Garlent trifft nach acht Sekunden in der Verlängerung: Huskies schlagen Starbulls 3:2

Kassel. (PM Huskies) Zum direkten Duell um Platz 2 waren die Starbulls am Sonntagabend in Kassel zu Gast.

Die Gäste gingen zweimal in Überzahl in Führung, Mieszkowski und Turgeon sorgten für die Ausgleichstreffer. In der Verlängerung traf Garlent nach nur acht Sekunden zum 3:2-Heimsieg für die Schlittenhunde.

Die Huskies starteten zunächst ordentlich ins Spiel. Nach nur wenigen Sekunden kam bereits Hoelscher aus kurzer Distanz zum Abschluss, verpasste aber den frühen Führungstreffer. Stattdessen schwappte das Momentum aufgrund einer Strafe gegen die Schlittenhunde direkt auf die Seite der Gäste. Die Starbulls wussten die Gelegenheit zu nutzen: Kurz vor Ablauf der Strafzeit verlor die Unterzahlformation der Nordhessen die Zuordnung und Järveläinen konnte von der linken Seite unbedrängt zur Führung treffen (4.). Die Huskies verpassten die direkte Antwort. Zunächst durch einen Abschluss von Keck (4.), dann durch ein ungenutztes Powerplay. Aus blieb der Ausgleichstreffer jedoch nicht: In der 9. Minute fing Valenti den Puck auf dem rechten Flügel ab, spielte in die Mitte zu Mieszkowski, welcher die Scheibe dort kontrollieren uns zum 1:1 versenken konnte. Im restlichen Verlauf des Drittels kontrollierten die Huskies den Puck über weite Strecken, gefährliche Abschlüsse blieben beiderseitig jedoch aus, weswegen es mit dem 1:1 auch in die erste Pause ging.

Im Mittelabschnitt war das Chancenplus auf Seiten der Gastgeber. Gerade die ersten beiden Sturmreihen kamen zu mehreren gefährlichen Abschlüssen. Allerdings fanden weder die Abschlüsse von Mieszkowski (25., 33.) und Turgeon (33.) noch die mehreren Versuche von Garlent (30., 34.) den Weg ins Tor. Stattdessen waren die Starbulls, welche früher im Drittel noch eine Überzahlsituation ausließen, erneut im Powerplay erfolgreich: Inmitten einer Drangphase sprachen die Schiedsrichter eine Strafe wegen „Zu vieler Spieler auf dem Eis“ gegen die Huskies aus – Sarault traf mit Ablauf der Strafzeit gegen die Schlittenhunde zur erneuten Führung für die Oberbayern (36.). Die Huskies, zu diesem Zeitpunkt mit doppelt so vielen Torschüssen wie die Gäste, mussten mit einem Rückstand zum zweiten Pausentee.

Was im Mittelabschnitt nicht gelingen wollte, gelang im Schlussdrittel nach nur wenigen Sekunden: Wilde verfehlte mit einem Distanzschuss das Tor, der Puck sprang jedoch von der Bande auf die Kelle von Turgeon, welcher aus kurzer Distanz den zweiten Treffer für seine Farben erzielte (41.). Einige Minuten später mussten die Schlittenhunde abermals in Unterzahl agieren, überstanden diese Situation aber schadlos und waren selbst durch Münzenberger und Turgeon gefährlich (46.). Kurz nach Ablauf ihres Powerplays, konnten sich die Starbulls zudem bei ihrem Keeper bedanken, welcher eine Scheibe noch kurz vor der Linie sichern konnte (47.). Auch die Gäste hatten aber noch die Chance auf den Siegtreffer: Zuerst verhinderte Wilde, dass Sarault ins praktisch leere Tor einschießen konnte (53.), dann entschärfte Shilin einen Zwei-auf-Null-Konter der Gäste überragend (54.).

So ging es auch im vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams beim Stand von 2:2 in die Verlängerung. Dort konnten sich diesmal aber die Huskies den Zusatzpunkt sichern: Hoelscher gewann das Bully, Garlent konnte über die rechte Seite kommend nach nur acht gespielten Sekunden den entscheidenden Treffer erzielen (61.).

Tore:

0:1 Järveläinen (PP – Stretch, Laub – 3. Min.); 1:1 Mieszkowski (Valenti – 9. Min.)

1:2 Sarault (Feser – 36. Min.); 2:2 Turgeon (Wilde, Mieszkowski – 41. Min.)

3:2 Garlent (GWG – Hoelscher – 61. Min.)