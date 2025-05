GÃ¤ubodenvolksfest-Cup 2025: Straubing Tigers prÃ¤sentieren Teilnehmerfeld

Straubing. (PM Tigers) Am zweiten Wochenende des Gäubodenvolksfests richten die Straubing Tigers erneut den Gäubodenvolksfest-Cup aus.

Gespielt wird am Freitag, 15. August 2025 und Sonntag, 17. August 2025 im Eisstadion am Pulverturm. Neben den Straubing Tigers treten mit dem ERC Ingolstadt, den Nürnberg Ice Tigers und den Augsburger Panthern drei weitere bayerische DEL-Clubs an, die hochklassige Begegnungen und beste Stimmung garantieren.

Die Spieltermine im Überblick:

Freitag, 15. August 2025:

• 12:00 Uhr: ERC Ingolstadt vs. Nürnberg Ice Tigers

• 16:00 Uhr: Straubing Tigers vs. Augsburger Panther

Sonntag, 17. August 2025:

• 12:00 Uhr: Augsburger Panther vs. Nürnberg/Ingolstadt

• 16:00 Uhr: Straubing Tigers vs. Nürnberg/Ingolstadt

Informationen zum Ticketverkauf werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV