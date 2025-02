Garlent und Keck mit Doppelpack: Effiziente Huskies siegen in Kaufbeuren

Kassel. (PM Huskies) Vor den nächsten zwei Heimspielen waren die Huskies heute in Kaufbeuren zu Gast.

Durch Garlent und Ahlroth gingen die Gäste früh in Führung, die Joker konnten noch im ersten Abschnitt im Powerplay verkürzen. Im Mitteldrittel stellte Garlent auf 1:3, ehe der ESVK durch Laaksonen zum zweiten Treffer kamen. Keck stellte im Schlussdrittel den alten Abstand wieder her, Duquette und erneut Keck entschieden die Partie etwa sechs Minuten vor Schluss. Die Gastgeber konnten lediglich noch das 3:6 erzielen.

Den Zuschauern in Kaufbeuren bot sich ein munteres Anfangsdrittel. Nach nur wenigen Sekunden umkurvte Garlent Karg im Tor der Joker, setzte den Puck aber nur an den Pfosten. Einige Minuten später war Garlent dennoch erfolgreich als er einen Schuss von Keussen von der blauen Linie entscheidend zur 1:0-Führung abfälschen konnte (5.). Ahlroth legte etwa eine Minute nach und konnte eine unkontrollierte Scheibe zum 2:0 über die Linie stochern. Es dauerte bis zur 15. Spielminute, ehe die Gastgeber die erste Scheibe auf Maurers Kasten brachten. Der Huskies-Goalie konnte den Schuss von Thal aus kurzer Distanz sichern. Kurz vor Drittelende erhielt der ESVK das erste Powerplay des Spiels und wusste dies direkt zu nutzen: Die Verteidigung der Schlittenhunde konnte den Puck nicht entscheidend klären und so nutzte Blomqvist einen Nachschuss um auf 1:2 zu verkürzen (20.).

Das zweite Drittel schien sich zunächst zum Drittel der Torhüter zu entwickeln. Beide konnten sich durch mehrere starke Paraden auszeichnen: Karg parierte einen Schlagschuss von Cutler (23.) und war bei einem Rückhandabschluss von Keck zur Stelle (27.), Maurer parierte zwischenzeitlich gegen Maul (26.). Dann war es jedoch erneut Garlent, welcher Karg nach schöner Vorarbeit von Keussen zum 3:1 überwinden konnte (30.). Doch die Joker wussten auch in diesem Drittel wieder zu verkürzen. Blomqvist spielte von der rechten Seite einen Puck in Richtung Tor, wo Laaksonen die Scheibe noch leicht zum erneuten Anschlusstreffer abfälschen konnte (38.).

Es dauerte jedoch nicht lange und die Huskies konnten den alten Abstand wiederherstellen: Bei einem Gegenstoß legte Garlent den Puck auf den rechten Flügel zu Keck, welcher von dort per Handgelenksschuss vollendete (44.). In der Folge entwickelte sich zunehmend ein Duell von „Kann nicht“ gegen „Muss nicht“. Die Nordhessen ließen die Joker kommen, allerdings gelang es diesen kaum, gefährliche Abschlüsse in Richtung Maurer zu bringen. Dieser Phase ein Ende setzten dann die Huskies selbst und entschieden die Partie mit einem Doppelschlag endgültig für sich: Zuerst traf Duquette mit einem Schuss ins rechte Eck (54.), dann legte dieser selbst für Keck auf (55.). Kurz vor Ende der Partie konnten die Joker durch Thal noch ihren dritten Treffer des Abends erzielen (58.), am Ausgang des Spiels änderte dieser aber nichts mehr und die Huskies konnten so ihren vierten Auswärtssieg in Serie bejubeln.

Tore:

0:1 Garlent (Keussen – 5. Min.)

0:2 Ahlroth (6. Min.)

1:2 Blomqvist (PP – Yaremko, Oswald – 20. Min.)

1:3 Garlent (Keussen – 30. Min.)

2:3 Laaksonen (Blomqvist, Schütz – 38. Min.)

2:4 Keck (Olsen, Faber – 44. Min.)

2:5 Duquette (Mieszkowski – 54. Min.)

2:6 Keck (Duquette – 55. Min.)

3:6 Thal (Bader, Oswald – 58. Min.)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV