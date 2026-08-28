Ganz Bozen fiebert dem Südtirol Summer Classic mit Red Bull München, Lausanne und Grenoble entgegen

Bozen. (PM HCB) Morgen startet die sechste Ausgabe des Südtirol Summer Classic by Sparkasse

In der Galvanistraße ist alles bereit für die sechste Ausgabe des Südtirol Summer Classic by Sparkasse, dem traditionellen Sommerturnier des HCB Südtirol Alperia, das auch heuer zugleich das erste Heimspiel der Weiß-Roten in der neuen Saison markiert. Zwei Tage Eishockey auf höchstem Niveau warten auf die Fans, mit hochkarätigen Teams in der Sparkasse Arena.

Das Turnier findet am Samstag, 29. August, und Sonntag, 30. August, statt, mit jeweils zwei Spielen pro Tag. Morgen um 16:00 Uhr kommt es zum Topduell zwischen dem deutschen Red Bull München und dem Schweizer Lausanne HC. Um 20:00 Uhr trifft Bozen dann auf die französischen Brûleurs de Loups de Grenoble. Am Sonntag steigt um 16:00 Uhr das Spiel um Platz drei, um 20:00 Uhr folgt das große Finale.

Auf personeller Ebene kann Coach Karhula auf den gesamten Kader zurückgreifen, mit Ausnahme von Louis Domingue: Der kanadische Goalie absolviert weiterhin regulär die Vorbereitung auf dem Eis und wird in den kommenden Wochen auch in den Spielen zum Einsatz kommen. Wieder mit dabei sein wird auch Teemu Kivihalme, der gegen Asiago aufgrund einiger inzwischen geklärter bürokratischer Verzögerungen noch auf der Tribüne saß. Als Backup wird zudem der junge Martin Gamper vom HC Meran zur Verfügung stehen.

„Bisher läuft die Preseason sehr gut”, erklärt Kapitän Luca Frigo. „Unabhängig von den Ergebnissen arbeiten wir in die richtige Richtung und wachsen wirklich zu einer tollen Gruppe zusammen. Es wird schön, für das Turnier am Wochenende wieder zuhause zu spielen. Gleichzeitig treffen wir auf zwei Gegner auf sehr hohem Niveau. Das wird uns helfen zu sehen, wo wir aktuell stehen und worauf wir uns in den nächsten Wochen konzentrieren müssen”.

Einzel- und Tagestickets

Die Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano erhältlich. Zudem können sie am Freitag, 28. August, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Vorverkauf sowie an den Spieltagen jeweils ab zwei Stunden vor Beginn der jeweiligen Partie an den Kassen gekauft werden.

Besonders attraktiv ist das Tagesticket, das für nur 1 € mehr als ein Einzelticket zum Besuch beider Spiele des jeweiligen Tages berechtigt.

Wir erinnern daran, dass alle vier Spiele des Turniers in den BASE- und FULL-Abonnements des HCB enthalten sind.

Streaming

Das gesamte Turnier wird auf Sporteurope.tv im Livestream übertragen. Ein einzelnes Spiel kostet 5,90 €. Darüber hinaus kann ein Turnierpass erworben werden, der den Zugang zu den Livestreams aller vier Partien zum Sonderpreis von 14,90 € ermöglicht: https://sporteurope.tv/hc-suedtirol-alperia

Red Bull München

Gegründet im Jahr 1998 als HC München 98, änderte der deutsche Club 2004 seinen Namen in EHC München und arbeitete sich durch die verschiedenen nationalen Ligen nach oben, bis 2010 der Aufstieg in die DEL gelang. 2011 folgte schließlich die Partnerschaft mit Red Bull. In den vergangenen zehn Jahren hat sich München als eine der Spitzenmannschaften der DEL etabliert, die der Club zwischen 2016 und 2018 dreimal in Folge sowie erneut 2023 gewinnen konnte. In der abgelaufenen Saison beendeten die Red Bulls die Regular Season auf dem vierten Platz und schieden anschließend im Halbfinale gegen Mannheim aus. München ist nach Nürnberg (2019 und 2025), Düsseldorf (2022) und Straubing (2023) die vierte deutsche Mannschaft beim Summer Classic.

In München gibt es mehrere bekannte Gesichter, allen voran Chris De Sousa, der 2018 mit Bozen die Karl Nedwed Trophy gewann und seit 2022 in Bayern unter Vertrag steht, wo er sich mit zahlreichen Toren in die Herzen der Fans gespielt hat. Dazu kommen viele alte Gegner, darunter die ehemaligen Salzburger Lukas Thaler, Ryan Murphy, Philipp Krening, Trainer Oliver David und der junge Philipp Sinn, der vor wenigen Tagen als ungedrafteter Spieler auch einen Vertrag in der Organisation der San Jose Sharks erhalten hat. Zu den Spielern, die bei den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 das Trikot Deutschlands getragen haben, zählen neben dem bereits erwähnten Kahun auch Tobias Eder und Fabio Wagner.

