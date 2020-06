Gaetan Jodin wird in Fribourg bleiben!

Fribourg. (PM HC F-G) Nach einer Saison mit den Charlottetown Islanders (QMJHL) in Nordamerika wird der junge Fribourger Stürmer Gaétan Jobin (18) seine Ausbildung...

Fribourg. (PM HC F-G) Nach einer Saison mit den Charlottetown Islanders (QMJHL) in Nordamerika wird der junge Fribourger Stürmer Gaétan Jobin (18) seine Ausbildung mit der ersten Mannschaft von Fribourg-Gottéron in der Saison 2020-2021 fortsetzen.

Gaétan Jobin absolvierte sämtliche Stufen der Jugendabteilung bei Freiburg-Gottéron.

In der letzten Saison in Nordamerika erzielte er 25 Punkte in 52 Spielen.