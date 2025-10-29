Eishockey-WM 2025: Ein Rückblick auf das Turnier: mit den Highlights, Tiefpunkten und Überraschungen im Überblick

Anzeige

Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 bot alles, was sich Fans wünschen. Die Co-Gastgeber Schweden und Dänemark sorgten in Stockholm bzw. Herning für eine mitreißende Atmosphäre, während die Eishockey-Weltelite vom 9. bis 25. Mai ihr Können auf dem Eis unter Beweis stellte. Am Ende beendete ein Team eine 65-jährige Durststrecke und das deutsche Team erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Dieser Rückblick beleuchtet die größten Höhepunkte, die bittersten Tiefpunkte und die größten Überraschungen der WM 2025 und verrät, was dieses Turnier so unvergesslich machte.

Höhepunkte des Turniers

Die Top-Teams sorgten für unvergessliche Momente. Vom lang ersehnten Titelgewinn über herausragende Einzelleistungen bis hin zu Gastgebern, die alle Erwartungen übertrafen, diese Höhepunkte werden noch jahrelang Gesprächsstoff liefern.

USA gewinnt nach 65 Jahren erneut Gold

Das Team USA krönte sich endlich wieder mit Gold und sicherte sich in einem spannenden Finale den Weltmeistertitel. Damit beendeten die Amerikaner eine 65-jährige Durststrecke seit ihrem letzten Titel im Jahr 1960. In einem hart umkämpften Finale besiegten die Amerikaner die Schweiz mit 1:0 in der Sudden-Death-Verlängerung. Stürmer Tage Thompson erzielte das Siegtor nur 2:02 Minuten nach Beginn der Verlängerung und machte den Sieg perfekt. Dies war erst der dritte Weltmeistertitel in der Geschichte des Teams USA (die ersten beiden waren 1933 und 1960).

Entsprechend laut war der Jubel. Nach zwölf Halbfinalniederlagen in Folge standen die Amerikaner endlich wieder ganz oben auf dem Podium. Torhüter Jeremy Swayman zeigte im Finale eine brillante Leistung, wehrte in der regulären Spielzeit alle 25 Torschüsse ab und hielt sein Tor sauber, bevor in der Verlängerung das entscheidende Tor fiel. Dieser lang ersehnte Triumph war der verdiente Höhepunkt des Turniers und belohnte ein US-Team, das so oft knapp gescheitert war, sich nun aber endlich mit Gold krönte.

Schwedens Heimstärke und Bronze

Als Co-Gastgeber ging Schweden mit hohen Erwartungen in das Turnier und schickte seine Fans schließlich mit der Bronzemedaille nach Hause. Die Tre Kronor präsentierten sich in der ausverkauften Avicii Arena in Stockholm selbstbewusst und beflügelt. Angeführt von Superstar-Center Mika Zibanejad und Offensivkraft Elias Lindholm, der im Turnier 14 Punkte erzielte, marschierten die Schweden durch die Vorrunde und ins Halbfinale.

Obwohl ihr Lauf im Halbfinale durch das Team USA gestoppt wurde, kämpften sich die Schweden zurück und dominierten das Spiel um Platz drei. Sie besiegten die Überraschungsmannschaft aus Dänemark mit 6:2 und holten sich die Bronzemedaille. Das heimische Publikum jubelte vor Begeisterung, als erfahrene Spieler wie Mikael Backlund und Marcus Johansson im Spiel um Bronze jeweils zwei Tore erzielten. Diese Bronzemedaille markiert Schwedens dritten Podiumsplatz bei den letzten vier Weltmeisterschaften und unterstreicht die anhaltende Exzellenz und Stärke des schwedischen Eishockeys.

Tiefpunkte und Enttäuschungen

Wo es Höhen gibt, gibt es auch Tiefen. Neben den brillanten Leistungen gab es bei der WM 2025 auch Enttäuschungen. In diesem Abschnitt untersuchen wir die Tiefpunkte des Turniers vom hochgelobten Favoriten, die stolperten, über bittere Niederlagen, die Hoffnungen zerstörten, bis hin zu Momenten, die Spielern und Fans wehtat. Leider gab es einige solcher Enttäuschungen, insbesondere aus deutscher Sicht.

Deutschlands Viertelfinaltraum geplatzt

Aus deutscher Sicht war das frühe Ausscheiden in der Gruppenphase die größte Enttäuschung des Turniers. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei der WM 2023 und dem Erreichen des Viertelfinales 2024 ging die deutsche Mannschaft voller Selbstvertrauen in das Turnier und startete mit Siegen gegen Ungarn (6:1), Kasachstan (4:1) und Norwegen (5:2) stark ins Turnier. Mit neun Punkten aus drei Spielen schien der Einzug in die K.o.-Runde sicher.

Dann jedoch holte die bittere Realität ein. Nach Niederlagen gegen die Schweiz (1:5), die USA (3:6) und Tschechien (0:5) benötigte Deutschland im letzten Spiel gegen Co-Gastgeber Dänemark einen Sieg, um weiterzukommen. In einem nervenaufreibenden Showdown kämpfte die deutsche Mannschaft hart, verlor aber im Elfmeterschießen mit 1:2, da der dänische Torhüter Frederik Dichow jeden deutschen Versuch parierte.

Kapitän Moritz Seider gab hinterher zu: „Mit nur einem Tor kann man im internationalen Eishockey wahrscheinlich kein Spiel gewinnen.“ Dennoch gab es auch Lichtblicke: Lukas Reichel war mit vier Treffern bester Torschütze, Seider hielt die Abwehr zusammen und Torwart Mathias Niederberger zeigte eine beeindruckende Leistung. Dennoch schmerzte diese Niederlage ungemein. Der deutsche Traum von einer weiteren starken Leistung endete viel zu früh, eine Erinnerung daran, dass Konstanz im internationalen Eishockey genauso wichtig ist wie Talent.

Finnland schwächelt, Frankreich und Kasachstan steigen ab

Auch der amtierende Olympiasieger Finnland blieb 2025 hinter den Erwartungen zurück. Die Finnen schieden im Viertelfinale aus, eine 2:5-Niederlage gegen das Team USA bedeutete für sie eine Medaille. Ein enttäuschendes Ergebnis für den ewigen Medaillenanwärter, der 2022 immer noch den WM-Pokal holen könnte.

Unterdessen mussten zwei Teams am Tabellenende den bitteren Geschmack des Abstiegs erleben. Frankreich und Kasachstan belegten in ihren jeweiligen Gruppen den letzten Platz und müssen 2026 in der Division I antreten. Für Frankreich ist dies ein besonderer Tiefpunkt, jahrelang hielten sie sich in der höchsten Spielklasse, müssen nun aber im nächsten Jahr mit dem Abstieg in die zweite Liga rechnen. Auch Kasachstan muss sich nun erneut in der Division I beweisen. Diese Abstiege sind eine ernüchternde Erinnerung daran, wie unerbittlich der Wettbewerb auf höchstem Niveau sein kann.

Überraschungen und Sensationen

Die WM 2025 hat uns wieder einmal vor Augen geführt, warum wir Sport so lieben: Sie steckte voller Überraschungen. Von Außenseitersiegen bis hin zu statistischen Kuriositäten, die kaum jemand für möglich gehalten hätte, bewies das Turnier, dass im Eishockey nichts unmöglich ist. Wir blicken auf die größten Überraschungen und unwahrscheinlichsten Leistungen zurück, die den Fans die Kinnlade herunterklappen ließen.