Der HCB hat seit 51 Jahren nicht mehr gegen eine Mannschaft aus der bayerischen Landeshauptstadt gespielt: Am 11. Oktober 1975 trafen die Weiß-Roten in der Rom-Straße auf Münchens Vorgängerverein EHC 70 München und gewannen mit 9:4. Das andere Aufeinandertreffen, ebenfalls ein Freundschaftsspiel, datiert vom 14. Oktober 1972, ebenfalls in Bozen, als sich der HCB mit 12:2 durchsetzte.

Lausanne HC

Der traditionsreiche Schweizer Club wurde 1922 gegründet. Lausanne ist nach Ambrì-Piotta (2022), Fribourg-Gottéron (2023) und dem EHC Kloten (2025) der vierte Schweizer Teilnehmer am Südtirol Summer Classic. Zwar konnte der Club aus der Hauptstadt des Kantons Waadt die National League nie gewinnen und scheiterte viermal knapp am Titelgewinn (1950, 1951, 2024 und 2025), dafür sicherte sich Lausanne in seiner Geschichte siebenmal den Titel in der zweithöchsten Schweizer Liga. Seit 2013 ist der Club fester Bestandteil der National League. Im vergangenen Jahr belegte Lausanne in der Regular Season den sechsten Platz und schied anschließend in Spiel sieben des Viertelfinals gegen Genève-Servette aus.

Im Kader stehen auch einige Mitglieder der Schweizer Nationalmannschaft, die Vizeweltmeister wurde, darunter Damien Riat und Theo Rochette, dazu Michael Fora, der die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpasste, aber bei den Olympischen Spielen dabei war. Auch die schwedische Nationalmannschaft ist mit Erik Brännström vertreten. Ein besonderes Augenmerk gilt zudem dem Topscorer der vergangenen Saison, dem US-Amerikaner und ehemaligen NHL-Spieler Austin Czarnik.

Auch in diesem Fall liegen die bisherigen Duelle bereits lange zurück: Man muss die Zeit fast 70 Jahre zurückdrehen. Bozen und Lausanne trafen zwischen 1957 und 1960 dreimal aufeinander, jeweils in Freundschaftsspielen. Am 9. November 1957 setzten sich die Schweizer vor 2.500 Zuschauern im Palafiera in der Rom-Straße mit 5:4 durch. Am 3. Dezember desselben Jahres revanchierten sich die Weiß-Roten in Lausanne vor 3.000 Zuschauern in Montchoisi mit einem 5:2-Sieg. Am 15. November 1960 ging es zurück in die Rom-Straße, wo Bozen diesmal einen klaren 10:3-Erfolg feierte.

Brûleurs de Loups de Grenoble

Der französische Club wurde 1963 als Grenoble HC gegründet und verfügt über eine beachtliche Titelsammlung, darunter neun französische Meisterschaften, zuletzt 2025, sowie fünf französische Pokalsiege. Im vergangenen Jahr verpasste Grenoble nach Platz zwei in der Regular Season den zehnten Meistertitel nur knapp und verlor die Finalserie gegen Bordeaux mit 1:4. Ebenfalls in der Saison 2025/26 gelang den Franzosen erstmals in ihrer Geschichte die Qualifikation für die K.-o.-Phase der Champions Hockey League: Grenoble beendete die Regular Season auf Rang 14 und schied in der ersten Playoff-Runde gegen den späteren Champion Frölunda aus.

Das Tor der Franzosen hütet Matija Pintaric, über viele Jahre Torhüter der slowenischen Nationalmannschaft und von 2008 bis 2012 in der EBEL bei Olimpija Ljubljana aktiv. Auf der Liste der Spieler, die man im Auge behalten sollte, darf außerdem der Kanadier Nicolas Deschamps nicht fehlen: 2015 absolvierte er auch zehn Spiele für Wien, seit 2021 spielt er in Grenoble, wo er bereits 303 Punkte in 273 Partien gesammelt hat und seit Jahren zu den besten Angreifern der Ligue Magnus zählt.

Zwischen den beiden Mannschaften gibt es nur ein historisches Aufeinandertreffen: Am 26. Oktober 1968 gewannen die Franzosen im Palafiera in der Rom-Straße ein Freundschaftsspiel mit 4:1.

Ehrentafel Südtirol Summer Classic by Sparkasse

2019

1. HCB Südtirol Alperia (ITA)

2. Stavanger Oilers (NOR)

3. Thomas Sabo IceTigers (GER)

4. Rytiri Kladno (CZE)

2022

1. Düsseldorfer EG (GER)

2. HCB Südtirol Alperia (ITA)

3. HC Skoda Plzen (CZE)

4. HC Ambrì-Piotta (SUI)

2023

1. Fribourg-Gotteròn (SUI)

2. Straubing Tigers (GER)

3. HCB Südtirol Alperia (ITA)

4. Slovan Bratislava (SVK)

2024

1. HC Kosice (SVK)

2. Spisska Nova Ves (SVK)

3. Asiago Hockey (ITA)

4. HCB Südtirol Alperia (ITA)

2025

1. HCB Südtirol Alperia (ITA)

2. Skoda Plzen (CZE)

3. EHC Kloten (SUI)

4. Nürnberg IceTigers (GER)

457 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht