Ganz bittere Niederlage fÃ¼r die Haie

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss sich gegen den VSV nach einer rassigen und dramatischen Partie mit einem Punkt begnügen. Die Haie verlieren in der Overtime mit 4:5.

Die Haie haben in den ersten 12 Minuten gegen die Villacher nichts zu bestellen. Die Gäste gehen mit ihrer ersten Chance bereits nach 40 Sekunden in Führung (Richter aus kurzer Distanz), haben danach eine Fülle guter Chancen, und erhöhen in Minute 12 durch Lanzinger auf 0:2. Ein Schlenzer des Villachers landet im langen Eck. HCI-Goalie Jakob Brandner (spielt für den angeschlagenen Evan Buitenhuis) ist die Sicht verstellt. Praktisch aus dem Nichts fällt der Anschlusstreffer für Innsbruck. Mark Rassell fälscht einen Schuss von Nick Welsh ab (12.). Dieses Tor ändert das Spiel. Die Haie sind aggressiver, gewinnen jetzt auch mehr Zweikämpfe, können sich Chancen erarbeiten. Aus einer davon erzielt Paztrick Grasso in der 17. Minute den Ausgleich. Sein Schuss findet den Weg an VSV-Goalie Cannata vorbei ins Tor. Der US-Amerikaner sieht bei diesem Treffer unglücklich aus. Nach schwachem Beginn und 0:2-Rückstand sind die Tiroler wieder voll im Spiel. Gegen Ende des ersten Abschnitts haben die Villacher das erste Powerplay. Trotz großem Druck bringen die Haie das 2:2 in die Kabine. Der VSV nimmt noch eine gute halbe Minute des Powerplays in den Mittelabschnitt mit.

Die Haie überstehen diese Unterzahl, und haben gleich im Anschluss zwei große Chancen auf die Führung, jeweils durch Corey Mackin. Überhaupt sind es jetzt die Tiroler, die die größeren Möglichkeiten vorfinden. Die besten Gelegenheiten haben Grasso und Rassell binnen weniger Sekunden, sie scheitern aber bei dieser Doppelchance an VSV-Goalie Cannata. Auf der Gegenseite packt Brandner gegen Scherbak und van Nes zwei Riesensaves aus. In der 34 Minute geht der HCI nach einer schönen Aktion durch Jan Lattner erstmals in Führung. Die ist zu diesem Zeitpunkt nicht einmal unverdient, die Haie sind im zweiten Drittel viel besser im Spiel. Die Adler schlagen aber noch vor der Pause zurück. Kevin Hancock kann einen schnellen Konter zum 3:3 abschließen. Nach 40 Minuten ist in dieser Partie noch alles offen.

Die über 2000 Fans in der TIWAG Arena sehen dann ein hochdramatisches Schlussdrittel. Zunächst haben die Haie in einer Szene durch Valentini, Grasso und Bracco das 4:3 auf dem Schläger, wenig später jubeln auf der Gegenseite die Villacher über den vermeintlichen Führungstreffer. Die Refs geben das Tor aber nach Videobeweis wegen Abseits aber nicht. Danach hat der HCI zwei Powerplays. Im ersten Überzahlspiel scheitern unter anderem Grasso und Rassell noch, im zweiten dürfen die Haie-Fans in der TIWAG Arena aber jubeln. Jeremy Bracco bedient mit einem wunderschönen Pass Mark Rassell am langen Eck, und der Kanadier setzt die Scheibe zum 4:3 unter die Latte. Der VSV erhöht daraufhin wieder den Druck, und kann durch Katic ausgleichen (53.). Beide Teams haben noch Chancen auf das 5:4, es geht aber in die Overtime.

Dort haben die Villacher durch Alex Wall das bessere Ende für sich. Ärgerlich: Die Haie hatten zuvor die Scheibe im eigenen Drittel leichtfertig verloren. Trotz der Niederlage zeigt der HCI gegen den VSV ein kräftiges Lebenszeichen, und nimmt zumindest einen Punkt mit. Es hätten aber auch mehr sein können.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – EC iDM Wärmepumpen VSV 4:5/OT (2:2,1:1,1:1-0:1)

Torfolge: 0:1 Richter (1.), 0:2 Lanzinger (11.), 1:2 Rassell (12.), 2:2 Grasso (17.), 3:2 Lattner (34.), 3:3 Hancock (37.), 4:3 Rassell (49./PP1), 4:4 Katic (53.), 4:5 Wall (63./GWG