Neulinge bleiben in der höchsten Spielklasse

Der Kampf ums Überleben war eine der ermutigendsten Geschichten der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025. Erstmals seit 2019 gelang es beiden Aufsteigern, ein weiteres Jahr in der höchsten Spielklasse zu bleiben. Ungarn und Slowenien, zwei Außenseiter aus der Division I, galten als Abstiegskandidaten, kämpften aber mit Herz und Disziplin, um zu beweisen, dass sie zur Elite gehören. Ungarns Höhepunkt war ein 4:2-Sieg über Kasachstan, der erster Sieg nach regulärer Spielzeit auf diesem Niveau seit 2016 –, der den Verbleib in Gruppe B sicherte. Slowenien stand in Gruppe A vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Frankreich und bewies Nerven aus Stahl, um sich mit einem 3:1-Sieg seinen Platz im Turnier 2026 zu sichern.

Diese Erfolge der sogenannten „kleinen Nationen“ wurden in ganz Europa gefeiert und symbolisieren die schrumpfende Kluft zwischen den traditionellen Eishockey-Supermächten und den aufstrebenden Herausforderern. Für die Fans in Ungarn und Slowenien fühlte sich der Verbleib in der höchsten Spielklasse fast so schön an wie der Gewinn einer Medaille ein Beweis dafür, dass Engagement, Glaube und Entschlossenheit im internationalen Eishockey immer noch das Unmögliche möglich machen können.

Deutschlands Turnier im Fokus

Die deutsche Mannschaft erlebte eine turbulente Reise bei dieser Weltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft legte einen Traumstart hin und gewann ihre ersten drei Spiele (gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen) und weckte damit Hoffnungen auf einen langen Turnierverlauf. Zu diesem Zeitpunkt schien Deutschland auf Kurs, zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen.

Doch als das Niveau der Gegner stieg, geriet die deutsche Mannschaft ins Straucheln. In der zweiten Hälfte der Gruppenphase erlitt sie drei schwere Niederlagen in Folge gegen die stärksten Gegner der Gruppe gegen die Schweiz, die USA und die Tschechische Republik –, was ihre Hoffnungen auf das Viertelfinale schlagartig in Gefahr brachte. Dies führte zu einem nervenaufreibenden letzten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Dänemark, bei dem es um den Einzug ins Viertelfinale ging.

In einem intensiven Duell in Herning ging Deutschland mit einer 1:0-Führung in die Schlussphase, doch Dänemark glich aus und gewann schließlich im Elfmeterschießen mit 2:1. Es war Deutschlands vierte Niederlage in Folge und besiegelte das Ausscheiden der Mannschaft, was die Spieler entmutigte.

Trotz der enttäuschenden Leistung glänzten einige deutsche Spieler. Lukas Reichel wurde mit vier Treffern bester Torschütze der Mannschaft und bewies seinen Killerinstinkt. Auch der talentierte junge Stürmer Tim Stützle und der erfahrene Dominik Kahun hatten ihre Momente, auch wenn sie in den entscheidenden Spielen kein Tor erzielten. In der Defensive führte Moritz Seider als Kapitän die Mannschaft an und ging mit gutem Beispiel voran: Er verbrachte extrem viele Stunden auf dem Eis und spielte durchgehend eine solide Verteidigung. Torhüter Mathias Niederberger zeigte bei den ersten Siegen starke Leistungen und hielt Deutschland mit akrobatischen Paraden im Spiel insbesondere im Showdown gegen Dänemark.

Die Erfahrungen von 2025 werden Deutschland eine wertvolle (wenn auch schmerzhafte) Lektion sein. Nach dem Höhepunkt der Silbermedaille bei der WM 2023 zeigt dieser Rückschlag, was nötig ist, um dauerhaft mit den Besten der Welt mithalten zu können. Die gute Nachricht für die deutschen Fans: An Talenten mangelt es nicht junge Stars wie Reichel, Stützle und andere werden immer besser und werden durch etablierte Führungsspieler wie Seider, Kahun und Leon Draisaitl (der dieses Jahr ausfiel, aber zurückkehren könnte) ergänzt. Die nächste Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz bietet Deutschland die Chance, sich zu rehabilitieren. Die deutsche Mannschaft wird sich unbedingt neu formieren, aus 2025 lernen und erneut um einen Platz in der K.-o.-Runde kämpfen entschlossen, den Zauber von 2023 wiederzuerlangen und zu beweisen, dass sie zu den Medaillenanwärtern gehört.

Wetten und Quoten: Favoriten von Außenseitern überrascht

Eishockey live

Die Weltmeisterschaft 2025 war nicht nur ein Wettkampf, sie war ein Fest des Eishockeys, sowohl in den Arenen als auch für Millionen von Zuschauern weltweit. Fast 489.000 Fans besuchten die Spiele in der Avicii Arena in Stockholm und den Jyske Bank Boxen in Herning, durchschnittlich über 7.600 Zuschauer pro Spiel. Obwohl der tschechische Rekord von 2024 nicht übertroffen wurde, gehörte die Zuschauerzahl dank der leidenschaftlichen Unterstützung der Heimmannschaft dennoch zu den höchsten in der Turniergeschichte. Schwedens Spiele waren nahezu ausverkauft, und Dänemarks überraschender Einzug ins Halbfinale verwandelte Herning in ein Meer aus Rot und Weiß, während die Fans das beste WM-Ergebnis der Nation bejubelten.

Abseits des Eises sorgten Fanzonen für lebendiges Treiben. Stockholm richtete eine 12.000 Quadratmeter große Fanzone mit Großbildschirmen, Livekonzerten und Hockey-Aktivitäten ein, die rund 300.000 Besucher anzog. Herning ging noch einen Schritt weiter und verwandelte mit einer 18.000 Quadratmeter großen Fanzone, der größten in der Geschichte der Weltmeisterschaft, die Stadt eine Woche lang in ein Eishockey-Festival.

Die globale Berichterstattung ermöglichte es Fans überall, mitzuwirken. Das Turnier wurde auf den wichtigsten Sendern in Europa und Nordamerika übertragen und weltweit gestreamt. Die Einschaltquoten stiegen in hockeybegeisterten Ländern wie Finnland, Schweden und Kanada sprunghaft an, und selbst in den USA stiegen die Zuschauerzahlen, da der Goldmedaillengewinn des US-Teams für Aufsehen sorgte. Highlights und Live-Reaktionen wurden in Echtzeit in den sozialen Medien geteilt und verstärkten die Atmosphäre weit über die Arenen hinaus.

Ob beim Jubeln in voll besetzten Stadien, beim Feiern in den Fanzonen oder beim Anfeuern zu Hause vor den Live-Übertragungen, alle Fans erlebten die gleiche Begeisterung und das gleiche Gemeinschaftsgefühl. Die Weltmeisterschaft 2025 hat einmal mehr gezeigt, warum die globale Eishockey-Bühne nach wie vor eines der aufregendsten Spektakel im Sport ist.

Abschließende Gedanken

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 bot schwindelerregende Höhen, schmerzhafte Tiefen und unvergessliche Überraschungen. Sie bot alles: den Jubel der USA, die nach Jahrzehnten endlich Gold gewannen; den Kummer der Schweiz, die den Triumph erneut knapp verpasste; und die Euphorie über Dänemarks märchenhaften Lauf. Von Anfang bis Ende war sie eine Bühne für Leidenschaft, Drama und erstklassiges Eishockey.

Auch wenn es Enttäuschungen gab, insbesondere für Fans in Deutschland und Kanada –, erinnerte das Turnier alle daran, warum Eishockey Millionen begeistert. Der Jubel der Menge in Herning, die Tränen in Zürich und die Jubelfeiern in den USA zeichneten ein lebendiges Bild davon, wie Sport Menschen überall auf der Welt verbindet.

Während die Spieler weiterziehen und neue Saisons beginnen, bleibt eine Wahrheit bestehen: Wie im Leben ist auch das Eishockey nach der WM vor der WM. Neue Stars treten auf, neue Rivalitäten bilden sich, und die Vorfreude auf 2026 wächst bereits. Bis dahin wird die WM 2025 als eine aufregende Reise in Erinnerung bleiben, die gezeigt hat, wie hoch die Höhen steigen, wie tief die Tiefen zuschlagen und wie schön Überraschungen im Eishockey sein können.

