uhr den EV Füssen zum Altmeisterduell. Passend dazu steht der Tag ganz im Zeichen des SCR-Familientags.

Rahmenprogramm zum Familientag

Ab 16:00 Uhr öffnen sich die Stadiontore. Bereits vor dem ersten Bully wartet im Alten Foyer die McDonald’s Kidsecke mit spannenden Mal- und Spielaktionen auf die jüngsten Besucher.

In der ersten Drittelpause zeigt die Eiskunstlaufabteilung des SCR einen Showauftritt, außerdem gibt es große Gewinne im Rahmen der beliebten 50/50-Lotterie des SCR-Nachwuchs e.V.

In der zweiten Drittelpause sorgt das Spiel „Reise nach Jerusalem“ für Unterhaltung – Bewerbungen können noch bis Freitagabend, 10.10 über die Social-Media-Kanäle des SCR eingereicht werden. Zu gewinnen gibt es unter anderem zwei Gutscheine für den Europa-Park Rust.

Auch kulinarisch ist alles angerichtet: Neben Crêpes, Waffeln, Popcorn und Nachos gibt es am SCR-Foodtruck hinter der Ostkurve leckere Pommes-Variationen.

Zudem erwartet alle Familien eine besondere Ticketaktion:

• Kinder bis einschließlich 16 Jahre zahlen nur 5,00 € auf allen Plätzen der Kategorie 2 sowie Stehplätzen

• Frauen erhalten für nur 10,00 € Zutritt zu allen Plätzen der Kategorie 2 sowie Stehplätzen

Die vergünstigten Tickets können ausschließlich an der Abendkasse, gegen Vorlage eines Ausweises, erworben werden. Die Abendkasse öffnet hierzu ab 15:30 Uhr. Normale Tickets gibt es online im SCR-Ticketshop!

Sportliche Ausgangslage zum Wochenende

Am Freitag ist der SC Riessersee zunächst spielfrei, am Sonntag wartet der EV Füssen auf die Werdenfelser: Während der SCR mit neun Punkten aus sechs Spielen und Begegnungen mit den Topteams aus Heilbronn, Lindau und Memmingen bisher im Soll ist, ist der EV Füssen nach sechs Niederlagen aus sechs Partien noch ohne Sieg. Lediglich am zweiten Spieltag erkämpften die Allgäuer einen Punkt in Bayreuth. Das Torverhältnis von -22 unterstreicht die schwierige Ausgangssituation für die Gäste, die zuletzt Niederlagen in Peiting und zuhause gegen Erding hinnehmen mussten.

Ein Blick auf die Statistik zeigt zudem weitere Vorteile auf Seiten der Weiß-Blauen:

• Powerplay: Füssen liegt mit 3,5 % Erfolgsquote ligaweit auf dem letzten Platz, der SCR steht, wenn auch nur etwas besser, mit 6,3 % auf Rang 13.

• Unterzahl: Füssen kassierte bereits in 59,1 % der Unterzahlsituationen Gegentore – zweitschlechtester Wert der Liga. Der SCR belegt mit 75 % Erfolgsquote in Unterzahl aktuell Platz 8.

Auch in der Scorerwertung zeichnen sich Vorteile für den SC Riessersee ab. Während die beiden Imports des SC Riessersee, Robin Soudek und Parker Colley – je 9 Punkte in 6 Spielen und dicht gefolgt von Alex Höller mit 8 Punkte in 6 Spielen – die bisher erfolgreichsten Spieler der Werdenfelser sind, sind Teamintern beim EV Füssen Julian Straub – 6 Punkte in 6 Spielen – sowie der Importspieler Bauer Neudecker – 5 Punkte in 6 Spielen – die torgefährlichsten Akteure der Schwarz-Gelben.

SCR-Cheftrainer Hunor Marton zum kommenden Wochenende: „Wir haben diese Woche sehr intensiv trainiert, alle Spieler ziehen voll mit und arbeiten hart. Der EV Füssen mag aktuell in der Tabelle am Ende stehen, doch ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze und die Vorbereitungspartie gegen den EV Füssen hat gezeigt wie schwierig es gegen dieses Team zu spielen ist. Wenn wir unser Tempo aufs Eis bringen, kompakt verteidigen und in den Special Teams konsequenter agieren wie bisher, haben wir gute Chancen, die Punkte in Garmisch zu behalten.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!