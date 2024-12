Ganz wichtige drei Punkte fÃ¼r den TEV

Miesbach. (PM TEV) Für den TEV ging es am Sonntagabend zum wichtigen Auswärtsspiel nach Pfaffenhofen. Nach der Niederlage am Freitag im Penaltyschießen gegen den...

Miesbach. (PM TEV) Für den TEV ging es am Sonntagabend zum wichtigen Auswärtsspiel nach Pfaffenhofen.

Nach der Niederlage am Freitag im Penaltyschießen gegen den HC Landsberg, folgte am Samstag die Trennung von Trainer Zdenek Travnicek. Am Sonntag stand dann der sportliche Leiter Peter Kathan hinter der Bande und rotierte vor allem die Defensivreihen etwas um. Im Tor begann erneut Philip Lehr, der schon am Freitag eine super Leistung zeigte.

Der TEV fand sehr gut in die Partie und gewann das erste Drittel mit 0:3. Den ersten Treffer erzielte Danyel Waizmann mit seinem ersten Bayernligator in der fünften Minute. In Minute 12 war es dann Kurt Sonne der auf 0:2 erhöhte und für eine komfortable Pausenführung sorgte dann Daniel Merl mit dem 0:3 in der 20.Minute.

Auch der Mittelabschnitt lief zunächst bestens für den TEV. Nach knapp 3 Minuten erhöhte Aziz Ehliz auf 0:4. In der Folge kam aber auch Pfaffenhofen immer besser ins Spiel und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, die Philip Lehr aber entschärfen konnte. Beim 1:4 in der 39.Minute durch Robert Neubauer war er dann aber machtlos.

Für so etwas wie die Vorentscheidung sorgte dann der TEV in der Anfangsphase des Schlussabschnitts. Nach 29 Sekunden traf Patrick Asselin zum 1:5 und nur zwei Minuten später erhöhte Jakub Bitomsky im Powerplay auf 1:6. Ähnlich wie im Hinspiel gab sich Paffenhofen aber niemals auf und Lehr musste unter anderem drei Alleingänge von Jan Tlacil entschärfen. Zuvor hatte Tlacil in der 44.Minute bereits zum 2:6 getroffen.

Am Ende feierte der TEV einen 2:6 Auswärtssieg feiern und holte drei ganz wichtige Punkte im Kampf um die Playoffplätze.

Nach dem turbulenten Wochenende bereitet sich der TEV nun auf die Partie am Freitag beim Spitzenreiter Erding vor, ehe die beiden Weihnachtsheimspiele gegen Buchloe (Sonntag 18 Uhr) und Geretsried (26.12 18 Uhr) auf dem Programm stehen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV