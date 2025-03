Ganz KÃ¶ln jubelt! Mannheim sendet schÃ¶ne GrÃ¼ÃŸe nach Berlin: „Wir sind die Adler Mannheim, wir brauchen uns vor keinem zu verstecken!“ – Ingolstadt dominiert in NÃ¼rnberg

Bonn. (PM MagentaSport) Kurz gewackelt am Anfang, kein Tor nach minutenlanger Video-Entscheidung und dann doch noch 120 Sekunden vor Ende der erlösende Sieg: die Kölner Haie stehen nach einem 3:1 gegen Bremerhaven im Halbfinale der DEL-Playoffs und spielen am Mittwoch in Ingolstadt (live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport).

Der ERC kommt in Nürnberg zu einem klaren 6:0. Mannheim macht die Serie gegen München mit einem 2:1-Sieg dicht: am Dienstag wartet der ausgeruhte Noch-Meister Berlin (live ab 19.15 Uhr).

„Es war ein Sieg des Charakters“ erklärt der 6fache Torschütze gegen Bremerhaven, Alex Grenier, der mit seinem 2:1 und 3:1 einmal mehr zur Kölner Schlüsselfigur avancierte: „Wir haben im letzten Drittel alles reingehauen, was wir haben.“ Bremerhavens Trainer Alex Sulzer gratuliert Köln zu einer „starken Leistung“, gibt aber zu: „Ich hätte mir mehr für meine Mannschaft gewünscht.“

Der letztjährige Vize-Meister ist raus, ebenso wie die Münchner. Und damit stellt sich die Frage nach dem einstigen Meistertrainer Don Jackson (68), der im Saisonverlauf zurückgeholt wurde „Es war richtig spannend, wieder hier zu sein, mit den Jungs und meinem Trainerteam“, so Jackson. Manager Winkler will eine weitere Saison mit der Trainer-Legende „nicht ausschließen“: „Er hat gezeigt, was er der Mannschaft für eine Identität geben kann.“ Der Grund fürs Ausscheiden, so Jackson: „Spiel 5 (3:4 in Mannheim, Anm. d. Red.) hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen.“

Dallas Eakins, Trainer Mannheim, verehrt Don Jackson, hat ihn aber dennoch ausgestochen – weil: „Wir sind dieses Jahr extrem zusammengewachsen. Mit diesem Wachstum kommt auch viel Reife. Besonders unser Torhüter (Arno Tiefensee, 22), ein richtig junges Kind, der 2 herausragende letzte Spiele gespielt hat.“ Mannheims Leon Gawanke sieht die Adler im Halbfinale gegen Berlin „mit extrem breiter Brust. Wir sind die Adler Mannheim, wir brauchen uns vor keinem zu verstecken. Wir haben da noch einige Rechnungen zu begleichen.“

Ingolstadts Coach Mark French hatte das „beste Spiel der Serie“ in Nürnberg gefordert – das bekam er: schon nach dem 1. Drittel stand´s 4:0 für den „Hauptrunden-Meister“. Wojciech Stachowiak, Ingolstädter Doppeltorschütze zum 3:0 und 5:0: „Nürnberg hat es uns die letzten Spiele auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Am Ende bin ich froh, dass wir das 5. Spiel gewinnen (5:3, d. Red.) und das Momentum für das Spiel heute nutzen konnten.“

EHC Red Bull München – Adler Mannheim 1:2 (Endstand Serie: 2:4)

Vier Jahre lang konnten die Adler nicht in München gewinnen. Mit dem 2. abgezockten Auftritt und dem 2. Sieg holen sich die Mannheimer mit einem 4:2 die Serie und stehen im Halbfinale. Der EHC hingegen verpasst erstmals seit 2015 die Runde der letzten 4 Teams.

Patrick Hager, Kapitän München: „Es lag auch an der Chancenverwertung. Wir haben in den letzten 3 Spielen schon liegengelassen, die wir uns herausspielen. Das bricht dir das Genick am Ende des Tages in der Serie.“

Don Jackson, Trainer München: „Die Spiele 4 und 5 waren ausgeglichen, da ging es hin und her. Spiel 5 (3:4 in Mannheim, Anm. d. Red.) hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen.“

…zu seiner Zukunft: „Es war richtig spannend, wieder hier zu sein, mit den Jungs und meinem Trainerteam. Christian Winkler arbeitet sich immer den Arsch ab. Das wissen wir zu schätzen. Über ein festes Comeback werde ich jetzt nicht reden. Ich belasse es dabei.“

Dallas Eakins, Trainer Mannheim: „Wir sind dieses Jahr extrem zusammengewachsen. Mit diesem Wachstum kommt auch viel Reife. Besonders unser Torhüter, ein richtig junges Kind, der 2 herausragende letzte Spiele gespielt hat.“

…über Don Jackson: „Donny Jackson hat mich trainiert. Donny Jackson ist ein lieber Freund. Ich liebe Donny Jackson mit allem, was ich habe und das wird sich nie ändern.“

Leon Gawanke, Spieler Mannheim: „Gerade diese Saison haben wir in den Highlight-Spielen nicht so gut abgeschnitten, wo wir mit den Fans gut hätten feiern können. Daher geht das schon gut runter. Heute war es wieder wie in den anderen Spielen: hart umkämpft. Die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht. Das sagt man immer so. Aber defensiv haben wir uns enorm gesteigert, nicht viel zugelassen. Und wenn einer durchging, war Arno (Tiefensee) da, der die ganze Serie überragend gehalten hat. Wir haben zur richtigen Zeit die Tore gemacht und das solide runtergespielt.“

Leon Gawanke sieht die Adler im Halbfinale gegen Berlin „mit extrem breiter Brust. Wir sind die Adler Mannheim, wir brauchen uns vor keinem zu verstecken. Wir habe da noch einige Rechnungen zu begleichen. Das wird nicht einfach, aber wir sind dazu in der Lage.“

Kölner Haie – Pinguins Bremerhaven 3:1 – (Endstand Serie: 4:2)

Krimi-Finish vor über 18.000 Zuschauern – und das 1. Halbfinale für die Kölner Haie seit 6 Jahren! Im 3. Drittel dreht das Team von Kari Jalonen einen 0:1-Rückstand und schlug binnen der letzten 2 Minuten mit einem Doppelpack von Alexandre Grenier entscheidend zu.

Alex Grenier, Kölner Doppelpacker zum Sieg in der Serie: „Das war geil! Die Jungs haben 60 Minuten hart gekämpft. Wir haben alles gegeben, was wir hatten, um in diesem Gebäude zu gewinnen. Die Fans waren klasse. Es war geil!“

Tim Wohlgemuth, Kölner Torschütze zum Ausgleich: „Wir sind sehr erleichtert! Eine Serie heißt nicht ohne Grund „Best of 7“. Das ist zu Ende, wenn man 4 Spiele gewonnen hat. Es spielt keine Rolle, ob man die ersten 3 gewinnt, die ersten 3 verliert. Wenn man 3:0 führt und zwei verliert, hat man das Gefühl, man hängt hinten dran. Aber ich denke, heute haben wir, vor allem im letzten Drittel unser bestes Eishockey gespielt und an uns geglaubt. Beide Mannschaften sind das 3. Drittel ebenbürtig angegangen. Es war völlig ausgeglichen und hätte so oder so ausgehen können.“

Alex Sulzer, Trainer Bremerhaven, zum Knackpunkt der Serie: „Das Overtime-Tor, das wir in Spiel 3 kassiert haben, war natürlich sehr, sehr bitter für uns, weil wir sehr gut im Spiel waren.“









Jan Urbas, Spieler Bremerhaven: „Das nervt! Jeder hat die ganze Zeit dran geglaubt. Wenn du 0:3 zurückliegst, ist es schwer, zurückzukommen. Wir haben nochmal alles gegeben. Aber es hat nicht gereicht.“

Hu-da-cek: Kölns Goalie lässt sich feiern – Das sage die Trainer zum Spiel









Kölner Haie – Fischtown Pinguins (28.03.2025)

Nürnberg Ice Tigers – ERC Ingolstadt 0:6 (Endstand Serie: 2:4)

Nach dem 5:3-Heimsieg forderte ERC-Trainer Mark French den besten Auftritt der Serie für Spiel 6 – und seine Mannschaft lieferte. Bereits nach dem 1. Drittel führte der Hauptrundensieger 4:0. Damit gewinnen die Ingolstädter die Serie 4:2, treffen im Halbfinale auf den Zweitplatzierten der Hauptrunde, die Eisbären Berlin und dürfen weiter vom zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte nach 2014 träumen. Für Nürnberg geht eine dennoch starke Saison zu Ende.

Mitch O‘Keefe, Trainer Nürnberg, stellte sich noch vor dem Handshake: „In den ersten 10 Minuten haben wir eigentlich richtig gut gespielt. Wir sind so rausgekommen, wie wir rauskommen mussten. Aber dann ist das erste Tor gefallen. Von da an ging es bergab. Jetzt ist es vorbei.“

Wojciech Stachowiak, Ingolstädter Doppeltorschütze zum 3:0 und 5:0: „Nürnberg hat es uns die letzten Spiele auf jeden Fall nicht leicht gemacht. Sie haben sehr gut gespielt, genauso wie die ganze reguläre Saison. Am Ende bin ich froh, dass wir das 5. Spiel gewinnen (5:3, d. Red.) und das Momentum für das Spiel heute nutzen konnten. Jetzt sind wir im Halbfinale.“

