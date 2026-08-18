Gäubodencup 2026: Alle wichtigen Informationen für das Turnierwochenende

Straubing. (PM Tigers) Am kommenden Wochenende findet am Pulverturm der Gäubodencup 2026 statt.

Am Freitag, 21. August, und Sonntag, 23. August, stehen jeweils zwei Partien auf dem Programm. Nachfolgend haben die Straubing Tigers alle wichtigen Informationen rund um Spielplan, Einlass und Serviceangebote zusammengefasst.

Spielplan

Freitag, 21. August 2026

• 14:30 Uhr: Löwen Frankfurt – Grizzlys Wolfsburg

• 19:00 Uhr: Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, 23. August 2026

• 14:30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Frankfurt/Wolfsburg

• 18:00 Uhr: Straubing Tigers – Frankfurt/Wolfsburg

Der Einlass ins Stadion beginnt an beiden Turniertagen um 14:00 Uhr und erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Das Stadion bleibt zwischen den jeweiligen Begegnungen geöffnet.

Die Fangaststätte bleibt während des Gäubodencups geschlossen.

Wichtiger Hinweis zum Wiedereinlass

Die Tagestickets berechtigen zum Besuch beider Partien des jeweiligen Turniertages. Wer das Stadion zwischen den Spielen verlassen möchte, muss sein Ticket beim Verlassen ausscannen lassen. Nur mit entsprechend ausgescanntem Ticket ist anschließend ein Wiedereinlass möglich.

Dauerkarten-Abholung

Dauerkarten für die Saison 2026/27 können auch während des Gäubodencups abgeholt werden. Die Ausgabe erfolgt an Kasse 2, die während der Veranstaltung durchgehend geöffnet ist. Für die Abholung ist ein entsprechender Ausweis beziehungsweise Nachweis vorzulegen.

Business Lounge

Die Business Lounge öffnet an beiden Turniertagen um 14:00 Uhr und bleibt auch zwischen den beiden Partien geöffnet.

Fanshop

Der Fanshop am Pulverturm ist an beiden Turniertagen jeweils eine Stunde vor dem Spiel der Straubing

Tigers bis zum Spielende geöffnet.

• Freitag, 21. August: ab 18:00 Uhr

• Sonntag, 23. August: ab 17:00 Uhr

Rahmenprogramm

Auch abseits des Eises ist beim Gäubodencup etwas geboten. Am Freitag ist die HIRSCHVOGEL GmbH & Co. KG – Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service – mit einem Promotionstand vor Ort. Am Sonntag macht zudem der FanVan im Rahmen der „Road to 2027“ beim Gäubodencup Halt.

Im Hinblick auf die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland können sich die Besucherinnen und Besucher rund um den FanVan über die Heim-WM informieren und verschiedene Aktionen vor Ort entdecken.

Die Straubing Tigers freuen sich auf zwei Tage Eishockey am Pulverturm und zahlreiche Fans beim Gäubodencup 2026.

361 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht